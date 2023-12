Học ngay 6 cách làm khô gà thơm ngon, đậm đà

Đôi nét về món khô gà lá chanh

Trải qua các công đoạn chế biến rất cầu kỳ, từng sợi thịt gà được chế biến thơm phức mềm hòa quyện cùng những gia vị tuyệt vời khiến món khô gà lá chanh trở nên thơm ngon và đặc biệt hơn.

Thông thường người ta thường vắt thêm một chút nước cốt chanh vào thịt khô gà trước khi ăn sẽ khiến món ăn thơm ngon, đậm vị hơn. Với những ai từng thưởng thức món ăn này sẽ khó lòng quên được hương vị cay nồng của ớt, vị ngọt bùi của những sợi khô gà kết hợp cùng với mùi thơm đặc trưng lá chanh thái nhỏ tạo lên những mùi vị khó cưỡng.

5 cách làm khô gà đơn giản ngay tại nhà

1. Hướng dẫn làm món khô gà lá chanh đơn giản

Khô gà lá chanh được làm bằng lò nướng hoặc sử dụng dùng chảo chống dính, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, tuy nhiên các bạn nên làm bằng lò nướng sẽ nhanh và tiện hơn, khô gà sẽ được sấy đều hơn, đạt độ khô lý tưởng để có thể bảo quản được lâu. Để làm món ăn này thơm ngon, chuẩn vị bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món khô gà lá chanh

Để làm được món khô gà lá chanh tại nhà các bạn nên chuyển bị các loại nguyên liệu tươi và sạch như sau:

Thịt gà sạch nuôi vườn tươi: 500g

Lá chanh tươi: 50g

Tỏi băm, hành tím, củ sả tươi, ớt tươi nguyên trái

Sa tế, nước mắm, đường, bột ngũ vị hương

Muối bột, tiêu bột và dầu ăn

Cách làm khô gà lá chanh

Bước 1: Sơ chế thịt gà

Ức gà sau khi mua về mang đi rửa sạch với nước, nếu muốn khử sạch mùi hôi của thịt gà thì bạn có thể bóp thêm với nước muối hạt rồi rửa sạch. Cho thịt gà vào nồi cùng với gừng và hành đã được đập dập, đổ nước ngập phần thịt rồi bạn hãy bắc lên bếp để luộc chín.

Khi nồi luộc đã sôi được 5 phút thì bạn tiến hành tắt bếp nhưng không nên lấy phần thịt ra mà hãy ngâm thịt gà trong nồi như vậy và đậy vung thêm khoảng 10 phút nữa.

Bước 2: Xé nhỏ thịt gà

Bạn hãy vớt phần thịt gà ra rổ, để nguội và ráo nước thì mới bắt đầu xé nhỏ phần thịt. Bạn nên sử dụng dao cắt ức gà thành nhiều miếng vuông nhỏ hơn, sau đó lấy tay để xé thành sợi nhỏ theo thớ để sau khi khô gà sẽ ngon và thành hình sợi bắt mắt hơn.

Lưu ý, bạn có thể xé thịt gà thành từng sợi to nhỏ tùy theo ý thích, tuy nhiên không nên quá to hay quá nhỏ. Nếu quá to khi sấy sẽ mất nhiều thời gian, còn nếu sợi quá nhỏ thì khi sấy khô gà dễ bị khô, giòn và cháy sẽ mất đi độ rai ngọt đặc trưng của thịt gà. Kích thước các sợi thịt gà phải bằng nhau thì mới có thể đảm bảo thời gian sấy phù hợp và thịt được đồng đều.

Bước 3: Ướp thịt gà với các gia vị

Thịt gà sau khi đã xé nhỏ bạn hãy đem ướp cùng với ½ lượng bột ngũ vị hương đã chuẩn bị, bột ớt cay và các gia vị khác gồm: đường, nước mắm, dầu hào, mì chính.

Bạn hãy lấy đũa trộn đều đều tay để thịt gà thấm hết gia vị rồi ướp trong khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ ướp thịt thì các bạn tiến hành sơ chế các nguyên liệu khác.

