Cách chế biến mực nướng sa tế, muối ớt và chao thơm ngon tại nhà

Vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn 3 cách chế biến mực nướng đơn giản thơm ngon nức mũi nhé!

Một trong những món hải sản thơm ngon được rất nhiều người yêu thích trong bữa tiệc nướng đó chính là mực nướng . Đặc biệt là 3 món: Mực nướng sa tế, mực nướng muối ớt và mực nướng chao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến và khử mùi tanh của mực hiệu quả.

Mực tươi ngon thì ở phần màu nâu sẽ có càng nâu sậm, không có màu nhợt nhạt. Còn phần màu trắng sẽ có màu đục giống như sữa. Đặc biệt, cho dù màu nâu hay trắng thì cũng sáng bóng nhé.

Trước khi đến tiến hành ướp mực nướng sa tế thơm ngon thì việc lựa chọn mực tươi cực kỳ quan trọng và quyết định đến 80% mức độ thực hiện thành công của món ăn. Cùng chúng tôi điểm qua những mẹo chọn mực ngon bên dưới nhé!

2. Độ săn chắc của mực

Hướng dẫn chọn mực tươi ngon để nướng

Để thử xem mực có tươi không, bạn có thể dùng ngón tay nhấn vào thân mực. Mực tươi thường là mực thường có phần thịt săn chắc và có độ đàn hồi rất cao. Tức là sau khi bạn nhấn tay vào và thả tay ra thì mực sẽ ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Còn nếu đó là mực không tươi thì ngược lại, độ đàn hồi rất thấp.

3. Quan sát mắt mực

Cần quan sát mắt của mực. Đây được xem là cách chọn mực vô cùng hiệu quả đấy. Mực tươi thường có màu mắt sáng và trong veo. Còn nếu mực không còn tươi ngon thì mắt của nó thường có màu rất mờ và đục.

4. Về râu mực

Bạn nên lật râu mực lên sẽ thấy các đầu xúc tua tròn tròn dính vào phần râu. Nếu thấy các xúc tua của con mực còn y nguyên và dính chặt vào phần râu thì đó chắc chắn là mực tươi. Còn nếu các xúc tua bị rơi rớt thì mực đó không còn ngon nữa nhé. Đặc biệt, nếu mực tươi thì râu của chúng sẽ săn chắc, còn mực ươn thì phần râu sẽ mềm nhũn.

3 cách chế biến mực nướng thơm ngon, bổ dưỡng

1. Mực nướng sa tế ngon với sốt ướp chuẩn

Nguyên liệu và dụng cụ

Nguyên liệu: Mực ống tươi: 500 gram, Sa tế: 2 muỗi, Gừng: 1 củ, Sả: 2 cây, Tỏi: 1 củ, Hành tím: 2 củ, Rượu trắng: 1 ml, Quen xiên: 100g

Dụng cụ: Lò nướng, nồi, chén bát, đũa,...

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế mực ống

Mực tươi sau khi mua về cần làm sạch, rút bỏ mai mực, mắt mực, túi mực. Mang đi rửa sạch cả bên trong lẫn bên ngoài, có thể rửa với rượu trắng kèm với gừng. Sau cùng là rửa sạch với nước để giảm bớt mùi rượu, để nguyên con.

Bước 3: Ướp mực

Để ướp mực bạn tiến hành pha hỗn hợp nước sốt trong 1 chiếc bát như sau: 2 muỗng sa tế, 2 muỗng canh dầu hào, hành, tỏi, sả băm nhỏ, 2 muỗng canh đường thốt nốt, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng nước lọc. Sau đó trộn đều toàn bộ hỗn hợp và rưới lên con mực.

Mực nướng sa tế ngon với sốt ướp chuẩn

Bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, sau đó đem bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 30 phút. Trong thời gian ướp mực thì bạn nên chuẩn bị bếp than, vỉ nướng để nướng mực.

