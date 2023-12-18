Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi

Sao quốc tế 18/12/2023 11:29

Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023 (Tencent Video All Star Awards) của Tencent mới đây, Triệu Lộ Tư gây thất vọng khi chìm nghỉm giữa dàn diễn viên phụ phim Thần Ẩn.

Tinh Quang Đại Thưởng 2023 quy tụ "một nửa C-Biz" với hàng loạt những cái tên đình đám. Thảm đỏ của sự kiện cũng trở thành "điểm nóng", nơi các ngôi sao cùng đọ sắc, cũng là lúc Cnet "săm soi" nhan sắc thực của dàn sao khủng. 

Triệu Lộ Tư - tiểu hoa lứa 95, từng được ví von là "Công chúa Tencent" cũng có màn xuất hiện và đi thảm đỏ đáng chú ý cùng dàn cast Thần Ẩn.

Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 1Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 2

Ngoại hình của nữ diễn viên sinh năm 1998 thực tế không phải quá xuất chúng, nhưng nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng, đáng yêu đã nhiều lần giúp nữ diễn viên nổi bật trong đám đông. Nhưng ở thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay, Triệu Lộ Tư lại ngậm ngùi nhường spotlight cho Gia Nại, mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới, cũng là nữ diễn viên phụ đang hợp tác cùng sao nữ họ Triệu trong dự án Thần Ẩn. 

Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 3Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 4

Sở hữu ngoại hình thon thả, cân đối, làn da trắng phát sáng, lại biết cách lựa chọn trang phục để giúp tôn lên được những ưu điểm của bản thân, Gia Nại dễ dàng "hạ gục" Triệu Lộ Tư mà chẳng mất nhiều công sức. 

Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 5

Trong khi đó, nàng A Âm lại bị chê chọn trang phục sến sẩm, phối màu không hợp nhãn, lại thêm chiều cao khiêm tốn khiến Triệu Lộ Tư như lọt thỏm giữa loạt mỹ nhân phim Thần Ẩn.

Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 6  

Được biết, trước Thần Ẩn, Gia Nại đã được khán giả để mắt tới khi góp mặt trong siêu phẩm cổ trang Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Xuân Khuê Mộng Lý Nhân của Bành Tiểu Nhiễm - Đinh Vũ Hề.

Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 7Triệu Lộ Tư chìm nghỉm giữa dàn sao nữ Thần Ẩn, để mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới chiếm hết spotlight, không ai cứu nổi - Ảnh 8

Mặc dù là diễn viên trẻ, còn non kinh nghiệm nhưng kỹ thuật diễn của Mỹ nhân Tân Cương 2002 tương đối ổn, chỉ cần chịu khó nâng cao thì ngày cô trở thành tiểu hoa đán nổi bật lứa 00 chắc chắn không còn xa.

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Mạng xã hội xứ Trung hiện đang lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Đàn Kiện Thứ trong một dự án mới.

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