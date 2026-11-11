Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lo điện ảnh bị AI và phim ngắn đe dọa, tương lai màn ảnh rộng ra sao?

Sao quốc tế 11/11/2026 13:28

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường phim ngắn tại Trung Quốc. Nhà làm phim kỳ cựu thừa nhận công nghệ mở ra nhiều cơ hội sáng tạo, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức chưa từng có đối với điện ảnh truyền thống.

Tại cuộc đối thoại trong khuôn khổ Liên hoan phim Kim Kê - Quốc tế Hạ Môn, Trương Nghệ Mưu tiết lộ ông đã thành lập một nhóm cộng sự trẻ để nghiên cứu và ứng dụng AI vào quá trình chuẩn bị dự án Tam thể. Công nghệ này được sử dụng trong thiết kế ý tưởng hình ảnh, tìm kiếm tư liệu và mô phỏng cảnh quay, giúp ê-kíp có thêm phương án triển khai sáng tạo.

Tuy nhiên, điều khiến đạo diễn lo ngại là tốc độ phát triển của phim ngắn và video do AI tạo ra. Theo ông, điện ảnh vốn là lĩnh vực kể chuyện bằng hình ảnh hư cấu, do đó phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ những nội dung có thể sản xuất nhanh, chi phí thấp và liên tục tiếp cận người xem thông qua điện thoại di động.

Trương Nghệ Mưu đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi trong thói quen giải trí của khán giả. Phim ngắn trên các nền tảng trực tuyến không chỉ miễn phí mà còn sử dụng cơ chế tặng xu, thưởng tiền để khuyến khích người dùng tiếp tục theo dõi. 

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lo điện ảnh bị AI và phim ngắn đe dọa, tương lai màn ảnh rộng ra sao? - Ảnh 1

Nam đạo diễn thừa nhận bản thân chưa thể hình dung ngành công nghiệp hình ảnh sẽ thay đổi thế nào trong 5-10 năm tới. Dù vậy, ông cho rằng người làm nghề cần chủ động tiếp cận công nghệ mới nhưng không được đánh mất trải nghiệm sống và cảm xúc cá nhân. Đây vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên chiều sâu cho một câu chuyện.

Thực tế, thị trường phim ngắn Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Theo QuestMobile, ứng dụng phim ngắn Hồng Quả ghi nhận 168 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày trong tháng 7/2026, tăng 107% so với cùng kỳ. Thời gian sử dụng trung bình lên tới 125 phút mỗi ngày.

AI tiếp tục thúc đẩy xu hướng này khi giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tạo hình ảnh, bối cảnh và hậu kỳ. Tuy nhiên, nhà kinh tế học Phó Bằng nhận định chi phí sản xuất giảm chưa chắc đồng nghĩa lợi nhuận tăng. Khoản tiết kiệm có thể tiếp tục được đầu tư vào quảng cáo để cạnh tranh lượt xem, trong khi quyền phân phối lưu lượng truy cập chủ yếu nằm trong tay các nền tảng.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lo điện ảnh bị AI và phim ngắn đe dọa, tương lai màn ảnh rộng ra sao? - Ảnh 2

Một số sản phẩm AI đã tạo được tiếng vang, tiêu biểu như Cầm giới nhập Tống, kể về năm người hiện đại xuyên không về thời Bắc Tống, được giới thiệu đạt hơn 6,6 tỷ lượt xem. Dẫu vậy, những trường hợp thành công vẫn chưa đủ chứng minh chất lượng chung của phim AI.

Ở chiều ngược lại, phim ngắn người đóng vẫn giữ được lợi thế nhờ nhân vật có sức hút, cốt truyện nối dài và cộng đồng khán giả trung thành. Thành công của phần 5 loạt phim Thái nãi nãi 18 tuổi đến tái thiết vinh quang gia tộc ngay ngày đầu phát hành là minh chứng.

Những chuyển động này cho thấy AI có thể thay đổi cách làm phim, nhưng bài toán giữ chân khán giả và tạo ra những câu chuyện giàu cảm xúc vẫn là thách thức mà ngành công nghiệp hình ảnh phải giải quyết.

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