Bước 4: Tiến hành nướng mực

Đặt vỉ nướng lên, xếp mực lên vỉ nướng và bắt đầu nướng. Nướng mỗi mặt trong vòng 5 phút sau đó trở mặt còn lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể quét nhiều lần nước sốt ướp để mực nướng không bị cháy. Khi thấy mực chín vàng thì bạn có thể đem xuống và để ra đĩa, cắt khúc vừa ăn.

Bước 5: Thành phẩm

Khi mực chín vàng đều cả 2 mặt và không bị cháy. Bạn cắt mực thành các khoanh đều đặn, trang trí thêm các loại rau xanh để đẹp mắt hơn. Thịt mực dai giòn và ngọt thịt. Mực nướng sa tế có mùi thơm kết hợp của sả tỏi, chút cay cay của sa tế đậm đà.

2. Mực nướng muối ớt

Nguyên liệu và dụng cụ

Nguyên liệu: Mực lá: 600 gram, Rau xà lách: 100 gram, Dưa leo: 100 gram, Ớt tươi: 5 quả, Rượu trắng: 200ml, Muối: 2 muỗng

Dụng cụ: Dao, thớt, chén bát, muỗng,....

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế mực

Với món ăn này nên chọn loại mực lá sẽ ngon hơn mực ống nhiều. Sau khi mua, bạn tiến hành về rút bỏ mai, răng, mắt. Hoặc có thể lột da nếu bạn muốn. Rồi rửa sạch cả trong lẫn ngoài với một ít giấm và gừng nhằm giảm bớt mùi tanh. Cuối cùng là rửa sạch lại với nước rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Giã muối ớt

Mực nướng muối ớt

Ớt tươi và muối mang đi giã nhỏ để thu được hỗn hợp muối ớt nhuyễn. Lượng ớt và lượng muối cần được cân đối để hỗn hợp không quá mặn cũng như phù hợp với khẩu vị cay của mỗi người.

Bước 3: Ướp mực

Tiến hành ướp mực với hỗn hợp muối ớt khoảng 30 phút cho các gia vị ngấm vào sau đó tiến hành nướng.

Bước 4: Nướng mực

Để nướng mực, bạn có thể dùng vỉ nướng than hoa, hoặc sử dụng nồi chiên không dầu hoặc nướng bằng lò nướng. Nên sử dụng nồi chiên không dầu và lò nướng là để nhanh gọn và tiết kiệm thời gian hơn nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Mực nướng muối ớt là món ăn không cần quá nhiều nguyên liệu nhưng vô cùng thơm ngon, cay cay, đặc biệt rất thích hợp làm món nhậu vào những ngày thời tiết giá lạnh.

3. Mực nướng chao mới lạ

Nguyên liệu

500gr mực tươi

100gr tía tô

Chao đỏ

Chao trắng

½ quả chanh

Củ sen chua, kiệu chua, hành tây

Tương ớt, dầu vừng, rượu thơm, nước mắm, nước tỏi

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế mực

Mực mua về cần được làm sạch, sau đó mang rửa thật sạch nhiều lần. Tiếp theo bạn dùng dao khứa xéo phần trên mực thành hình vảy rồng rồi thái ra từng miếng vừa ăn.

Mực nướng chao mới lạ

Bước 2: Cách ướp mực với chao

Tiến hành trộn mực với chao đỏ và các loại gia vị khác nhau. Gồm: rượu thơm, tương ớt, nước mắm, dầu vừng, nước ép củ tỏi. Nên ướp mực tầm khoảng 15 – 20 phút để mực có thể ngấm đều vào tất cả các gia vị.

Bước 3: Bí quyết nướng mực

Bạn có thể xếp từng con mực lên vỉ nướng rồi nướng trên bếp than hoa hoặc lò nướng. Thỉnh thoảng nên dùng thêm dầu mè lên mực để mực chín vàng đều và thơm ngon hơn nhé.

Bước 4: Làm nước mắm chao chấm mực

Dùng thìa tán nhuyễn các viên chao trắng với các gia vị đã chuẩn bị trước như: đường trắng, nước cốt chanh, sa tế và ớt. Sau đó nêm nếm thêm các loại gia vị khác sao cho có khẩu vị vừa ăn để làm nước chấm mực nướng.

