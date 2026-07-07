Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần?

Dinh dưỡng 07/07/2026 11:30

Nước ép cà chua được làm từ cà chua tươi chín được chứng minh là đồ uống chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Cà chua là một loại quả rất phổ biến trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Ngoài việc kết hợp với những thực phẩm khác tạo nên sự hấp dẫn, bắt mắt của món ăn, cà chua có thể xay thành nước ép rất ngon và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép cà chua

Tăng cường thị lực

Những người cao tuổi, những người có vấn đề về thị lực có thể uống nước ép cà chua để cải thiện, tăng cường thị lực. Cụ thể, trong nước ép từ quả cà chua sẽ có chứa rất nhiều các loại dưỡng chất như Lutein, zeaxanthin, beta-carotene và vitamin C - đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho mắt, giúp mắt sáng hơn và đồng thời làm chậm tình trạng thoái hóa thị lực vì vấn đề tuổi tác.

Làm đẹp da

Các chị em không nên bỏ qua nước ép cà chua, vì nó có một công dụng rất tuyệt vời đó là giúp cho làn da của bạn đẹp hơn rất nhiều. Trong cà chua có chứa nhiều loại vitamin, các chất chống oxy hoá,… Những chất này có tác giúp làm cho làn da của bạn trở nên khỏe khoắn, trắng sáng và căng mịn hơn, đồng thời ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Giúp giải độc gan và phòng ngừa ung thư

Cà chua có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vì thế nó có khả năng giúp cơ thể giải độc rất tốt, rất tốt để hỗ trợ gan tránh khỏi tình trạng làm việc quá tải. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa cũng góp phần giúp ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, tránh tổn thương ở mô và từ đó hỗ trợ phòng ngừa việc hình thành những tế bào ung thư.

Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang có mong muốn giảm cân, nước ép cà chua cũng là một gợi ý rất tuyệt vời. Nhờ có chứa chất chống oxy hóa lycopene, loại nước ép này sẽ giúp bạn giảm mỡ, nhất là mỡ vùng bụng rất hiệu quả. Khi chăm chỉ tập luyện, kết hợp với sử dụng nước ép cà chua, cơ thể bạn có thể được kích thích quá trình trao đổi chất và từ đó, lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ được đốt cháy nhiều hơn, giúp bạn nhanh giảm cân hơn.

Không những vậy, cà chua cũng có chứa nhiều chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu và đồng thời giảm cảm giác thèm ăn, rất phù hợp với những người đang trong kế hoạch giảm cân.

Chống oxy hóa cho cơ thể

Một số chất chống oxy hóa chẳng hạn như Lycopen và beta-carotene sẽ được dung nạp vào cơ thể khi bạn uống nước ép cà chua. Những chất chống oxy hóa này sẽ giúp cơ thể được bảo vệ trước những sự tấn công của các gốc tự do. Chất Beta-carotene giúp điều hòa lượng cholesterol trong máu và ngăn ngừa được tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lycopene có tác dụng rất tích cực trong việc bảo vệ các DNA và giúp giảm viêm hiệu quả.

Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước ép cà chua tại nhà

Bạn có thể làm nước ép từ cà chua theo quy trình sau:Cắt lát cà chua tươi, nấu 30 phút trên lửa vừa. Khi nấu, bạn có thể thêm vào một chút dầu oliu vì lycopene trong cà chua sẽ tan trong chất béo. Dầu oliu sẽ làm tăng hiệu quả của lycopene;

Bạn đợi cà chua nguội, cho vào máy xay sinh tố và xay tới khi hỗn hợp mịn như mong muốn. Sau đó, bạn lọc cà chua xay nhuyễn qua rây. Nếu sử dụng máy ép thì bạn không cần thực hiện công đoạn lọc bã cà chua;

Bạn có thể thêm vào nước cà chua một số loại rau như cần tây, ớt chuông đỏ,... để tăng hàm lượng dinh dưỡng và hương vị cho món nước ép này.

Nên uống nước ép cà chua vào thời điểm nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống nước ép cà chua vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, nên lưu ý là uống sau bữa ăn khoảng 2 đến 3 tiếng để nước ép cà chua phát huy tối đa được những tác dụng của nó, đồng thời không gây hại cho sức khỏe.

Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, không nên uống loại nước ép này quá muộn và không nên uống khi đang đói vì khi đó chất phenolic và pectin trong cà chua sẽ phản ứng với axit gây ra tình trạng đau bụng, đầy bụng, thậm chí nôn mửa. Bạn cũng không nên ăn cà chua xanh vì trong nó có alkaloid - một chất có nguy cơ cao gây ngộ độc.

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

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