Bước 4: Sơ chế các nguyên liệu khác

Tỏi khô bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm thật nhuyễn.

Sả rửa sạch, bóc bỏ phần lá già, úa rồi cắt gốc để thái thành các lát xéo mỏng.

Lá chanh rửa thật sạch rồi để ra rổ ráo nước, sau đó xếp lại bằng nhau rồi thái khúc lớn.

Ớt sừng rửa sạch, loại bỏ hạt rồi băm nhỏ nhuyễn.

Bước 5: Tạo màu và tẩm các gia vị cho thịt gà

Bắc chảo lên bếp cho vào chảo khoảng 3 thìa dầu ăn, đun cho dầu sôi bạn cho thêm một chút bột điều màu vào chưng để lấy phần màu đỏ đẹp, sau đó vớt bỏ phần xác. Tiếp theo, các bạn hãy cho tỏi băm cùng ớt băm vào phi thơm, tiếp đó là cho thêm ½ lượng bột ngũ vị hương và bột ớt Hàn Quốc vào xào chung khoảng vài phút.

Khi hỗn hợp đã chuyển sang màu đẹp thì bạn trút hết thịt gà, sả và lá chanh vào rồi đảo đều. Hạ lửa nhỏ và đảo đều tay trong khoảng thời gian là 5 – 7 phút để thịt gà được thấm gia vị.

Lưu ý, bạn nên sử dụng dầu màu điều và ớt bột của Hàn Quốc để giúp khô gà có màu đẹp mắt thay vì để nguyên màu trắng của thịt gà thông thường.

Bước 6: Sấy khô thịt gà

Sau khi thịt gà đã được xào săn lại, có màu đẹp mắt và thấm gia vị thì tiến hành sấy khô bằng lò nướng.

Bạn rải thịt gà đều ra khay rồi hãy cho vào lò sấy với nhiệt độ 150 độ C trong khoảng thời gian 3 – 4 phút/mỗi lần. Sau mỗi lần sấy thì các bạn nên dùng đũa đảo để thịt gà được sấy khô đều.

Tiến hành sấy từ 2 – 3 lần cho thịt gà khô hoàn toàn. Thời gian sấy nhanh hay chậm phụ thuộc vào kích thước gà bạn xé ra, vì vậy bạn hãy cân nhắc để tự điều chỉnh thời gian sấy cho phù hợp.

Sau khi sấy xong, các bạn hãy lấy khay nướng ra ngoài và để thịt gà nguội hẳn rồi cho ra đĩa, chuẩn bị thêm nửa quả chanh để khi ăn vắt chanh vào và thưởng thức.

Lưu ý, khi sấy nên sấy cho thịt gà khô nhưng vẫn phải giữ được độ dai, mềm. Bạn không nên sấy khô quá vì sẽ làm khô gà cứng lại, giòn và ăn không được ngon. Nếu không có lò nướng, các bạn có thể làm khô trực tiếp bằng chảo chống dính, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn.

2. Cách làm khô gà lá chanh bằng chảo chống dính

Nguyên liệu làm Khô gà

Thịt ức gà 450g (đã bỏ xương)

Gừng nhỏ 1 củ

Hành tím 4 củ

Lá chanh 6 cái (không bắt buộc)

Tỏi 1/2 củ

Sả 1 cây

Muối 1/2 muỗng cà phê

Đường nâu 1 muỗng canh (có thể thay bằng đường trắng)

Nước mắm 3 muỗng canh

Bột ớt 1/2 muỗng canh (nếu muốn khô có màu đỏ đẹp thì nên dùng bột ớt Hàn Quốc)

Bột ngũ vị hương 1/4 muỗng cà phê

Dầu điều 1 muỗng canh

Cách chế biến Khô gà

Bước 1: Sơ chế ức gà

Rửa sạch ức gà sau đó cho vào nồi cùng 3 củ hành tím, lá chanh và gừng xắt lát.

