Lộ nghi vấn 'Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú Trần Lệ Hoa rạn nứt hôn nhân

Nhiều người phát hiện 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và vợ tỷ phú Trần Lệ Hoa không đi cạnh nhau và có vẻ rất xa cách trong một sự kiện gần đây.

Theo báo VietNamNet dẫn nguồn từ Sina, Trì Trọng Thụy và vợ - tỷ phú Trần Lệ Hoa tham dự một triển lãm thư pháp và hội họa do một nghệ sĩ nổi tiếng tổ chức. Tuy nhiên, cả hai xuất hiện riêng lẻ, không tương tác trong suốt sự kiện. Trần Lệ Hoa được xếp tại vị trí Vip dành cho khách mời quan trọng, Trì Trọng Thụy ngồi cách đó vài ghế ở bên trái sân khấu. Cả hai xuất hiện riêng lẻ, không tương tác trong suốt sự kiện. Trần Lệ Hoa được xếp tại vị trí Vip dành cho khách mời quan trọng, Trì Trọng Thụy ngồi cách đó vài ghế ở bên trái sân khấu. Ở tuổi 82, bà Trần Lệ Hoa trông vẫn khỏe, dáng đi nhanh nhẹn. Nữ tỷ phú diện bộ váy thêu, đeo trang sức ngọc, bên cạnh luôn có vài người tháp tùng. Trong khi đó, 'Đường Tăng' lặng lẽ, ít tương tác cùng mọi người.

"Mọi khi cả hai luôn 'như hình với bóng' ở mỗi sự kiện lớn nhỏ. Lần này, Trì Trọng Thụy chỉ đứng từ xa và quan sát vợ. Họ đến từng người và cũng không đi chung khi về", trang tin cho hay. Trên mạng xã hội, tin đồn hôn nhân rạn nứt của cặp đôi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều năm qua, Trì Trọng Thụy luôn gắn bó với vợ trong công việc. Ông hiện là giám đốc Công ty Thương mại Tụ Cổ Đường (Jugutang), đồng thời là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Quỹ Văn hóa Đàn hương Đỏ Bắc Kinh.

Theo VTC News dẫn nguồn từ tạp chí New Fortune, Trần Lệ Hoa – Chủ tịch tập đoàn Phú Hoa là tỷ phú cao tuổi nhất góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2020. Bà đứng ở vị trí thứ 57 cùng khối tài sản ước tính 5,6 tỷ USD (khoảng 130 nghìn tỷ đồng). Bà đứng ở vị trí thứ 57 trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2020, cùng khối tài sản ước tính 5,6 tỷ USD (khoảng 130 nghìn tỷ đồng). Nữ doanh nhân điều hành 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nghệ thuật, cũng như chuỗi hệ thống ẩm thực, nội thất... Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu bao điều tiếng. Một số người chỉ trích Trì Trọng Thụy tham danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia. Số khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu vượt định kiến của cặp đôi. Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Theo Trì Trọng Thụy, vì tôn trọng vợ nên trong cuộc sống, ông thường nhường nhịn nữ tỷ phú. Trước khi kết hôn, cả hai đặt ra ba quy ước. Thứ nhất: trong gia tộc, Trần Lệ Hoa là người định đoạt mọi việc, có tiếng nói quyết định cuối cùng. Điều thứ hai, trong bữa ăn, chỉ khi Trần Lệ Hoa động đũa, mọi người mới có thể bắt đầu dùng bữa. Điều cuối cùng vì nữ tỷ phú đã có ba người con nên bà không muốn sinh thêm.

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