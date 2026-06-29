Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 29/6/2026, 3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà

Tâm linh - Tử vi 29/06/2026 08:30

3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà.

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn này sẽ gặp được khá nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Con đường hoan lộ hanh thông nên tài lộc cũng có phần rủng rỉnh. Đồng thời, vận khí của Ngọ được cải thiện hơn nữa. Vậy nên, tài vận sẽ vô cùng dồi dào. Ngoài ra, bạn giống như một ngôi sao may mắn khi mà xung quanh luôn có vô số quý nhân giúp đỡ. Nếu có điều gì đó khiến cho Ngọ khó chịu thì sớm muộn cũng giải thuyết ổn thỏa cả. 

Tình cảm đôi lứa trong thời gian tới của bạn có tín hiệu khởi sắc rực rỡ. Bạn có thể dè dặt và cần thời gian để mở lòng. Vì vậy, để chào đón một khởi đầu mới tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc, bạn cần cởi mở hơn với những trải nghiệm mới và bước ra khỏi vùng an toàn. 

 

 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 29/6/2026, 3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Cát tinh xuất hiện giúp người tuổi Mão có con đường quan lộ tươi sáng, công việc kinh doanh thuận lợi, của cải dồi dào, ngoài ra mang đến cho bạn sự may mắn, bạn có khả năng thắng trong những trò đỏ đen như trò xổ số. Đúng như ngươi xưa nói tuổi Mão đúng là "hổ mọc thêm cánh" mọi việc thuận lợi thăng chưa từng có.

Đây chính là khoảng thời gian giúp cho người tuổi Mão thực hiện những dự định mà mình đã ấp ủ từ rất lâu. Trong thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những nỗ lực của tuổi Mão đã bỏ ra trước đó được đền đáp vô cùng xứng đáng. Người tuổi Mão càng cần cù chăm chỉ bao nhiêu thì càng giàu có lên hương bấy nhiêu.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 29/6/2026, 3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian tới. Với những người tuổi Tuất đang làm kinh doanh cũng được giúp đỡ về nguồn vốn lẫn mối quan hệ nên vận trình hanh thông, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng do con giáp này luôn cảm thấy không hài lòng với mức thu nhập hiện tại và luôn theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn. Do đó, bạn sẽ không ngồi yên một chỗ mà thường tìm những cơ hội tốt hơn cho bản thân mình.

Trên con đường tình cảm của những người tuổi Tuất cũng khởi sắc và suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung đột đôi bên sẽ được tình yêu thăng hoa thay thế. Một số cặp đôi còn đón tin mừng về chuyện con cái. 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 29/6/2026, 3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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