Cảnh phim của Lương Triều Vỹ gây nhiều ý kiến trái chiều

Để tôn vinh những đóng góp của nam diễn viên đối với điện ảnh Hoa ngữ, ban tổ chức quyết định trình chiếu sáu tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của ông. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Đặc biệt, vé xem bộ phim "Vô danh" có sự tham gia của Lương Triều Vỹ đã được bán hết chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/6, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á. Trong số đó, Lương Triều Vỹ là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ban giám khảo của sự kiện năm nay.

Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức, không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi hai tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của tài tử Hong Kong là "Tâm trạng khi yêu" và "Bi tình thành thị" không xuất hiện trong danh sách trình chiếu lần này.

Sau nhiều tháng tất bật quảng bá cho bộ phim mới "Silent Friend" (Người bạn im lặng), Lương Triều Vỹ được xác nhận sẽ tham gia các hoạt động giao lưu cùng khán giả trong khuôn khổ liên hoan phim. Sự xuất hiện của ông được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện.

Trước thềm ngày khai mạc, nam diễn viên bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi một số hình ảnh được cho là trích từ "Silent Friend" bị lan truyền rộng rãi. Những hình ảnh này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc thực hiện các cảnh quay táo bạo ở tuổi ngoài 60 là không cần thiết đối với một diễn viên đã có vị thế vững chắc như Lương Triều Vỹ. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực nam tài tử, cho rằng nghệ thuật không nên bị giới hạn bởi tuổi tác và việc hóa thân vào nhân vật là trách nhiệm nghề nghiệp của diễn viên.

Bất chấp những tranh luận, sức hút của Lương Triều Vỹ vẫn không hề suy giảm. Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh Hong Kong và châu Á.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Lương Triều Vỹ góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển như "Tâm trạng khi yêu", "Happy Together", "Trùng Khánh sâm lâm", "Vô gian đạo" hay "Bi tình thành thị". Đặc biệt, vai diễn trong "Tâm trạng khi yêu" đã giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes năm 2000, trở thành một trong những cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp.

Những năm gần đây, dù đã bước sang tuổi ngoài 60, nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Năm 2023, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á với bộ phim "Khi gió lại nổi". Cùng năm, Lương Triều Vỹ cũng trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên được trao giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice, tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trong làng điện ảnh quốc tế.