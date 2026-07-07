Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 07/07/2026 11:21

Tối 6/7, tại Công ty hóa chất Đông Á (Công ty CP Đông Á, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) xảy ra cháy lớn, ngọn lửa rực sáng một góc trời.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 6/7, tại công ty hóa chất Đ.A. thuộc xã Phù Ninh xảy ra cháy lớn, ngọn lửa cuộn cháy đỏ rực.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, một người ở công ty phát hiện vụ cháy đã tri hô dập lửa và báo cho cơ quan chức năng. 

 

Ngay sau đó lực lượng cứu hỏa được điều tới hiện trường. Đến thời điểm này (22h30) đám cháy đã tắt. 

"Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra" - vị lãnh đạo cho hay.

Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một người dân có mặt gần hiện trường: "Ngọn lửa cùng khói bốc lên cao hàng chục mét kèm theo những tiếng nổ như pháo hoa, rực sáng một góc trời".

Trước lo ngại về việc cháy hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân khu vực xung quanh, lãnh đạo UBND xã Phù Ninh cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ. 

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