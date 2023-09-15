Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Sao quốc tế 15/09/2023 09:18

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đối diện không ít điều tiếng và áp lực sau hơn 30 năm kết hôn với người vợ giàu có - tỷ phú Trần Lệ Hoa.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, trong một phóng sự gần đây về bảo tàng Gỗ đàn hương đỏ, nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa đã có chia sẻ về mối quan hệ vợ chồng với Trì Trọng Thụy.

Trong đoạn phóng sự, bà Trần Lệ Hoa nói về công việc kinh doanh gỗ đàn hương đỏ và đưa phóng viên đi xem các tác phẩm tại hiện trường. Đặc biệt, xuyên suốt phóng sự, chồng của Trần Lệ Hoa - nam diễn viên Trì Trọng Thụy luôn ở bên cạnh bà xã, chăm sóc vợ rất cẩn thận và tỉ mỉ từng hành động nhỏ.

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 1
Trong đoạn phóng sự, bà Trần Lệ Hoa nói về công việc kinh doanh gỗ đàn hương đỏ.

 Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 2

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 3

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 4
 Đặc biệt, xuyên suốt phóng sự, chồng của Trần Lệ Hoa - nam diễn viên Trì Trọng Thụy luôn ở bên cạnh bà xã.
Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 5
Ông chăm sóc vợ rất cẩn thận và tỉ mỉ từng hành động nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn, Trần Lệ Hoa cũng đề cập đến chuyện tình cảm của mình và Trì Trọng Thụy. Nữ tỷ phú cho biết dù có nhiều sự khác biệt về tính cách và quan điểm sống, nhưng cả hai luôn tôn trọng nhau vì vậy họ ở bên nhau cũng sẽ không bao giờ chán nhau.

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 6
Trong cuộc phỏng vấn, Trần Lệ Hoa cũng đề cập đến chuyện tình cảm của mình và Trì Trọng Thụy.

Khi vợ chồng Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đến bảo tàng gỗ đàn hương đỏ, con gái nữ tỷ phú cũng vội bước ra chào đón. Từ khi cặp đôi xuống xe đến khi bước vào bảo tàng, thái độ của con gái Trần Lệ Hoa luôn niềm nở, thân thiện, cung kính với mẹ và bố dượng. Điều này cũng bộc lộ mối quan hệ gia đình của họ rất hòa thuận và tình cảm.

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 7
Khi vợ chồng Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đến bảo tàng gỗ đàn hương đỏ, con gái nữ tỷ phú cũng vội bước ra chào đón.
Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 8
 Thái độ của con gái Trần Lệ Hoa luôn niềm nở, thân thiện, cung kính với mẹ và bố dượng.

Về chuyện tình của Trì Trọng Thụy, không ít người liên tưởng đến vai diễn của ông trong “Tây du ký”. Trên phim, nếu Đường Tăng luôn bị mê hoặc bởi những yêu tinh nóng bỏng gợi cảm nhưng không chút lay động, thì ngoài đời, tài tử lại cảm phục trước người vợ Trần Lệ Hoa – người vừa giàu có, lại lớn hơn mình 11 tuổi. Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít. Những cách biệt về tuổi tác, địa vị, kinh tế quá rõ nét khiến cả 2 nhận lấy không ít lời nghị luận. Trong khi một số người cho rằng mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia.

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 9
Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít.
Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 10
Những cách biệt về tuổi tác, địa vị, kinh tế quá rõ nét khiến cả 2 nhận lấy không ít lời bàn tán.

Trì Trọng Thuỵ kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa năm 1990. Với tài năng kinh doanh vượt trội, bà xã của Trì Trọng Thuỵ sở hữu tài sản 40 tỷ nhân dân tệ (hơn 6 tỷ USD) theo thống kê của New Fortune năm 2021. Trần Lệ Hoa còn được giới truyền thông gọi là ''nữ vương bất động sản''. Trước khi lấy Trì Trọng Thụy, bà từng kết hôn và có ba người con riêng. 

Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - Ảnh 11
Trì Trọng Thuỵ kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa năm 1990.
Lộ nghi vấn 'Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú Trần Lệ Hoa rạn nứt hôn nhân

Lộ nghi vấn 'Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú Trần Lệ Hoa rạn nứt hôn nhân

Nhiều người phát hiện 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và vợ tỷ phú Trần Lệ Hoa không đi cạnh nhau và có vẻ rất xa cách trong một sự kiện gần đây.

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