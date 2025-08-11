Ngô Lỗi nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng phim mới đối mặt nguy cơ 'thảm họa phòng vé'

Doanh thu tích lũy trong 2 ngày đầu của “Đảo Đông Cực” chỉ đạt 139 triệu NDT, hoàn toàn lép vế so với phim "Tiệm chụp ảnh Nam Kinh" và phim hoạt hình "Nobody".

Theo truyền thông Trung Quốc, phim điện ảnh “Đảo Đông Cực” đã tụt hạng đáng kể trên bảng xếp hạng phòng vé trong nước, chỉ sau 3 ngày ra rạp. Doanh thu phòng vé ngày đầu công chiếu của phim là 69 triệu NDT, được ưu ái với hơn 30% số suất chiếu và chủ yếu là khung giờ vàng, nhưng thị phần doanh thu chỉ chiếm khoảng 20%.

Theo xu hướng này, “Đảo Đông Cực” khó có thể vượt qua mốc doanh thu 500 triệu NDT, trong khi chi phí sản xuất lên đến 570 triệu NDT. Nếu tính cả các khoản phí phát hành, truyền thông... ước tính tác phẩm có thể phải chịu khoản lỗ lên đến 380 triệu NDT.

Từng được kỳ vọng là “hắc mã mùa hè” với dàn diễn viên đình đám (Ngô Lỗi, Chu Nhất Long, Nghê Ni..) và khâu đầu tư khủng, “Đảo Đông Cực” lại đang đối diện nguy cơ trở thành “thảm họa phòng vé”.

“Đảo Đông Cực” dựa trên câu chuyện lịch sử có thật thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tại vùng biển gần quần đảo Châu Sơn, Trung Quốc, một chiếc tàu của Nhật Bản chở hơn 1.800 tù binh Anh đã gặp nạn và các tù binh bị phong tỏa bên trong khoang tàu.

Các ngư dân trên đảo Đông Cực đã quyết định giải cứu binh lính Anh, đồng thời bảo vệ 3 người lính trong cuộc lùng sục của quân đội Nhật.

Hai tháng trước khi phim phát hành, tạo hình của Ngô Lỗi gây sốt trên mạng xã hội. Hình ảnh nam diễn viên quấn khố, khoe thân hình vạm vỡ với làn da đen sạm đã gây ấn tượng.

Ba năm gần đây, Ngô Lỗi đóng vai chính trong 2 bộ phim tình cảm hiện đại “Tình yêu mà thôi” (cùng Châu Vũ Đồng) và “Giữa cơn bão tuyết” (cùng Triệu Kim Mạch) nhưng đều thiếu bùng nổ.

Nhiều ý kiến cho rằng, Ngô Lỗi liên tục bị chê khi đảm nhận thể loại này vì gương mặt non nớt và ngoại hình thiếu ấn tượng. Mặt khác, diễn xuất của Ngô Lỗi bị đánh giá là gượng ép, đặc biệt trong cách thể hiện tình cảm với nữ chính.

Vì vậy, khi trailer “Đảo Đông Cực” được tung ra, hình ảnh mới mẻ của Ngô Lỗi khiến khán giả kỳ vọng đây sẽ là tác phẩm giúp anh bứt phá. Nam diễn viên cũng luyện tập rất nhiều để cải thiện ngoại hình, phù hợp với vai diễn. Song, kết quả không như mong đợi.