Quả cam có lợi ích gì đối với sức khỏe?

Cam là loại trái cây cùng họ với bưởi, có tên khoa học là Citrus sinensis Rutaceae. Cam có vỏ mỏng, khi chín có màu vàng hoặc xanh, có vị ngọt hoặc chua nhẹ, đồng thời có phần tinh dầu mang mùi hương đặc trưng. Đây là loại quả có hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất, đem đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol: Cam chứa nhiều chất xơ hòa tan (đặc biệt là pectin) và các hợp chất flavonoid như hesperidin. Các chất này giúp làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Hàm lượng kali dồi dào trong quả cam còn giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ hay tai biến mạch máu giáo.

Quả cam là một loại quả giàu dinh dưỡng và đem đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người. Những lợi ích mà quả cam đem lại bạn không nên bỏ qua sẽ được chia sẻ ngay bên dưới đây.

Ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả: Sỏi thận thường hình thành do sự tích tụ của các tinh thể khoáng chất trong nước tiểu. Quả cam là nguồn cung cấp axit citric và các muối citrate tự nhiên tuyệt vời. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nước cam thường xuyên giúp làm tăng nồng độ pH trong nước tiểu, từ đó hỗ trợ hòa tan và ngăn ngừa sự hình thành của sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat).

Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng huyết áp: Ăn cam đều đặn sẽ giúp giảm huyết áp, hạ huyết áp về mức ổn định đối với người bị cao huyết áp. Trong cam có hàm lượng kali cao hỗ trợ mạch máu co giãn tốt hơn, từ đó thúc đẩy lưu thông máu ổn định. Đây cũng là thực phẩm hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Điều chỉnh mức cholesterol: Một công dụng nữa của việc ăn cam bạn không nên bỏ qua, đó là kiểm soát mức cholesterol trong máu. Tác dụng này hỗ trợ đề phòng bệnh tim mạch do mức cholesterol cao gây nên. Bên cạnh đó, chất xơ trong quả cam cũng điều hòa lượng đường trong máu tốt hơn, giảm nguy cơ bị đái tháo đường.

Phòng ngừa ung thư: Hợp chất limonoid có trong quả cam có thể giúp chống lại tế bào gây ung thư miệng, ung thư da, phổi, ung thư vú, dạ dày và ruột kết. Đây cũng là việc lý giải thói quen ăn 1 quả cam mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý quan trọng khi dùng quả cam

Tuân thủ những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn ăn, uống nước cam thường xuyên mà không lo có tác dụng phụ đối với sức khỏe.

Đau dạ dày không uống nước cam: Như bạn đã biết, nước cam có tính axit khá cao nên người bị bệnh đau dạ dày được khuyến cáo không nên uống trực tiếp nước cam quá nhiều vì sẽ gây kích thích dạ dày tiết axit, tái phát cơn đau dạ dày,...

Không dùng cam với sữa: Cam và sữa tươi là 2 thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp bởi nguy cơ dẫn đến chướng bụng, đau bụng, khó tiêu, tiêu chảy,... khá cao. Bạn nên ăn, uống nước cam cách thời điểm uống sữa ít nhất 30 - 45 phút để tránh tác dụng phụ này.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng cam vào buổi tối: Mỗi ngày ăn 1 quả cam có tác dụng gì? Ăn 1 quả cam mỗi ngày rất tốt nhưng bạn không nên ăn vào buổi tối vì lượng vitamin C và canxi trong cam có thể tạo kết tủa và gây sỏi thận, sỏi mật,...