Hết cảnh 'vợ càu nhàu, chồng thức trắng': Bí quyết giữ lửa gia đình rộn tiếng cười của mẹ bỉm thông thái

Nuôi dạy con 25/06/2026 17:27

Đón con chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng cũng là phép thử không nhỏ với mọi gia đình. Những đêm thức trắng hút sữa, tiếng máy vận hành giữa đêm hay “núi” bình sữa chờ rửa dễ khiến vợ chồng mệt mỏi, cáu gắt. Tuy nhiên, với các mẹ bỉm hiện đại, hành trình chăm con hoàn toàn có thể nhẹ nhàng hơn nhờ những “trợ lý” công nghệ đa năng và thấu hiểu.

Khi mẹ thảnh thơi, gia đình tự khắc êm ấm

Theo Digital Mom Survey Vietnam 2026, mẹ Việt hiện đại không chỉ tìm kiếm sản phẩm chăm con hiệu quả, mà còn cần sự an tâm, tiện lợi và cảm giác được thấu hiểu. Khi mẹ được giải tỏa khỏi những áp lực bỉm sữa, họ sẽ có thêm năng lượng tích cực để yêu thương chồng con và giữ cho tổ ấm luôn rộn rã tiếng cười.

Thấu hiểu điều đó, eufy, thương hiệu thuộc Anker Innovations, mang đến hệ sinh thái chăm sóc mẹ và bé eufy Baby với triết lý “Built With Care” - Chăm sóc bằng sự tận tâm. Không chỉ là những thiết bị thông minh, eufy Baby được tạo ra để giúp cả gia đình chủ động, thảnh thơi và tận hưởng hạnh phúc trong hành trình nuôi con.

Hết cảnh 'vợ càu nhàu, chồng thức trắng': Bí quyết giữ lửa gia đình rộn tiếng cười của mẹ bỉm thông thái - Ảnh 1

Trọn vẹn giấc ngủ nhờ máy hút sữa không dây siêu êm

Lịch hút sữa đêm là một trong những nguyên nhân khiến mẹ mệt mỏi và cả gia đình mất ngủ. Dải máy hút sữa không dây eufy gồm S1 Pro, S1 và E20 giúp biến khoảng thời gian này trở nên nhẹ nhàng hơn.

Với thiết kế nhỏ gọn nằm trọn trong áo ngực cùng độ ồn dưới 46dB, máy vận hành êm như tiếng thì thầm. Mẹ có thể hút sữa ngay trên giường mà không lo đánh thức bé hay người chồng đang ngủ bên cạnh.

Hết cảnh 'vợ càu nhàu, chồng thức trắng': Bí quyết giữ lửa gia đình rộn tiếng cười của mẹ bỉm thông thái - Ảnh 2

Đặc biệt, công nghệ HeatFlow™ mang đến hơi ấm chủ động từ 35°C đến 41°C, mô phỏng cảm giác vỗ về dịu nhẹ, giúp mẹ giảm đau rát, hỗ trợ dòng sữa chảy tốt hơn và hạn chế nỗi lo tắc tia sữa. Theo tạp chí Nature, khi nhiệt độ bầu ngực tăng 1°C, lượng sữa hút ra có thể tăng thêm khoảng 10ml.

Hết cảnh 'vợ càu nhàu, chồng thức trắng': Bí quyết giữ lửa gia đình rộn tiếng cười của mẹ bỉm thông thái - Ảnh 3

Riêng dòng eufy S1 Pro còn sở hữu hộp sạc từ tính sang trọng, cung cấp pin cho đến 5 ngày sử dụng, tiện lợi cho cả những chuyến đi chơi, về quê hay dã ngoại cuối tuần cùng gia đình.

Giải cứu vợ chồng khỏi “cuộc chiến” rửa bình giữa đêm

Không chỉ hút sữa, việc rửa và tiệt trùng bình sữa cũng là nỗi ám ảnh của nhiều cặp vợ chồng có con nhỏ. Máy rửa bình tiệt trùng eufy S1 Pro giúp xử lý tất cả chỉ với một nút bấm.

Công nghệ 3D HydroBlast™ dùng tia nước mạnh mẽ để làm sạch 98% cặn bẩn, kết hợp hơi nước 100°C để tiệt trùng và hệ thống quạt kép sấy khô trong 40 phút. Máy có thể chứa đến 10 bình sữa cùng lúc và bảo quản vô trùng lên đến 72 giờ. Nhờ đó, chồng không còn lóng ngóng cọ rửa, vợ không còn mệt mỏi đun nước tiệt trùng, cả hai có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

Hết cảnh 'vợ càu nhàu, chồng thức trắng': Bí quyết giữ lửa gia đình rộn tiếng cười của mẹ bỉm thông thái - Ảnh 4

Bình yên trên mọi hành trình cùng bé yêu

Để những chuyến về quê, dạo phố hay du lịch cuối tuần thêm nhẹ nhàng, eufy Baby còn có bộ đôi Bình giữ lạnh sữa và Bình hâm nóng sữa E10. Công nghệ DeepChill™ làm lạnh nhanh xuống 5,6°C, giữ sữa tươi ngon suốt 12 giờ mà không cần túi đá gel lỉnh kỉnh. Khi bé đói, bình hâm nóng E10 giúp làm ấm sữa nhanh chóng, mang đến bữa ăn tiện lợi mọi lúc, mọi nơi.

Hết cảnh 'vợ càu nhàu, chồng thức trắng': Bí quyết giữ lửa gia đình rộn tiếng cười của mẹ bỉm thông thái - Ảnh 5

Hạnh phúc gia đình đôi khi bắt đầu từ những điều đơn giản: mẹ không còn kiệt sức, ba thảnh thơi phụ vợ chăm con, và bé yêu được nuôi dưỡng trong sự ấm áp đủ đầy. Hãy để hệ sinh thái thông minh eufy Baby trở thành người bạn đồng hành, giúp giữ trọn tổ ấm êm đềm của gia đình bạn.

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