Hướng dẫn 7 cách làm há cảo ngon, đúng chuẩn Trung Hoa

Há cảo là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Trung Hoa. Có nguồn gốc từ Triều Châu, Trung Quốc và được sử dụng phổ biến trong bữa ăn sáng hoặc điểm tâm. Há cảo bao gồm 2 phần chính gồm: vỏ và nhân bánh. Vỏ bánh được làm từ các loại bột (bột mì, bột năng), nhân của bánh có thể làm từ tôm, thịt hoặc các loại rau, củ, quả khác nhau. Há cảo dễ chế biến, dễ ăn, có thể dùng làm món khai vị, ăn chay hay ăn mặn đều hợp.

Những chiếc bánh há cảo được chế biến tỉ mỉ xuất hiện rất nhiều trong các dịp đặc biệt, mỗi lễ Tết của các gia đình Trung Hoa. Bởi họ quan niệm rằng há cảo mang biểu tượng của sự may mắn, sự đoàn tụ, hình dáng của chiếc há cảo là cầu nối cho sự tiền tài, cuộc sống sung túc, đầy đủ quanh năm.

7 cách làm há cảo ngon nhất mà bạn nên biết

1. Cách làm há cảo hấp nhân tôm thịt

Nguyên liệu

Thịt heo xay 200 gr

Tôm xay 300g

Bột tàn mì 110 gr

Bột năng 20g

Củ sắn 50 gr

Hành lá 3 nhánh

Dầu mè 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ hạt nêm/ tiêu xay)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Củ sắn mang đi gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành hình hạt lựu. Hành lá nhặt sạch các lá hư, bỏ rễ rồi rửa qua với nước sạch, sau đó cắt nhỏ.

Bước 2: Làm nhân tôm thịt

Cho tôm và thịt băm vào bát, nêm nếm thêm 1 muỗng canh gồm hạt nêm, 1 muỗng canh đường, một ít hành lá cắt nhỏ, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê tiêu cùng với phần củ sắn cắt hạt lựu rồi trộn đều tay cho các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 3: Trộn và nhào bột

Cho vào bát một hỗn hợp bột gồm: 110gr bột tàn mì, 20gr bột năng rồi trộn đều. Tiếp theo bạn cho thêm 175ml nước sôi vào, trộn thật đều lên đến khi bột dẻo thì sử dụng màng bọc thực phẩm để bịt kín miệng của tô và ủ bột khoảng 5 phút.

Cách làm há cảo hấp nhân tôm thịt

Tiếp tục nhồi bột thật nhiều lần cho đến khi bột dẻo mịn là được. Chia bột thành các phần nhỏ, mỗi phần dài khoảng 2 ngón tay.

Bước 4: Tạo hình cho bánh

Lấy 1 phần bột nhỏ, cán thật mỏng thành hình tròn, cho vào giữa phần bột 1 muỗng cà phê nhân tôm thịt. Gấp các mép bột lại thật đều và tạo hình theo ý thích.

Bước 5: Hấp bánh

Cho bánh vào hấp khoảng 10 phút với lửa lớn cho đến khi bột trong lại, bánh có mùi thơm là hoàn thành. Lưu ý: Nếu không có nồi hấp, bạn có thể sử dụng nồi cơm điện có xửng hấp để hấp bánh cũng được nha!

Bước 6: Thành phẩm

Những chiếc bánh há cảo nhân tôm thịt ú nu với lớp vỏ trắng trong, nhìn cực hấp dẫn. Cắn miếng bánh đầy ụ nhân bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon, mặn ngọt đậm đà mà món ăn này mang đến.

2. Cách làm há cảo chiên

Nguyên liệu

Lá há cảo (Bạn có thể mua tại các siêu thị để tiết kiệm thời gian chế biến).

Thịt heo phần nạc vai: 150g.

Tôm nõn: 200g.

Nấm hương, mộc nhĩ: 100gr.

