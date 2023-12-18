Đang ghi hình cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư lại vướng phải tin đồn sắp 'nên duyên' cùng Đàn Kiện Thứ

Vào ngày 17/11 vừa qua, bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức được khai máy. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn đang gây sốt với Thần Ẩn - đóng chính cùng Vương An Vũ. Thời điểm bận rộn với các dự án, trên mạng bất ngờ xuất hiện đồn đoán nói rằng nữ diễn viên đang tiếp xúc với bộ đại IP cấp S+ của Đằng Tấn - Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng. Được biết phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Quan Tâm Tắc Loạn (tác giả nguyên tác của Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng và Tinh Hán Xán Lạn).

bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức được khai máy.

Bên cạnh vai nữ chính do Triệu Lộ Tư đảm nhận, nguồn tin này còn tiết lộ vai nam chính đang nhắm đến Đàn Kiện Thứ.

Bên cạnh vai nữ chính do Triệu Lộ Tư đảm nhận, nguồn tin này còn tiết lộ vai nam chính đang nhắm đến Đàn Kiện Thứ. Hiện tại, cả hai diễn viên và phía nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo nào, nhưng về phía khán giả đang dấy lên một làn sóng bùng nổ. Họ cho rằng nếu đây là sự thật thì chắc chắn dự án này mang tính công phá cao, khuấy đảo cả làng phim Hoa ngữ vì tên tuổi và sức hút của Triệu Lộ Tư và Đàn Kiện Thứ rất lớn.