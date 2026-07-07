Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Xã hội 07/07/2026 11:27

Từ khoảng ngày 9/7, bão giảm tốc còn 15-20 km/h, chuyển hướng tây tây bắc và tiến về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời duy trì cường độ siêu bão thêm 2-3 ngày.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 7-7, siêu bão Ba Vì đã giảm xuống cấp 16 (184-201km/h), tức vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm đi 1 cấp so với ngày hôm qua.

Lúc 7h sáng nay vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở cách miền trung Philippines khoảng 1.850km về phía đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía đông nam.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h.

Từ khoảng ngày 9-7 siêu bão Ba Vì đi chậm lại còn khoảng 15-20km và đổi hướng, đi theo hướng tây tây bắc hướng về phía đảo Đài Loan.

Cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. Khoảng ngày 10-7 cường độ siêu bão Ba Vì sẽ giảm dần.

Dự báo khoảng ngày 11-7 bão sẽ di chuyển qua phần phía bắc của đảo Đài Loan. Đến khoảng ngày 12-7 (chủ nhật tuần này) bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông - Ảnh 1
Siêu bão Ba Vì gây gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo thông tin báo VNExpress, Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 180 km/h, ngày mai có thể tăng lại lên 200 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão duy trì cường độ 220 km/h trong hai ngày tới. Các đài quốc tế cùng chung nhận định bão không đi vào Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, khả năng Ba Vì đi vào Biển Đông rất thấp. Tuy nhiên, do hoàn lưu rất rộng, bão vẫn có thể tác động đến thời tiết trên biển - ngư trường của ngư dân Việt Nam.

Từ ngày 9/7, gió mùa tây nam ở phía nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có xu hướng mạnh dần lên cấp 6. Trong hai ngày 10-11/7, gió trên khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5 m. Chủ tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động tránh trú, bảo đảm an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì để cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Ba Vì là siêu bão thứ ba hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Trước đó, bão Maysak sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ đã đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu và tan trên đất liền.

Siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17, khả năng đổi hướng di chuyển, liệu có vào Biển Đông?

Siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17, khả năng đổi hướng di chuyển, liệu có vào Biển Đông?

Dù được đánh giá có xác suất dưới 10% đi vào Biển Đông, siêu bão Ba Vì vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m và biển động rất mạnh trên nhiều khu vực Biển Đông trong các ngày 9-11/7.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu bão Ba Vì tin mới Biển Đông

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, Thần Phật chiếu cố, tiền đếm không xuể, sự nghiệp 'một bước lên mây' trong tháng 6 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, Thần Phật chiếu cố, tiền đếm không xuể, sự nghiệp 'một bước lên mây' trong tháng 6 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà tậu xe trong nửa cuối tháng 7 dương lịch

Mừng 3 con giáp làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà tậu xe trong nửa cuối tháng 7 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/7-9/7), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/7-9/7), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần?

Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần?

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Xã hội 2 giờ 52 phút trước
Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/7/2026), 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/7/2026), 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Thần Tài rước lộc đến ngày đúng ngày 7/7/2026, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Thần Tài rước lộc đến ngày đúng ngày 7/7/2026, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp 7,8,9/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp 7,8,9/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17, khả năng đổi hướng di chuyển, liệu có vào Biển Đông?

Siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17, khả năng đổi hướng di chuyển, liệu có vào Biển Đông?

Các phường biên giới Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Các phường biên giới Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Có nên khoe điểm thi của con lên mạng xã hội?

Có nên khoe điểm thi của con lên mạng xã hội?

Thông tin mới: Bão số 1 Maysak chưa tan, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thông tin mới: Bão số 1 Maysak chưa tan, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10

Bão số 1 Maysak sang Trung Quốc và suy yếu, nhưng vẫn gây mưa to, thời tiết nguy hiểm

Bão số 1 Maysak sang Trung Quốc và suy yếu, nhưng vẫn gây mưa to, thời tiết nguy hiểm

Trưa nay bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay

Trưa nay bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay