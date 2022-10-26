Xót xa hình ảnh 'Đường Tăng nghèo nhất màn ảnh' Từ Thiếu Hoa phát tờ rơi trên phố

Mới đây, trang Sohu đăng tải hình ảnh Từ Thiếu Hoa tham gia hoạt động phúc lợi cộng đồng tại Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc. Cụ thể, nam diễn viên được các nhân viên tổ chức phúc lợi chào mừng khi tới tham dự. Ông nhanh chóng thay đồ, bắt đầu phát tờ rơi trên phố, tích cực tuyên truyền tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, sau hoạt động, Từ Thiếu Hoa tranh thủ ký tặng mọi người. Ông được nhận xét thân thiện, nhanh nhẹn và có nhiều đóng góp trong các hoạt động cộng đồng. Thực tế, nam diễn viên tập trung vào công việc phúc lợi công cộng nhiều năm nay. Ông tiết lộ muốn truyền đạt giá trị chân, thiện, mỹ cho xã hội.