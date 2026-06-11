3 năm sau khi chồng qua đời, tôi bước thêm bước nữa, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tâm sự 11/06/2026 22:12

Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.

Sau khi tốt nghiệp, tôi gặp rồi quen biết Quốc. Dù bố mẹ tôi không chấp nhận anh nhưng tôi đã một mực xem anh là chồng tương của mình. Gia đình anh không khá giả như gia đình tôi, nhưng tôi rất quý cái tính chân thật, cố gắng nỗ lực của anh. Tôi tin rằng anh sẽ la người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Bố mẹ thấy tôi kiên định như thế thì cũng đành xuôi theo.

Sau khi lấy nhau, chúng tôi có một căn nhà riêng cùng số vốn kha khá của hai bên gia đình cho. Tôi theo chồng về quê, bố mẹ tôi thương con gái mà rơi nước mắt. Nhưng tôi tin vào quyết định của mình, tôi muốn sống cả đời bên người đàn ông mình chọn.

Sau một năm lấy nhau thì tôi sinh con đầu lòng. Từ ngày làm dâu, tôi được mẹ chồng yêu thương, chồng chiều chuộng. Dù sống xa bố mẹ ruột nhưng tôi chưa khi nào thấy tủi thân. Con trai càng lớn thì gia đình tôi càng vui vầy, hạnh phúc. Cho đến một buổi chiều sau 7 năm lấy chồng, tôi ngất xỉu khi nghe tin chồng qua đời vì tai nạn giao thông.

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi bước thêm bước nữa, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy mẹ chồng như thế mà tôi thấy có lỗi. Bà mất con trai đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà vẫn gắng gương chăm sóc cho cháu nội và con dâu.

Nửa năm sau khi chồng mất, tôi đi làm lại, cố gắng tìm niềm vui và hy vọng mới. Nhiều lần mẹ chồng tôi bảo tôi đi bước nữa, để cháu trai bà nuôi. Bà còn nói tôi còn trẻ, đừng vì chồng mất sớm mà cô đơn cả đời. Ba năm sau khi chồng qua đời, tôi đi thêm bước nữa với người đồng nghiệp thân quen. Những tháng ngày tôi chật vật trong nỗi đau mất chồng, anh ấy luôn ở bên động viên tôi. Cuối cùng, vì cảm động trước chân tình của anh ấy mà tôi đồng ý tái giá.

Tôi chưa nói cho mẹ chồng biết. Tôi tổ chức lễ cưới đơn giản ở nhà bố mẹ đẻ, sau đó sẽ về nhà mẹ chồng thông báo cho bà biết. Chẳng ngờ được, ngay ngày cưới, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé trước nhà. Mẹ chồng bước xuống xe cười nói chào hỏi mọi người. Bà nhìn tôi mỉm cười, ôm lấy tôi rồi dúi vào tay tôi một hộp vàng.

Thấy mẹ chồng cũ đến dự đám cưới của mình, tôi không khỏi xúc động. Nhưng bà có mong muốn sẽ nuôi cháu. Tôi vẫn còn lưu luyến con trai, cũng muốn con trai sống với mình. Nhưng mẹ chồng đã mất con trai, giờ chỉ mong mỏi được gần cháu nội, tôi càng không thể từ chối bà. Tôi phải làm sao đây?

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi chấn động khi thấy người đi cùng chị ta

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi chấn động khi thấy người đi cùng chị ta

Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động. Đó là một bé trai khoảng 7 tuổi, có gương mặt giống chồng tôi như đúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 12/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 12/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/6/2026, 3 con giáp Phú Quý Cát Tường, giàu to ngất ngưởng, cuộc sống giàu sang, vàng vun đầy két

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/6/2026, 3 con giáp Phú Quý Cát Tường, giàu to ngất ngưởng, cuộc sống giàu sang, vàng vun đầy két

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 12/6/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ Sáu 12/6/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cảnh báo 4 loại bưu kiện tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, đánh cắp thông tin

Cảnh báo 4 loại bưu kiện tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, đánh cắp thông tin

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng "chấn động" này!

Đừng chỉ nghĩ là rau giải nhiệt, mồng tơi mùa hè còn có công dụng "chấn động" này!

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 12/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau hôm nay, thứ Sáu 12/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/6/2026), Thần Tài trao vận may 'khủng', công việc hái ra tiền, tài lộc cứ thế mà tự kéo đến

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/6/2026), Thần Tài trao vận may 'khủng', công việc hái ra tiền, tài lộc cứ thế mà tự kéo đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
2 vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện cùng lúc trên biển kéo dài khoảng 4 đến 5 phút trước tan biến

2 vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện cùng lúc trên biển kéo dài khoảng 4 đến 5 phút trước tan biến

Video 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/6/2026), 3 con giáp phúc lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (12/6/2026), 3 con giáp phúc lộc sau dày, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đứa con 1 tuổi tử vong sau vài ngày nhập viện với nhiều vết thương nghiêm trọng, người mẹ bị bắt

Đứa con 1 tuổi tử vong sau vài ngày nhập viện với nhiều vết thương nghiêm trọng, người mẹ bị bắt

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Giá vàng hôm nay, ngày 11/6/2026: Giảm mạnh 2,3 triệu, vàng SJC lao dốc xuống 131 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/6/2026: Giảm mạnh 2,3 triệu, vàng SJC lao dốc xuống 131 triệu đồng

Nóng: Bắt giám đốc, phó giám đốc 2 công ty sản xuất trang sức giả, thu lợi hơn 30 tỉ đồng

Nóng: Bắt giám đốc, phó giám đốc 2 công ty sản xuất trang sức giả, thu lợi hơn 30 tỉ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quấn quýt nồng nhiệt 3 năm vẫn không có con, đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do phía sau

Quấn quýt nồng nhiệt 3 năm vẫn không có con, đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do phía sau

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt đứa bé

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt đứa bé

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia mà tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia mà tôi tái mặt suy sụp

Làm gì khi chồng luôn quan tâm thái quá đến những người phụ nữ khác?

Làm gì khi chồng luôn quan tâm thái quá đến những người phụ nữ khác?

Đêm tân hôn đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn đang lúc cao trào thì nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng ba chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng rên rỉ từ phòng ba chồng, tôi lén nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng choáng váng bên trong