Tiếp đến, đổ nước vào ngập thịt gà và cho vào ½ muỗng cà phê muối, sau đó đậy nắp và bắc nồi lên bếp để luộc. Trong quá trình luộc, dùng muỗng vớt bọt.

Các bạn luộc gà trong khoảng 7 - 8 phút, sau đó tắt bếp và đậy nắp trong khoảng 15 phút. Sau 15 phút, các bạn vớt gà ra tô, nhớ chừa lại phần nước luộc gà.

Bước 2: Xé sợi gà

Xé gà thành từng sợi. Lưu ý, các bạn không xé quá nhỏ khi xào sẽ bị nát gà.

Bước 3: Rim gà

Cho 1 chén nước luộc gà vào chảo. Tiếp đó, cho vào các gia vị: ½ muỗng canh ớt bột, 3 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng canh ngũ vị hương, ½ chén sả bằm, 1 chút hành tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng canh đường nâu và 1 muỗng canh dầu điều vào khuấy đều.

Khi hỗn hợp đã sôi, bạn cho phần gà đã xé sợi vào. Xào với lửa lớn và liên tục đảo đều tay cho gà khô hết nước.

Bước 4: Thành phẩm

Thành phẩm là dĩa khô gà dai dai, cay cay và thơm lừng. Món này thích hợp để đãi khách trong những ngày Tết của gia đình bạn đấy.

3. Cách làm khô gà bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu làm khô gà xé cay khô

Thịt lườn gà đã bỏ xương 450gr

Gừng 1 củ

Hành khô 3 củ

Lá chanh 2 – 5 lá (không bắt buộc)

Bạn nên lựa chọn miếng lườn gà không bị chỉ trắng ở thớ thịt

Tỏi 10gr (khoảng 1 củ)

Sả 20gr (khoảng 3 – 4 cây)

Hành khô 5gr (khoảng 1 – 2 củ)

Đường nâu 14gr – 1 thìa canh

Nước mắm 15ml – 1 thìa canh

Bột ớt ½ thìa (nên dùng bột ớt Hàn Quốc)

Ngũ vị hương ⅛ thìa cafe

Gia vị ướp gà sấy khô làm bằng nồi chiên không dầu

Cách làm khô gà xé cay khô

Bước 1: Cho khoảng 450gr thịt lườn gà đã bỏ xương, cho thêm 5 – 6 lát gừng, 3 củ hành khô, 2 lá chanh (không bắt buộc) vào nồi. Đổ nước ngập phần thịt gà, thêm ⅛ thìa cà phê muối.

Luộc gà với lửa to đến khi nước sôi thì hạ xuống lửa vừa. Sử dụng muôi hớt hết bọt trong lúc luộc gà. Luộc được khoảng 5 – 7 phút (tùy vào độ dày của miếng thịt) thì tắt bếp, nhưng vẫn đậy vung thêm 15 phút nữa để gà được chín đều.

Đặc biệt, các bạn có thể giữ lại phần nước luộc thịt gà để chế biến thành các món khác như các món miến, món xào,…

Bước 2: Các bạn lấy phần thịt gà ra đĩa, chờ nguội. Trong lúc đó băm nhỏ hành, tỏi, sả để ướp thịt.

Bước 3: Xé lườn gà thành từng sợi. Lưu ý không nên xé gà quá nhỏ, nếu không gà sấy sẽ bị vụn.

Bước 4: Bắc 1 chảo to lên bếp. Cho vào chảo khoảng 80 – 100ml nước luộc gà cùng các giá vị: ½ lượng hành, tỏi, sả vừa băm. ½ thìa canh đường nâu, ½ thìa canh ớt bột, 1 thìa canh nước mắm, ⅛ thìa cafe ngũ vị hương. Khuấy đều để các gia vị được trộn với nhau.

Bước 5: Thêm phần thịt gà đã xé vào chảo, dùng đũa đảo thật đều. Nếm thử vào điều chỉnh độ mặn ngọt phù hợp. Nên nêm nhạt hơn bình thường một chút, vì sau khi sấy bằng nồi chiên không dầu, vị khô gà sẽ đậm đà hơn.