Cuối cùng, bạn trộn các nguyên liệu lại với nhau: hành tây, tía tô, củ sen, kiệu chua lại với nhau, trộn đều để làm món ăn kèm.

3 loại nước chấm mực nướng ngon chuẩn vị

Có vô vàn cách để làm nước chấm cho món mực nướng sa tế mà bạn có thể sử dụng. Nhưng sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn cách làm 3 loại đồ chấm phổ biến và ngon nhất trong số đó nhé!

1. Sốt muối ớt chanh

Sốt muối ớt chanh

Chuẩn bị

STT Nguyên liệu cần chuẩn bị Số lượng 1 Đường trắng 10 gram 2 Chanh 1 trái 3 Ớt xiêm xanh 2 gram 4 Muối 1 gram 5 Lá chanh Vài chiếc

Thực hiện

Bạn tiến hành cắt chanh, vắt lấy nước, nhớ bỏ hạt.

Ớt xiêm rửa sạch, cắt dọc, lọc bỏ hạt ớt, sau đó để ráo nước.

Cho ớt xiêm, đường và muối vào máy xay sinh tố, tiến hành xay trong vòng 15 giây thì dừng lại rồi tiếp tục xay cho đến khi các nguyên liệu nhuyễn lại.

Đổ nước cốt chanh vào xay cùng rồi đổ ra bát hoặc chai để dùng dần. Bạn cũng có thể cho thêm một vài lá chanh để tăng thêm độ thơm.

2. Nước chấm sả tắc

Nước chấm sả tắc

Chuẩn bị

STT Nguyên liệu cần chuẩn bị Số lượng 1 Nước tắc (quất) ¾ chén 2 Đường 10 thìa cà phê 3 Muối 2 thìa cà phê 4 Ớt 6-7 trái 5 Sả 2-3 củ

Thực hiện

Tiến hành thái mỏng sả. Quả tắc cần vắt hết nước, giữ lại 1 vỏ tắc và rửa sạch bỏ hạt.

Xay nước tắc cũng với 2 muỗng muối trong 1 phút rồi thêm đường vào tiếp tục xay thêm 1’30s, hoặc cho đến khi thấy đường tan hết là được.

Cuối cùng bạn cho thêm ớt, vỏ tắc, phần nước tắc còn lại vào xay đến khi hỗn hợp hơi keo sệt. Bỏ sả đã thái mỏng vào. Đổ nước chấm vào các hũ thủy tinh và bảo quản vào tủ lạnh để thuận tiện khi dùng.

3. Nước chấm kiểu Thái

Nước chấm kiểu Thái

Chuẩn bị

STT Nguyên liệu cần chuẩn bị Số lượng 1 Nước cốt me 2 thìa canh 2 Nước mắm 1 thìa canh 3 Đường thốt nốt 1 thìa canh 4 Ớt bột 1 thìa cà phê 5 Gạo 15 gram 6 Rau gia vị (hành lá, ngò gai, hành tím) Tùy theo khẩu vị

Thực hiện

Gạo tiến hành rang chín sau đó xay nhuyễn. Hành tím nên rửa sạch sau đó cắt lát mỏng. Hành lá và ngò gai rửa sạch rồi cắt nhỏ

Đổ nước cốt me, đường thốt nốt và gạo đã xay vào chén và khuấy đều

Cho thêm ớt bột và nước mắm vào chén

Thêm hành tím, ngò gai, hành lá vào chén nước chấm và trộn đều để thưởng thức

Trên đây là những chia sẻ về cách chế biến cách chế biến các món mực nướng và mực nướng sa tế thơm ngon. Hy vọng với những gợi ý của chúng tôi, các bạn sẽ giúp bạn chế biến ra những món ăn thơm ngon cho gia đình của mình. Chúc bạn và gia đình luôn có những bữa ăn ngon nhé!