Gia vị: Nước mắm, đường, hạt tiêu, dầu ăn, bột nêm, tương ớt

Cách chế biến

Bước 1:

Thịt heo mang đi rửa sạch, băm nhỏ rồi để vào tô. Tôm rửa sạch. Nếu không mua được tôm nõn, thì các bạn có thể mua tôm tươi về hấp chín, bóc vỏ, bỏ đầu, lấy phần thịt ở thân cũng được nhé. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm với nước ấm cho nấm nở rồi mang đi rửa sạch, băm nhỏ.

Cách làm há cảo chiên

Bước 2:

Cho hỗn hợp gồm thịt heo băm nhỏ + tôm nõn + nấm hương, mộc nhĩ băm nhỏ vào tô rồi trộn đều. Sau đó thêm gia vị gồm: 1 thìa cà phê hạt nêm + 1 thìa cà phê hạt tiêu. Sau đó sử dụng đũa trộn thật đều các nguyên liệu một lần nữa.

Trải vỏ há cảo ra mâm sạch rồi tiến hành cho nhân vào. Sau đó dùng tay gấp chéo lá há cảo lại, thấm một ít nước miết vào viền của vỏ há cảo để chúng cho dính lại với nhau, xếp ra đĩa. Cứ làm như vậy đến khi hết nhân bánh và lá há cảo thì thôi.

Bước 3:

Đun dầu ăn cho nóng già rồi bắt đầu thả há cảo vào chiên, khi chiên nên để lửa to vừa và chiên chín vàng đều là được rồi tắt bếp. Vớt bánh ra tô, nên lót giấy để giấy thấm bớt dầu cho món ăn bớt ngấy mà vẫn giữ được độ giòn.

Xếp bánh ra dĩa và mời gia đình cùng thưởng thức thôi nào. Món ăn này khi dùng kèm với hỗn hợp nước chấm chua cay chanh, tỏi, ớt hay chấm với tương ớt cay sẽ rất ngon và phù hợp nhé.

3. Cách làm há cảo chay

Nguyên liệu

Vỏ há cảo 30 cái

Bắp cải 100g

Cà rốt 1 củ

N nấm mỡ 100g

Nấm mèo khô 25g

Nấm hương 25g

(nấm shiitake - có thể thay bằng nấm đông cô khô)

Hành lá 1 muỗng canh

Tỏi 1 củ

Gừng băm 1 muỗng cà phê

Bột ngô 1 muỗng canh

Gia vị 20 gr

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành lá nhặt sạch, cắt nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Gừng băm vắt lấy nước. Ngâm nấm hương cùng với nấm mèo vào nước lạnh tầm khoảng 30 phút để nấm nở mềm. Vớt nấm ra rửa sạch rồi thái hạt lựu nấm hương và nấm mèo. Cà rốt gọt vỏ, cắt thành sợi, rồi cắt hạt lựu nhỏ. Rau cải thảo mang đi làm sạch, cắt nhỏ vừa ăn. Nấm mỡ làm sạch, cắt hạt lựu nhỏ.

Cách làm há cảo chay

Bước 2: Làm nhân

Cho nấm đã cắt nhỏ vào tô, cho thêm cà rốt và hành cắt vào. Bắc chảo lên bếp, bật lửa vừa phải, cho tiếp rau cải thảo và nấm mỡ đã vào, nêm nếm một chút muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, cho thêm phần một phần tỏi băm và nước ép gừng vào, thêm chút tiêu cho thơm. Đảo đều tay toàn bộ hỗn hợp chín đều.

Cho hỗn hợp vào cà rốt, nấm, hành vào tô rau cải đã xào, cho bột bắp vào xào cùng, trộn đều, nhân sẽ dẻo ngon hơn.

Bước 3: Gói há cảo

Đặt phần vỏ lên bàn tay, múc một muỗng nhân vừa phải cho vào giữa. Sau đó gấp đôi phần vỏ, bấm nhẹ ở mép để há cảo dính lại với nhau.