Bước 6: Chia gà thành nhiều mẻ khác nhau, lần lượt bỏ gà vào nồi chiên không dầu. Lần đầu tiên, các bạn để nhiệt độ khoảng 100 độ C trong vòng 15 – 20 phút, lần 2 là là 100 độ C trong 30 phút là hoàn thành.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nồi chiên không dầu khác nhau, vì vậy, thời gian sấy gà xé cay bằng nồi chiên không dầu cũng có sự khác biệt nhất định.

Giữa hai lần thay đổi nhiệt độ, bạn có thể nêm nếm lại khô gà xé cay để đảm bảo vừa miệng. Thịt gà sau khi sấy bằng nồi chiên không dầu có vị khô ráo và mềm ngọt, hơi dai dai, gia vị đậm đà vừa ăn. Cho khô gà làm bằng nồi chiên không dầu vào hộp kín, bảo quản trong tủ lạnh. Nên sử dụng khô gà trong vòng 1 tuần.

4. Cách làm khô gà bằng lò vi sóng

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm khô gà bằng lò vi sóng

Thịt ức gà: 1kg

Hành tím: 4 củ, sả tươi: 3 nhánh, gừng: 1 củ, tỏi băm, ớt sấy khô

Ngũ vị hương: 1 muỗng cà phê

Bột ớt Hàn Quốc: 3 muỗng cà phê

Bột màu điều đỏ: 1 muỗng

Đường cát: 3 muỗng canh, nước mắm: 3 muỗng canh, bột ngọt, muối

Lá chanh non: 10 lá

Giấm

Cách làm khô gà bằng lò vi sóng

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Hành tím đập dập, thái thành lát.

Đập dập sả sau đó thái thành các khúc vừa phải

Gừng rửa sạch, thái lát mỏng

Lấy 1 vài lá chanh thái thành sợi

Bước 2: Ức gà rửa sạch, ngâm cùng với 1 chút muối và giấm để khử hoàn toàn mùi tanh. Sau đó bắc lên bếp 1 nồi nước và cho các nguyên liệu đã sơ chế vào rồi đun sôi.

Thả phần ức gà vào đun tiếp trong khoảng 5 phút. Tắt bếp, đậy vùng và om trong vòng 20 phút. Các bạn nên chú ý không nên đun quá lâu sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng thành phẩm.

Bước 3: Sau khi om, các bạn vớt thịt gà ra ngâm vào bát nước lạnh. Việc làm này sẽ giúp cho miếng gà không bị thâm và không khô khi để ở ngoài.

Bước 4: Vớt gà ra để khô nước, sau đó tiến hành xé gà thành từng sợi vừa ăn. Bạn không nên xé các sợi gà quá nhỏ, như thế sẽ gây nên tình trạng bị vụn.

Bước 5: Ướp các loại gia vị bao gồm: Bột ớt Hàn Quốc, bột màu đều, ngũ vị hương, nước mắm, đường, muối, bột ngọt, lá chanh non đã thái sợi, rồi trộn đều cho thấm vào thịt gà. Nên ướp trong khoảng 30 phút.

Bước 6: Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn và tỏi vào phi đều.

Bước 7: Cho hỗn hợp gà xé vào đảo thật đều cùng với 1 muống nước luộc thịt. Nên đảo lửa nhỏ, nhẹ tay để thịt nhanh thấm các gia vị.

Bước 8: Cho thêm một ít lá chanh, ớt sấy khô đảo tới khi cạn nước. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và điều chỉnh sao cho thích hợp nhất với sở thích.

Bước 9: Bọc giấy bạc quanh khay của lò vi sóng, trải đều thịt gà sau đó cho vào lò. Cài đặt nhiệt độ 150oC và đặt thời gian 5 phút.

Bước 10: Đảo đều thịt gà sau đó thực hiện sấy 5 phút khoảng 2 đến 3 lần cho tới khi gà khô hoàn toàn.

