Danh tính nam sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống tiêm chủng, bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Chỉ mới học lớp 10, nam sinh ở Nghệ An đã viết thuật toán khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và rao bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã điều tra, làm rõ vụ xâm nhập trái phép hệ thống thông tin để thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Vụ việc do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố N.H.A (sinh năm 2010, trú xã Quang Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi xâm nhập trái phép Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và mua bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước.

Cơ quan tố tụng làm việc với N.H.A. và người giám hộ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, N.H.A là học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở Nghệ An. Trong quá trình tự học lập trình qua Internet, nam sinh này xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để truy cập trái phép Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế quản lý.

Sau khi xâm nhập hệ thống, N.H.A bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước rồi đăng bán trên các hội, nhóm mua bán dữ liệu. Cơ quan điều tra xác định nam sinh đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định hiện hành, người có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm.

Với hành vi xâm nhập trái phép hệ thống mạng, tùy tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội có thể đối mặt mức án lên đến 12 năm tù.

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