Chưa kịp lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục, quyết phục thù sau 1 năm thất bại

Sao quốc tế 09/12/2023 11:25

Sau 1 ngày sau khi công bố lịch phát sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đã được 6 triệu fan hóng chờ, thành tích vượt xa nhiều đối thủ khác tại thời điểm này. 

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, từng làm mưa làm gió mùa hè năm ngoái, Triệu Lộ Tư tiếp tục trở lại với dự án phim cổ trang mới là Thần Ẩn. Tuy chưa chính thức lên sóng nhưng bộ phim đã liên tục phá nhiều kỷ lục trên nền tảng.

Chưa kịp lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục, quyết phục thù sau 1 năm thất bại - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn đã mang lại thành công lớn cho Triệu Lộ Tư. 

Theo phía Tencent công bố, Thần Ẩn đã có lượt đặt trước phim trên nền tảng vượt mốc 6 triệu. Với thành tích này, Thần Ẩn đã trở thành phim có nhiều fan hóng chờ nhất trên nền tảng Tencent, trong danh mục những dự án xác nhận lên sóng năm 2023. Không những vậy, chỉ số phổ biến của nhân vật A Âm do Triệu Lộ Tư thủ vai cũng phá 1 triệu ngay khi phim chưa ra mắt khán giả. 

Chưa kịp lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục, quyết phục thù sau 1 năm thất bại - Ảnh 2
Thần Ẩn dự án phim cổ trang mới của Triệu Lộ Tư đã có lượt đặt trước phim trên nền tảng vượt mốc 6 triệu.

Tuy đây không phải thành tích quá khủng nhưng so với hàng loạt dự án chuẩn bị lên sóng cũng được xem là số liệu đáng ao ước. Những con số biết nói đã khẳng định độ hot của Triệu Lộ Tư sau loạt thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu. 

Thần Ẩn là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần dự án do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính trước đó. 

Chưa kịp lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục, quyết phục thù sau 1 năm thất bại - Ảnh 3
 Tại thời điểm vừa chính thức phát hành trailer đầu tiên bộ đôi nam nữ chính Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ liên tục nhận về những lời chê bai từ khán giả.

Trong phần mới này, Triệu Lộ Tư sẽ giữ vai trò chính, hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm. Phong Âm trước đó bị Nguyên Khải - con trai của Bạch Quyết và Thượng Cổ trong phần 1 giải trừ phong ấn và hồn bay phách lạc. Chàng cố gắng sửa chữa sai lầm của mình và trên hành trình đi tìm hồn phách lưu lạc của Phong Âm, Nguyên Khải đã gặp gỡ A Âm.

Về sau, biến cố xảy ra khiến Nguyên Khải hôn mê trong thời gian dài. Đến khi chàng tỉnh lại, A Âm đã biến thành nữ ma đầu gây họa cho thế gian. Nhằm thay đổi mọi chuyện, Nguyên Khải sử dụng cấm thuật để quay về quá khứ. Dẫu vậy, điều đó khiến A Âm mất đi mọi ký ức, bao gồm cả đoạn tình duyên với Nguyên Khải.

Chưa kịp lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục, quyết phục thù sau 1 năm thất bại - Ảnh 4
Vương An Vũ bị chê visual hoàn toàn không hợp với phim cổ trang. 

Đóng cặp với Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn là trai đẹp Vương An Vũ. Chàng hotboy từng ghi điểm qua hàng loạt phim ngôn tình hiện đại như Cá Mực Hầm Mật 2, Trăm Năm Hoà Hợp Ước Định Một Lời... giờ đây có dự án cổ trang tiên hiệp đầu tay. Mặc dù vậy, việc nam diễn viên siết cân, trở nên gầy gò và khác xưa khiến không ít khán giả hụt hẫng.

Thần Ẩn ấn định lên sóng vào tối ngày 11/12 và hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết vô cùng thú vị. Loạt teaser được tung để "nhá hàng" cho thấy tương tác hóa học khá tốt giữa Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ, tạo hình và góc quay cũng rất đẹp. 

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