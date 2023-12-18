Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ

Sao quốc tế 18/12/2023 10:27

Mạng xã hội xứ Trung hiện đang lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Đàn Kiện Thứ trong một dự án mới.

Vào ngày 17/11 vừa qua, bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức được khai máy. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn đang gây sốt với Thần Ẩn - đóng chính cùng Vương An Vũ. Thời điểm bận rộn với các dự án, trên mạng bất ngờ xuất hiện đồn đoán nói rằng nữ diễn viên đang tiếp xúc với bộ đại IP cấp S+ của Đằng Tấn - Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng. Được biết phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Quan Tâm Tắc Loạn (tác giả nguyên tác của Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng và Tinh Hán Xán Lạn). 

Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ - Ảnh 1
bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức được khai máy.
Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ - Ảnh 2
Bên cạnh vai nữ chính do Triệu Lộ Tư đảm nhận, nguồn tin này còn tiết lộ vai nam chính đang nhắm đến Đàn Kiện Thứ.

Bên cạnh vai nữ chính do Triệu Lộ Tư đảm nhận, nguồn tin này còn tiết lộ vai nam chính đang nhắm đến Đàn Kiện Thứ. Hiện tại, cả hai diễn viên và phía nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo nào, nhưng về phía khán giả đang dấy lên một làn sóng bùng nổ. Họ cho rằng nếu đây là sự thật thì chắc chắn dự án này mang tính công phá cao, khuấy đảo cả làng phim Hoa ngữ vì tên tuổi và sức hút của Triệu Lộ Tư và Đàn Kiện Thứ rất lớn.

Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ - Ảnh 3
Cả hai diễn viên và phía nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo nào.

Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán lứa sinh sau 1995 nổi bật nhất nhờ thành công của các phim Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Yêu Em Từ Dạ Dày,.... Vừa qua, sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi thì Thần Ẩn của chính thức lên sóng vào ngày 11/12. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn.

Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán lứa sinh sau 1995 nổi bật nhất nhờ thành công của các phim Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Yêu Em Từ Dạ Dày,....

Về phần Đàn Kiện Thứ, anh hoạt động showbiz với đa dạng vai trò ca sĩ, diễn viên và vũ công. Tài tử được biết đến nhiều qua các vai diễn trong các tác phẩm như Quân sư Liên MinhTam Quốc Cơ Mật, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường HồngTrường Tương Tư,….Hiện tại, Đàn Kiện Thứ bén duyên với Châu Dã trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh và lập nên thành tích ấn tượng.

 

Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ - Ảnh 5
Hiện tại, Đàn Kiện Thứ bén duyên với Châu Dã trong Rất Nhớ Rất Nhớ Anh và lập nên thành tích ấn tượng.

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn'

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì phát ngôn trong lúc quảng bá phim 'Thần Ẩn'

Bộ phim Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ sau một thời gian dài để khán giả chờ đợi đã chính thức lên sóng vào ngày 11/12 mới đây. Dù còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn định.

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