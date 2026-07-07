Phát hiện vật thể hình tròn bí ẩn trôi dạt, đóng cửa bãi biển tiến hành trục vớt

Vào khoảng 2h25 chiều ngày 3/7, lực lượng chức năng đã được gọi đến bãi biển Forrest sau khi phát hiện mảnh vụn 'có khả năng độc hại' trôi dạt vào bờ cát. Sau khi phát hiện ra các vật thể lạ, bãi biển này, nằm cách Townsville khoảng 80km về phía bắc, đã bị đóng cửa trong khi công tác trục vớt được tiến hành.

Video 1 giờ 31 phút trước 1 giờ 31 phút trước Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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