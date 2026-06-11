Cháy nhà có 4 người mắc kẹt, cảnh sát phải cắt chuồng cọp

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở phường Phương Liệt rạng sáng 11/6. Nhiều người mắc kẹt.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h07 ngày 11/6, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) nhận tin báo cháy tại nhà dân ở số 7, khu tập thể Cục Đối ngoại (phường Phương Liệt, Hà Nội).

Sau khi nhận tin, đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe téc, 1 xe máy chữa cháy; đồng thời đề nghị chi viện từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 (cơ sở Tạ Quang Bửu), điều động thêm 1 xe chữa cháy đến hiện trường.

Tại hiện trường, tổ công tác xác định ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 45m2, cao 5 tầng. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2. Khói và nhiệt do đám cháy sinh ra lan ra toàn bộ ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người. Chủ nhà là ông Đỗ Trọng Th. (SN 1949) đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn 4 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt bên trong ngôi nhà xảy ra cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi xác định vị trí các nạn nhân, tổ công tác của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 do Trung tá Vũ Xuân Long, Phó Đội trưởng, chỉ huy đã nhanh chóng triển khai đồng thời các mũi chữa cháy.

Tổ công tác tiếp cận hiện trường dập lửa và trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khu vực lân cận.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận mái nhà bên cạnh, cắt chuồng cọp bằng sắt, kịp thời phát hiện và đưa 4 người mắc kẹt (gồm vợ, con trai, con dâu và cháu gái của chủ nhà) đến nơi an toàn rồi bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến khoảng 5h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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