Bước 4: Hấp há cảo

Bắc một nồi nước sôi, cho há cảo lên khay và hấp trong vòng 10 phút lửa vừa để há cảo chín, không hấp quá lâu như vậy sẽ làm há cảo bị nhão.

Bước 5: Thành phẩm

Há cảo chay mềm ngon với vỏ ngoài mềm dai, nhân nấm ngọt ngào, tự nhiên thanh đạm. Món ăn này sẽ giúp phong phú thêm những món ăn chay trong gia đình bạn. Thưởng thức kèm với một ít nước tương cho món ăn thêm đậm vị nhé!

4. Cách làm há cảo hoa hồng nhân thịt

Nguyên liệu

Bột mì đa dụng 100g

Thịt heo xay 100g

Gấc 1 quả

(500gr)

Hành tím 2 củ

Hành lá 5 gr

Gia vị thông dụng 1 ít

Cách chế biến

Bước 1: Trộn nhân

Hành lá và hành tím ta tiến hành băm nhuyễn cho vào thịt heo cùng với đó là gia vị gồm: 1 ít muối, đường, bột ngọt, hạt nêm và tiêu xay tùy thuộc vào khẩu vị của bạn. Trộn đều và để yên cho trong khoảng 10-15 phút để thấm vị.

Bước 2: Sơ chế gấc

Cắt gấc làm đôi để lấy hết phần hạt đỏ bên trong, bạn có thể dùng muỗng tán đều hạt để lấy lớp vỏ màu đỏ bao bọc hạt gấc.

Bước 3: Trộn và nhào bột

Cách làm há cảo hoa hồng nhân thịt

Cho 100gr bột mì vào 1 ít muối, 30ml nước, 2 muỗng cà phê dầu ăn rồi trộn đều hỗn hợp. Tiếp tục cho màu gấc vào rồi trộn đều đến khi bột kết thành những khối mịn, không còn dính.

Lấy các khối bột cho lên mặt bàn hoặc thớt sạch và bắt đầu nhồi bột. Dùng tay cán bột dài ra gấp đôi sau đó gập lại, tiếp tục lặp lại động tác trong vòng 10 đến 15 phút.

Bước 4: Cán bột và tạo hình vỏ bánh

Rắc 1 ít bột mì lên thớt, đặt khối bột lên trên và bắt đầu dùng cây cán bột, cán bột thành một lớp thật mỏng. Bạn sử dụng 1 cái ly có kích thước phù hợp, ấn mạnh miệng ly vào lớp bột mỏng để được miếng vỏ bánh hình tròn.

Bước 5: Gói há cảo

Tiếp tục rắc 1 ít bột trên thớt, lúc này xếp chồng miếng vỏ bánh lên nhau, miếng sau đè lên 1/3 miếng trước, cứ như vậy xếp 5 miếng thành dãy dài.

Sử dụng muỗng lấy nhân vừa đủ trải dài dọc theo chiều dài của vỏ bánh, gập đôi vỏ của há cảo lại và bắt đầu cuộn tròn cho đến hết phần vỏ là hoàn thành.

Bước 6: Hấp há cảo

Cho há cảo vào hấp, đặt trong nồi cơm điện với khoảng 300ml nước và bật chế độ hấp trong khoảng 10 phút là có thể lấy bánh ra.

Bước 7: Thành phẩm

Chiếc há cảo với hình dáng hoa hồng vô cùng dễ thương mang màu sắc cam đỏ đặc trưng tự nhiên từ quả gấc phần nhân thịt được ướp vừa ăn, tạo nên sự kết hợp hài hoà về màu sắc lẫn hương vị. Bạn có thể thử dùng chung với các loại nước chấm như nước tương, tương ớt,.. chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.

