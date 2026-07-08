TIN MỚI: Siêu bão Bavi gây hiệu ứng hút gió, Biển Đông gió mạnh, sóng lớn

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh. Khoảng đêm 11 rạng sáng 12/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Khí tượng Thủy văn, đến sáng nay (8/7), siêu bão Bavi (Ba Vì) cường độ giảm xuống đầu cấp 16, giật trên cấp 17. Hiện tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1.200km về phía Đông và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.500km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h. Từ trưa và chiều 9/7, bão sẽ chuyển hướng Tây Tây Bắc, vẫn duy trì tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục tiến về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Ba Vì hiện vẫn mạnh cấp siêu bão - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 11 rạng sáng 12/7 (tức đêm thứ 7 rạng sáng Chủ nhật), bão có khả năng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Bavi vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%), song với cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết trên biển.

Cụ thể, do ảnh hưởng hút gió của siêu bão Bavi, từ ngày 9/7, gió tây nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

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