Xót xa hình ảnh 'Đường Tăng nghèo nhất màn ảnh' Từ Thiếu Hoa phát tờ rơi trên phố

Sao quốc tế 26/10/2022 23:03

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh Từ Thiếu Hoa tham gia hoạt động phúc lợi cộng đồng tại Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc.

Mới đây, trang Sohu đăng tải hình ảnh Từ Thiếu Hoa tham gia hoạt động phúc lợi cộng đồng tại Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc. Cụ thể, nam diễn viên được các nhân viên tổ chức phúc lợi chào mừng khi tới tham dự. Ông nhanh chóng thay đồ, bắt đầu phát tờ rơi trên phố, tích cực tuyên truyền tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, sau hoạt động, Từ Thiếu Hoa tranh thủ ký tặng mọi người. Ông được nhận xét thân thiện, nhanh nhẹn và có nhiều đóng góp trong các hoạt động cộng đồng. Thực tế, nam diễn viên tập trung vào công việc phúc lợi công cộng nhiều năm nay. Ông tiết lộ muốn truyền đạt giá trị chân, thiện, mỹ cho xã hội.

Xót xa hình ảnh 'Đường Tăng nghèo nhất màn ảnh' Từ Thiếu Hoa phát tờ rơi trên phố - Ảnh 1
Xót xa hình ảnh 'Đường Tăng nghèo nhất màn ảnh' Từ Thiếu Hoa phát tờ rơi trên phố - Ảnh 2

Ngoài công việc thiện nguyện, Từ Thiếu Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật. Công việc chính của nam diễn viên là lưu diễn tại các tỉnh thành. Nhờ danh tiếng của Tây Du Ký , nghệ sĩ được nhiều công ty mời diễn khai trương, hát mừng đám cưới… Ông thường mặc trang phục Đường Tăng biểu diễn. Năm ngoái, ông góp mặt trong bộ phim truyền hình mang tên Into Youth và vai phụ trong phim điện ảnh, truyền hình kinh phí thấp.

Xót xa hình ảnh 'Đường Tăng nghèo nhất màn ảnh' Từ Thiếu Hoa phát tờ rơi trên phố - Ảnh 3

Trong ba nam diễn viên từng vào vai Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa có cuộc sống khó khăn nhất. Nghệ sĩ 63 tuổi tâm sự: ''Cuộc đời nhiều chuyện hư ảo. Thắng cũng vui, thua cũng muốn vui vẻ. Nếu cả đời chỉ gặp thành công không thất bại là điều đáng tiếc, thất bại không thấy thành công cũng đau xót chẳng kém. Niềm vui trong cuộc sống này là việc ta nỗ lực vượt qua mọi thử thách''.

Xót xa hình ảnh 'Đường Tăng nghèo nhất màn ảnh' Từ Thiếu Hoa phát tờ rơi trên phố - Ảnh 4

Về đời tư, Từ Thiếu Hoa kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về gia đình. Theo Xinhua, ông kết hôn với Dương Côn, làm việc ở cơ quan nghiên cứu Hý kịch thuộc Sở Văn hóa tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm 1983, vợ chồng có một con gái.

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