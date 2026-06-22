Lâm Thanh Hà từ 'quốc bảo nhan sắc' đến cuộc sống giàu sang bên chồng tỷ phú

Sao quốc tế 22/06/2026 06:30

Trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hoa ngữ, Lâm Thanh Hà là cái tên gắn liền với chuẩn mực nhan sắc của nhiều thế hệ khán giả. Cùng với Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân, bà được xếp vào hàng 'tứ đại mỹ nhân' của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Những năm 1980-1990, vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa sắc sảo của Lâm Thanh Hà từng được xem là biểu tượng nhan sắc tiêu biểu của phụ nữ châu Á.

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ, Lâm Thanh Hà luôn là cái tên được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến. Với vẻ đẹp vừa thanh tao, dịu dàng vừa mang khí chất mạnh mẽ hiếm có, bà từng được truyền thông ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) và là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất châu Á.

Sinh năm 1954 trong một gia đình bình dân không có truyền thống nghệ thuật, Lâm Thanh Hà đến với điện ảnh khá tình cờ. Khi mới 17 tuổi, bà được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện trong một lần dạo phố và mời tham gia bộ phim "Song ngoại". Dù vấp phải sự phản đối từ gia đình vì quan niệm truyền thống, bà vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất. Thành công của tác phẩm đầu tay nhanh chóng đưa cô gái trẻ trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Đài Loan.

Lâm Thanh Hà từ 'quốc bảo nhan sắc' đến cuộc sống giàu sang bên chồng tỷ phú - Ảnh 1

Trong thập niên 1970, Lâm Thanh Hà nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng khán giả. Bước sang những năm 1990, sự nghiệp của bà đạt đến đỉnh cao với các tác phẩm như "Tiếu ngạo giang hồ", "Lộc Đỉnh ký" và "Bạch phát ma nữ truyện". Đặc biệt, vai Đông Phương Bất Bại đã trở thành dấu ấn kinh điển, góp phần đưa tên tuổi của bà lên hàng ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Lâm Thanh Hà quyết định kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên. Đám cưới của cặp đôi từng gây chú ý lớn tại Hong Kong (Trung Quốc) bởi sự xa hoa và quy mô hoành tráng. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm và theo đuổi những sở thích cá nhân.

Lâm Thanh Hà từ 'quốc bảo nhan sắc' đến cuộc sống giàu sang bên chồng tỷ phú - Ảnh 2

Nhờ cuộc hôn nhân với vị tỷ phú nổi tiếng, cuộc sống của Lâm Thanh Hà có nhiều thay đổi. Bà được cho là sống trong một dinh thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi như rạp chiếu phim riêng, thư viện, sân tennis, hồ bơi và nhiều không gian giải trí cao cấp. Truyền thông Hoa ngữ từng tiết lộ vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, bà được chồng tặng một biệt thự có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.

Ở tuổi ngoài 70, Lâm Thanh Hà vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng nhưng đáng ngưỡng mộ. Thi thoảng bà xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, giải trí hoặc tham gia một số chương trình truyền hình. Nhờ lối sống lành mạnh và thói quen tập luyện đều đặn, nữ minh tinh một thời vẫn giữ được thần thái sang trọng cùng vẻ ngoài trẻ trung, trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.

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