Cách làm hoa chuối xào thơm ngon, lạ miệng cực đơn giản 

Hoa chuối hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là bắp chuối, đây là một trong những nguyên liệu đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Từ lâu, hoa chuối là món ăn dân dã, có vị chát, thường được dùng như một loại rau ăn kèm. Vậy bạn đã biết đến món hoa chuối xào chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình vào bếp và chiêu đãi cho gia đình bằng các món hoa chuối xào lạ miệng mà lại không tốn thời gian, cùng vào bếp thôi nào!

Hợp chất ethanol có trong hoa chuối có lợi ích chống vi khuẩn tốt, vì vậy rất có lợi trong việc giảm nguy cơ các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét,...

Giàu vitamin C và hợp chất tanin và flavonoids giúp hoa chuối trở thành thực phẩm có khả năng ngăn chặn và chống oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Trong hoa chuối chứa cả chất xơ hòa tan, thúc đẩy tốc độ tiêu hóa và làm cho hoạt động hệ tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, chất xơ không hòa tan trong bắp chuối có thể làm giảm nguy cơ táo bón, hai loại chất xơ này kết hợp với nhau sẽ cải thiện được nhiều vấn đề về tiêu hóa đấy nhé.

Hoa chuối còn có công dụng điều hòa chu kỳ kinh nguyệt nhờ vào khả năng thúc đẩy sản sinh hormone progesterone, đồng thời giảm lượng máu tiết ra.

Hoa chuối chứa sắt, đồng và canxi, đây là những thành phần hỗ trợ tăng cường sức khỏe thành tử cung. Đặc biệt, công dụng này sẽ tăng lên nếu bạn dùng với các loại gia vị, thảo mộc như thì là, hạt tiêu, nghệ tươi.

Từ xa xưa, bắp chuối đã được dùng trong nhiều bài thuốc vì nó đem lại những lợi ích về sức khỏe . Ngày nay, nền y học phát triển hiện đại và đã chứng minh được những công dụng tuyệt vời của hoa chuối như: điều trị rối loạn tiêu hóa, đái tháo đường, chống trầm cảm,... ngoài ra còn có:

3 cách làm hoa chuối xào đơn giản, thơm ngon

Hoa chuối xào tỏi

Nguyên liệu gồm có

Hoa chuối (bắp chuối): 500 gram

Tỏi: 1 củ

Bột nghệ: nửa muỗng cà phê

Cơm mẻ: 4 muỗng canh

Hạt nêm: 1 muỗng cà phê

Muối: nửa muỗng cà phê

Bột ngọt: nửa muỗng cà phê

Nước mắm: nửa muỗng cà phê

Cách chế biến

Cách làm hoa chuối xào tỏi

Bước 1: Sơ chế hoa chuối

Đầu tiên, chuẩn bị thau nước đã pha loãng muối và chanh ngâm. Sau đó, bạn bóc bỏ phần bẹ già và phần nải chuối bao tử bên trong, chỉ giữ lại phần non, thái sợi và cho vào thau, ngâm 15 phút. Cuối cùng là rửa lại với nước sạch và để ra rổ cho ráo nước.

Một mẹo nhỏ để bắp chuối có màu sắc tươi sáng là thái đến đâu thì bạn nên cho ngay vào thau nước chanh + muối pha loãng ngay để phần bắp chuối không bị thâm đen nhé!

Bước 2: Sợ chế các nguyên liệu phụ

Lấy tỏi đã chuẩn bị, bóc vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn. Kế đến là hành lá, ngò rí cũng đem nhặt bỏ phần sâu, héo, rửa sạch và thái nhỏ.

Bước 3: Chế biến món ăn

Trước tiên, cho tỏi đã băm nhuyễn vào phi cho thơm vàng, khi tỏi đã chuyển sang vàng, nhanh tay đổ phần hoa chuối đã chuẩn bị ráo nước vào và đảo nhanh trên lửa lớn.

Bớt lửa, cho các gia vị đường, hạt nêm, dầu hào (để tăng hương vị món ăn), nước mắm đã chuẩn bị vào, đừng quên đảo đều tay để các gia vị thấm đều vào hoa chuối nhé.

Khi hoa chuối chuyển sang màu vàng, có thể nêm lại một lần nữa xem vừa khẩu bị với gia đình bạn hay chưa rồi hẳn cho hành lá, ngò rí đã thái nhỏ vào và đảo đều một lần nữa cho bắp chuối chín đều, thêm một ít tiêu lên bề mặt sẽ giúp món ăn thêm thơm ngon hơn.

Kết quả

Thành phẩm của món ăn là cảm giác giòn ngọt của chuối xào, mùi thơm của tỏi phi và vị ấm nhẹ của tiêu giúp cho menu cơm chay của gia đình thêm ngon miệng hơn. Chỉ tốn khoảng 15 phút nhưng lại có thêm món mới cho gia đình những ngày “ngán” cá thịt thì đây là lựa chọn tuyệt vời.

