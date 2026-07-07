Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ của NSND Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 65. Trước đó, bà là một diễn viên kịch nói nổi tiếng.

Trong những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ Việt, bạn bè và các thế hệ học trò đã có mặt tại lễ tang để thắp hương và tiễn đưa nghệ sĩ Bạch Vân, vợ NSND Tạ Minh Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Không gian lễ tang bao phủ bởi nhiều vòng hoa viếng. Trên lối vào linh cữu, gia đình đặt nhiều bức ảnh của nghệ sĩ Bạch Vân lúc sinh thời.

Lễ tang của nghệ sĩ Bạch Vân diễn ra từ ngày 5/7 - 9/7 tại nhà riêng ở TP.HCM

NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ ông. Những ngày qua, ông nén nỗi đau để lo liệu hậu sự cho nghệ sĩ Bạch Vân. Trên trang cá nhân, đạo diễn Thanh Hiệp kể về mối tình xúc động giữa NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân trước đây. "Câu chuyện tình yêu của anh chị cũng đẹp như một vở kịch nhiều cảm xúc. Họ quen nhau từ thời còn là sinh viên sống trong cùng khu ký túc xá. Anh hát, chị diễn. Những ngày cùng đạp xe đi làm nghề, cùng vượt qua những năm tháng thiếu thốn để xây dựng gia đình, giờ đã trở thành những ký ức không thể nào quên", đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ.

NSND Tạ Minh Tâm khóc nghẹn trước linh cữu vợ Nhiều nghệ sĩ Việt, học trò gửi vòng hoa viếng nghệ sĩ Bạch Vân và chia buồn cùng gia quyến. Ca sĩ Võ Hạ Trâm đăng tải lời tiễn biệt vợ NSND Tạ Minh Tâm. "Chúng con kính tiễn cô vãng sanh Phật quốc. Con xin lỗi vì đã không về kịp những giây phút cuối cùng, cô đi thanh thản cô nhé . Con xin chia buồn cùng người thầy kính yêu của chúng con - Tạ Minh Tâm, cùng chị Tạ Bạch Dương và em Tạ Minh Anh. Mong mọi người sẽ vượt qua được nỗi mất mát này. Xin cả nhà mình hãy cùng gửi niệm lành và cầu nguyện cho cô", ca sĩ bày tỏ. Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời ở tuổi 65 Các con của NSND Tạ Minh Tâm trong lễ tang mẹ. Nghệ sĩ Bạch Vân sinh năm 1962, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Bà nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch nói. Nữ nghệ sĩ kết hôn với NSND Tạ Minh Tâm vào thập niên 1980 và họ có hai con gái.

Vì sao Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên được quan tâm sau 13 năm rời màn ảnh? Trong showbiz, không ít nghệ sĩ phải liên tục xuất hiện trước công chúng để duy trì sức nóng. Thế nhưng, Tăng Thanh Hà lại là trường hợp đặc biệt. Dù đã rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, cô vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả.

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