5. Cách làm há cảo Gyoza

Nguyên liệu

Thịt heo xay 300 g

Bột mì đa dụng 250 g

Hành tây 1/2 củ

(khoảng 50 g)

Cải thảo 100 g

(3 - 4 lá)

Nấm đông cô 70 g

Hẹ 100 g

Gia vị thông dụng 10g: (muối/đường/bột nêm/tiêu xay/bột ngọt/tỏi băm/hành/dầu mè/giấm gạo/nước tương/ớt bột)

Nước lọc 120 ml

Cách chế biến

Bước 1: Làm nhân há cảo

Để làm nhân bánh há cảo gyoza, đầu tiên bạn thái nhỏ các nguyên liệu gồm: hành tây, cải thảo, nấm, hẹ, cho vào tô trộn thật đều cùng với thịt heo xay.

Cách làm Há cảo Gyoza

Nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh tỏi, 1 muỗng canh hành, 1 muỗng canh dầu mè rồi trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc tô thịt và cho vào ngăn mát tủ lạnh trong 30 phút.

Bước 2: Làm vỏ bánh

Chuẩn bị 250 gram bột mì đa dụng, trộn với 1/2 muỗng cà phê muối, 120ml nước lọc rồi nhồi bột cho đều. Nếu bột khô quá thì các bạn có thể cho thêm nước, nhão thì thêm bột. Bọc tô bột lại để bột nghỉ khoảng 15 phút.

Bước 3: Tạo hình bánh

Phủ bột một lớp bột cho khỏi dính, lấy bột ra rồi cán thật mỏng với độ dày khoảng 0.5mm. Sau đó cắt bột thành từng miếng nhỏ. Cho nhân vào giữa miếng bột tròn, dùng ngón tay gấp xung quanh rìa miếng bột để gói bánh gyoza.

Bước 4: Chiên bánh

Xếp bánh vào chảo, cho dầu mè hoặc dầu ăn vào. Bật bếp điện, chọn chế độ chiên phù hợp, nhiệt độ khoảng 180 độ C. Khi Gyoza đã ngả vàng đều mặt dưới, cho nước vào ngập 1 nửa bánh rồi đậy nắp lại, chờ đến khi gần cạn nước thì giở nắp ra.

Chiên đến khi bánh ráo nước, vàng đều cả 2 mặt là có thể dùng ngay. Món gyoza Nhật Bản thơm ngon thế là hoàn thành.

Bước 5: Làm nước chấm

Há cảo gyoza là món ăn thơm ngon không thể thiếu nước chấm ngon. Pha thêm 4 muỗng canh nước tương với 1 muỗng canh giấm gạo, một nửa muỗng cà phê dầu mè, 1 nhúm ớt bột, 1/4 muỗng canh đường (hay bột ngọt) rồi khuấy đều.

Bước 6: Thành phẩm

Há cảo Gyoza là loại bánh mềm thơm với lớp vỏ được chiên giòn kết hợp với nước tương pha theo công thức chuẩn giúp món ăn trở nên hấp dẫn và ngon miệng.

6. Cách làm sủi cảo Hàn Quốc

Nguyên Liệu

Bột mì, nước

1 quả trứng gà

1/2 bìa đậu phụ

Thịt xay

1/4 cây Bắp cải băm nhỏ

băm nhuyễn Gừng, tỏi

Muối, dầu mè, hạt tiêu

Kim chi, tôm, miến (nếu thích)

Lá hẹ

Cách chế biến

Bước 1:

Nhồi hỗn hợp bột mì với nước rồi tạo thành khối bột. Cho vào tủ lạnh khoảng 30'. Lấy ra cán bột mỏng, dùng miệng bát cắt bột làm vo sủi cảo. Mỗi lớp vỏ nên rắc một lớp bột áo hoặc ngăn cách từng lớp bằng màng bọc thực phẩm. Sau đó cho vỏ vào tủ lạnh ngăn mát.

Cách làm sủi cảo Hàn Quốc

Bước 2:

Trộn thịt xay, đậu bóp nhuyễn, bắp cải, lá hẹ tiến hành thái nhỏ. Gừng, tỏi, hạt tiêu và gia vị vào trộn đều. Nhớ trộn cho nhân thật là nhuyễn.

