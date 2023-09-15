Hậu tin đồn 'đường ai nấy đi', tỷ phú Trần Lệ Hoa bất ngờ tiết lộ tình trạng quan hệ hiện tại với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Trong đoạn phóng sự, bà Trần Lệ Hoa nói về công việc kinh doanh gỗ đàn hương đỏ và đưa phóng viên đi xem các tác phẩm tại hiện trường. Đặc biệt, xuyên suốt phóng sự, chồng của Trần Lệ Hoa - nam diễn viên Trì Trọng Thụy luôn ở bên cạnh bà xã, chăm sóc vợ rất cẩn thận và tỉ mỉ từng hành động nhỏ.

Đặc biệt, xuyên suốt phóng sự, chồng của Trần Lệ Hoa - nam diễn viên Trì Trọng Thụy luôn ở bên cạnh bà xã.

Ông chăm sóc vợ rất cẩn thận và tỉ mỉ từng hành động nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn, Trần Lệ Hoa cũng đề cập đến chuyện tình cảm của mình và Trì Trọng Thụy. Nữ tỷ phú cho biết dù có nhiều sự khác biệt về tính cách và quan điểm sống, nhưng cả hai luôn tôn trọng nhau vì vậy họ ở bên nhau cũng sẽ không bao giờ chán nhau.

Trong cuộc phỏng vấn, Trần Lệ Hoa cũng đề cập đến chuyện tình cảm của mình và Trì Trọng Thụy.

Khi vợ chồng Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đến bảo tàng gỗ đàn hương đỏ, con gái nữ tỷ phú cũng vội bước ra chào đón. Từ khi cặp đôi xuống xe đến khi bước vào bảo tàng, thái độ của con gái Trần Lệ Hoa luôn niềm nở, thân thiện, cung kính với mẹ và bố dượng. Điều này cũng bộc lộ mối quan hệ gia đình của họ rất hòa thuận và tình cảm.

Khi vợ chồng Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đến bảo tàng gỗ đàn hương đỏ, con gái nữ tỷ phú cũng vội bước ra chào đón.

Thái độ của con gái Trần Lệ Hoa luôn niềm nở, thân thiện, cung kính với mẹ và bố dượng.

Về chuyện tình của Trì Trọng Thụy, không ít người liên tưởng đến vai diễn của ông trong “Tây du ký”. Trên phim, nếu Đường Tăng luôn bị mê hoặc bởi những yêu tinh nóng bỏng gợi cảm nhưng không chút lay động, thì ngoài đời, tài tử lại cảm phục trước người vợ Trần Lệ Hoa – người vừa giàu có, lại lớn hơn mình 11 tuổi. Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít. Những cách biệt về tuổi tác, địa vị, kinh tế quá rõ nét khiến cả 2 nhận lấy không ít lời nghị luận. Trong khi một số người cho rằng mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia.

Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít.

Những cách biệt về tuổi tác, địa vị, kinh tế quá rõ nét khiến cả 2 nhận lấy không ít lời bàn tán.

Trì Trọng Thuỵ kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa năm 1990. Với tài năng kinh doanh vượt trội, bà xã của Trì Trọng Thuỵ sở hữu tài sản 40 tỷ nhân dân tệ (hơn 6 tỷ USD) theo thống kê của New Fortune năm 2021. Trần Lệ Hoa còn được giới truyền thông gọi là ''nữ vương bất động sản''. Trước khi lấy Trì Trọng Thụy, bà từng kết hôn và có ba người con riêng.