Bước 11: Sau khi gà đã nguội, bạn có thể thưởng thức ngay hoặc bỏ vào hũ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

5. Cách làm khô gà lá chanh bằng lò nướng giòn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món khô gà

Thịt gà sạch: 500gram

Lá chanh tươi: 50 gram

Tỏi băm, hành tím, củ sả tươi, ớt tươi nguyên trái

Sa tế, nước mắm, đường, bột ngũ vị hương

Muối bột, tiêu bột và dầu ăn

Lưu ý trong cách lựa chọn thịt gà: Với mọi món khô gà nói chung bạn nên dùng phần thịt ức gà là tốt nhất. Lý do, ức là phần chưa nhiều thịt trắng thơm, nên dùng làm khô sẽ đẹp và ngon hơn các phần khác. Hơn nữa ức gà là bộ phận nhiều protein, ít chất béo (có trong thực đơn của các người mẫu) nên phù hợp với ai muốn giảm cân.

Cách làm khô gà lá chanh bằng lò nướng giòn ngon tại nhà

Trước khi bắt đầu làm món khô gà theo hướng dẫn bên đây bạn hãy nhớ sắm găng tay để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé. Còn bây giờ hãy bắt tay thực hiện ngay theo các bước sau.

Bước 1: Sơ chế thịt gà xé và ướp gia vị

Ức gà mang đi rửa sạch với nước. Tốt nhất các bạn nên mang gà rửa phần thịt gà với một ít muối để loại bỏ hết vi khuẩn lẫn mùi hôi, tanh.

Cho thịt gà vào nồi cùng với gừng và hành đã được đập dập. Các bạn nên đổ nước ngập thịt rồi bắc lên bếp để luộc chín.

Khi nồi luộc ức gà ở trên sôi được 5 phút thì bạn tắt bếp. Tuy nhiên bạn đừng vội mở vung ra, thay vào đó hãy đậy kín và để gà ngâm trong 10 phút nữa.

Cách làm khô gà lá chanh bằng lò nướng giòn ngon tại nhà

Sử dụng dao thái ức gà thành nhiều miếng hình vuông bằng nhau cỡ 5 – 10 cm tùy ý thích. Bước này bạn nên thực hiện để các miếng khô thành phẩm sẽ đều và đẹp hơn.

Đeo bao tay vào và tiến hành xé thành từng sợi nhỏ khác nhau.

Lưu ý, các bạn nên xé miếng vừa ăn, đừng nên xé quá nhỏ sẽ khiến miếng khô gà khi nướng bị khô quá, mất vị ngọt.

Thịt gà sau khi xé nhỏ đem đi ướp cùng với nửa gói bột ngũ vị hương đã chuẩn bị, bột ớt cay và các gia vị gồm: đường, nước mắm, dầu hào, mì chính.

Bạn lấy đũa trộn đều để thịt gà thấm gia vị rồi ướp trong khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ ướp thịt thì bạn tiến hành sơ chế các nguyên liệu khác.

Bước 2: Cách sơ chế các nguyên liệu khác làm khô gà lá chanh bằng lò nướng

Tỏi khô bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn.

Sả rửa sạch, bóc bỏ phần lá già, mang đi cắt gốc để thái thành các lát xéo mỏng.

Lá chanh rửa sạch rồi để thật ráo nước, sau đó xếp lại bằng nhau rồi thái khúc lớn.

Ớt sừng rửa thật sạch, bỏ phần hạt rồi băm nhỏ nhuyễn.

Bước 3: Tạo hỗn hợp màu cho món khô gà

Màu sắc cực kỳ quan trọng trong cách làm khô gà. Để có được món khô gà đẹp và nhìn bắt mắt hơn bạn hãy áp dụng cách tạo màu như sau.

Bắc chảo lên bếp sau đó các bạn cho thêm 3 thìa dầu ăn vào đun sôi.

Dầu ăn sôi thì các bạn cho thêm một ít bột điều màu vào chưng để lấy phần màu đỏ đẹp, sau đó vớt bỏ xác.

Tiếp theo, các bạn hãy cho phần tỏi băm cùng ớt băm vào phi thơm, cho thêm nửa gói bột ngũ vị hương và bột ớt Hàn Quốc vào xào chung khoảng 2 – 3 phút.