Bước 3:

Gói sủi cảo. Cách gói sủi cảo có thể tham khảo trên mạng. Luộc sủi cảo, hấp hoặc rán theo ý thích của mình. Nếu rán thì có thể lưu ý cần gói tròn. Nước sôi thì thả sủi cảo vào tầm 3- 4 phút là chín. Sủi cảo ăn cùng với xì dầu hoặc nước mắm chua cay ngọt.

7. Cách làm há cảo sò điệp

Nguyên liệu

Sò điệp 200g

Tôm 100g

Cà rốt 1/2 củ

Ngò rí 2 nhánh

Bột mì đa dụng 100g

Muối 1 ít

Dầu ăn 1 ít

Trứng tôm 1 ít

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế sò điệp và tôm

Để tiết kiệm thời gian, các bạn nên chọn sò điệp đã sơ chế qua và tách vỏ sẵn. Sau khi mua về mang đi ngâm với nước muối loãng trong vòng 15 phút.

Vớt sò điệp ra mang trụng lại với nước sôi từ 1 - 2 phút để khử hết mùi tanh rồi vớt ra, xả lại với nước rồi để ráo.

Tôm mua về cắt bỏ râu và chân, bóc vỏ sau đó dùng tay bóp nhẹ vào thân của tôm để rút chỉ đen trên sống lưng. Tiếp đó, các bạn mang tôm đi rửa thật sạch với nước, để ráo.

Bước 2: Xay tôm và sò điệp

Sò điệp sau khi được sơ chế sạch, các bạn lấy một nửa lượng sò cho vào máy xay, xay cùn với tôm thật nhuyễn. Phần thịt sò còn lại các bạn giữ nguyên.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà rốt mang đi gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt thành hạt lựu nhỏ. Ngò rí mua về nhặt bỏ lá vàng, sâu (nếu có) sau đó rửa sạch rồi cắt nhuyễn

Cách làm há cảo sò điệp

Bước 4: Trộn hỗn hợp nhân

Cho phần hỗn hợp cà rốt, ngò rí băm vào tô cùng với nhân tôm, sò điệp. Dùng muỗng trộn thật đều cho các nguyên liệu hòa vào nhau.

Bước 5: Nhào và cắt bột

Cho vào tô 100gr bột mì cùng với 50ml nước lọc và 1 ít muối. Dùng tay nhồi thật đều đến khi hỗn hợp bột dẻo mịn và trở thành khối đồng nhất.

Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, để bột nghỉ trong vòng 30 phút - 1 tiếng.

Tiếp theo, cho bột ra thớt, dùng tay lăn bột thành khối trụ dài. Kế đến, dùng dao cắt và chia bột thành các miếng nhỏ bằng nhau.

Bước 6: Cán bột

Thoa 1 lớp dầu ăn mỏng lên tay sau đó vo tròn các miếng bột rồi ấn dẹp. Kế đến, các bạn tiếp tục thoa 1 lớp dầu mỏng lên mặt dao rồi dùng dao ép thật mỏng lát bột.

Bước 7: Tiến hành gói há cảo

Sử dụng muỗng để lấy 1 lượng nhân vừa đủ cho vào vỏ bột há cảo. Sau đó đặt 1 miếng thịt sò điệp lên trên. Lấy ngón tay gấp 2 bên mép há cảo của há cảo, để lộ phần nhân thịt sò ở giữa.

Bước 8: Hấp há cảo

Đặt xửng hấp lên bếp, đổ thêm nước vào, đun cho đến khi sôi. Xếp há cảo vào xửng sau đó rắc thêm 1 ít trứng tôm lên trên, đậy nắp hấp khoảng 20 - 25 phút cho há cảo chín. Cuối cùng, lấy há cảo ra, bày ra dĩa rồi trang trí lại cho đẹp mắt là hoàn thành.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về 7 cách làm há cảo hấp dẫn, thơm ngon, ai cũng mê đơn giản tại nhà. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn ích cho bạn trong việc chế biến ra những món ăn ngon. Tự tay làm ra những chiếc bánh há cảo cho những người thân yêu ngay nhé!