Điều hòa có mùi lạ, chủ nhà gọi thợ kiểm tra thì sốc nặng khi thấy có thứ gì đó đang di chuyển bên trong và cái kết

Ngày 3/7, tại Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ông He mở nắp máy điều hòa khi đang vệ sinh thì phát hiện hơn chục con dơi đang tụm lại bên trong, cùng với rất nhiều phân dơi rơi vãi.
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Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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