Khi hỗn hợp đã lên màu đẹp thì tiến hành cho toàn bộ thịt gà, lá chanh, sả đã chuẩn bị vào đảo đều.

Hạ lửa nhỏ và đảo thật đều tay trong khoảng thời gian là 5 – 7 phút để thịt gà thấm hết gia vị.

Bước 4: Cách sấy khô gà lá chanh tự làm bằng lò nướng

Sau bước rang và tạo màu cho thịt gà ở trên hoàn chỉnh, bạn nên áp dụng cách làm khô gà bằng lò nướng theo các bước như sau:

Đổ và rải đều phần thịt gà đã thấm gia vị ra khay.

Cho toàn bộ khay đựng thịt gà vào lò nướng, tiến hành làm khô gà với nhiệt độ 150 độ C trong khoảng thời gian 3 – 4 phút một lần.

Sau mỗi lần sấy thì bạn nên dùng đũa đảo để thịt gà được sấy khô đều. Tiến hành sấy khô thịt gà từ 2 – 3 lần.

Sau khi sấy xong, bạn hãy lấy khay nướng ra ngoài và để thịt gà nguội hẳn rồi cho ra đĩa. Bạn cũng có thể thưởng thức ngay hoặc bảo quản trong lọ thủy tinh và dùng khi cần.

Lưu ý: Không nên sấy quá lâu bởi vì sẽ khiến thịt gà mất vị ngọt, ăn không ngon. Hơn nữa, quá trình sấy còn phụ thuộc vào độ dày, mỏng của từng sợi gà bạn đã xé ở trên nên cần căn chỉnh thời gian phù hợp. Theo chúng tôi cứ 3 phút thì bạn nên lấy ra để đảo đều nhé, tránh nướng quá thời gian gà sẽ quá khô đấy.

6. Cách làm khô gà cho trẻ

Cách làm khô gà cho trẻ ăn dặm

Nguyên liệu làm khô gà cho bé

400g thịt ức gà

1 thìa cafe tỏi băm

2 nhánh sả, 2 lát gừng, 1/2 củ hành tây

1 thìa cafe đường, 2 thìa cafe mắm, 1 ít màu điều, xíu ngũ vị hương, vài lá chanh

Cách làm không gà ngon cho bé

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt gà mang đi rửa sạch để ráo nước. Sả bỏ bớt phần vỏ già, rửa sạch rồi cắt thành từng khúc ngắn, đập dập. Hành tây lột vỏ rửa thật sạch, bổ múi cau. Gừng gọt vỏ rửa sạch, băm nhỏ. Lá chanh rửa sạch thái sợi nhỏ.

Bước 2: Làm thịt gà

Cho sả đập dập cùng với hành tây, một ít muối vào nồi nước đun sôi, cho thịt gà vào luộc chín. Gà luộc chín vớt ra để nguội rồi xé thành từng sợi.

Bước 3: Ướp gà

Cho thịt gà đã xé sợi vào nồi, thêm đường, mắm, tỏi, màu điều, ngũ vị hương, gừng thái nhỏ, lá chanh thái nhỏ và cho 1 ít sả băm vào trộn thật đều, ướp khoảng 30 phút.

Bước 4: Làm khô gà

Đổ nước luộc gà xâm xấp nồi gà đã ướp rồi nấu cùng với lửa nhỏ cho đến khi cạn nước rồi tắt bếp.

Làm nóng phần chảo chống dính (hoặc cho vào lò nướng, nồi chiên không dầu) đảo đều cho đến khi thịt gà khô là được.

Khô gà lá chanh không chỉ hấp dẫn với các tín đồ mê ăn vặt mà cả các anh cũng rất ưa thích. Vì thế các chị em nên học cách làm khô gà để có được những món ăn ngon cho mọi người cùng thưởng thức. Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn các bạn đã biết cách làm khô gà thơm ngon tại nhà. Chúc các bạn thực hiện thành con món ngon này cho cả nhà cùng thưởng thức nhé