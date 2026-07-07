Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Lúc 7h sáng nay vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở cách miền trung Philippines khoảng 1.850km về phía đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía đông nam.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 7-7, siêu bão Ba Vì đã giảm xuống cấp 16 (184-201km/h), tức vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm đi 1 cấp so với ngày hôm qua.

Từ khoảng ngày 9-7 siêu bão Ba Vì đi chậm lại còn khoảng 15-20km và đổi hướng, đi theo hướng tây tây bắc hướng về phía đảo Đài Loan.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h.

Cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. Khoảng ngày 10-7 cường độ siêu bão Ba Vì sẽ giảm dần.

Dự báo khoảng ngày 11-7 bão sẽ di chuyển qua phần phía bắc của đảo Đài Loan. Đến khoảng ngày 12-7 (chủ nhật tuần này) bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Siêu bão Ba Vì gây gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin báo VNExpress, Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 180 km/h, ngày mai có thể tăng lại lên 200 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão duy trì cường độ 220 km/h trong hai ngày tới. Các đài quốc tế cùng chung nhận định bão không đi vào Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, khả năng Ba Vì đi vào Biển Đông rất thấp. Tuy nhiên, do hoàn lưu rất rộng, bão vẫn có thể tác động đến thời tiết trên biển - ngư trường của ngư dân Việt Nam.

Từ ngày 9/7, gió mùa tây nam ở phía nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có xu hướng mạnh dần lên cấp 6. Trong hai ngày 10-11/7, gió trên khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5 m. Chủ tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động tránh trú, bảo đảm an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì để cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Ba Vì là siêu bão thứ ba hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Trước đó, bão Maysak sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ đã đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu và tan trên đất liền.