Hoa chuối xào thịt ba rọi + đậu hũ

Nguyên liệu

Hoa chuối (bắp chuối) 500gram

Đậu hũ (tàu hũ): 2 miếng

Thịt ba rọi (ba chỉ): 100gram

Hạt nêm: nửa muỗng cà phê

Bột ngọt: nửa muỗng cà phê

Muối: nửa muỗng cà phê

Nước mắm: nửa muỗng cà phê

Cơm mẻ: 40ml

Cách làm món hoa chuối xào thịt ba rọi + đậu hũ

Cách làm hoa chuối xào thịt ba rọi + đậu hũ

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Đầu tiên, thịt ba rọi đem rửa sạch với muối, chanh để khử mùi tanh cũng như làm sạch thịt. Sau đó rửa sạch lại với nước lạnh, đem thái thành từng miếng vừa ăn, để ráo nước.

Chuẩn bị 1 thau nước lạnh, lấy ½ trái chanh hoặc giấm cho vào. Thái bắp chuối thành từng lát mỏng và cho ngay vào thau nước đã chuẩn bị để hoa chuối được trắng giòn, không bị thâm. Cứ ngâm 8-10 phút rồi vớt ra xả sạch với nước lạnh, để cho rổ cho ráo nước.

Đậu hủ đem rửa sạch với nước lạnh, thái thành từng miếng vuông vừa ăn, cũng để ráo nước.

Lấy chảo để lên bếp, cho dầu vào, đợi đến khi dầu sôi thì cho ngay đậu hũ vào chiên vàng giòn, sau đó vớt ra đặt lên dĩa có giấy thấm dầu hoặc kệ lót đồ chiên để loại bỏ các phần dầu thừa.

Bước 2: Tiến hành xào hoa chuối

Cho chảo lên bếp, thêm một ít dầu ăn, đợi dầu nóng rồi cho tỏi băm nhuyễn vào, phi cho vàng thơm rồi thêm thịt ba rọi vào, đảo đều đến khi thịt săn lại, đừng quên nêm thêm nửa muỗng cà phê hạt nêm cho thịt đậm vị.

Kế đến là cho hoa chuối đã ráo vào, thêm cơm mẻ và đảo đều tay. Khi thấy hoa chuối đã chín, cho ngay đậu hũ vào, trộn đều, nêm thêm các gia vị hạt nêm, đường, bột ngọt,... đã chuẩn bị vào, nấu thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Cách làm món hoa chuối xào ốc

Chuẩn bị nguyên liệu

500gram hoa chuối (bắp chuối)

1kg ốc bươu

2 miếng đậu hũ

100gram thịt ba rọi

5 trái chuối xanh

1 củ nghệ

1 củ hành tím

3 tép tỏi

40ml cơm mẻ

40ml mắm tôm

3 muỗng cà phê hạt nêm

Lá tía tô

Các bước làm món hoa chuối xào ốc

Cách làm món hoa chuối xào ốc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chuối xanh đem gọt vỏ, cắt thành từng khúc dày khoảng 2cm, khi cắt xong ngâm ngay vào nước muối để chuối không bị thâm.

Đậu hũ chỉ việc đem rửa sạch với nước lạnh, cắt thành viên vuông vừa ăn, để ráo là được. Sau khi đậu hũ ráo thì đem chiên vàng giòn, đừng quên vớt ra để trên giấy thấm dầu hoặc vỉ để đậu hũ không quá nhiều dầu mỡ nha.

Hành tím tỏi lột sạch vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn.

Tía tô nhặt sạch lá sâu, héo, để ráo

Nghệ gọt sạch vỏ, rửa sạch, dùng chày giã nhuyễn hoặc cối xay để lấy nước, bỏ bã, sau đó trộn nước cốt nghệ vào cơm mẻ.

Hoa chuối thì làm tương tự các bước trên, thái mỏng rồi bỏ vào thau nước muối loãng pha với chanh. Ngâm 10 phút rồi rửa sạch, để ráo.

Cuối cùng là đổ nước lọc vào mắm tôm, trộn lên lọc thấy phần nước, bỏ cặn.

Thịt ba rọi thì đem rửa sạch, cắt thành miếng mỏng vừa ăn, để ráo.

Ốc bươu khi mua về ngâm với nước vo gạo rồi để qua 1 đêm để ốc nhả sạch đất, nhớt. Sau khi ngâm xong, rửa sạch ốc, chặt đích và dùng tăm/ kim gỡ phần thịt.

Thịt ốc khi lấy xong nhớ đem bóp thật mạnh với nước muối để ốc sạch nhớt, rửa lại với nước sạch là xong.

Bước 2: Thực hiện làm món hoa chuối xào ốc

Cho chảo lên bếp, thêm một ít dầu, đợi đến khi dầu bắt đầu sôi thì cho hành tím, tỏi đã băm nhuyễn vô, phi thơm. Kế đến là cho thịt ốc, ½ hỗn hợp nghệ-cơm mẻ, ½ mắm tôm, xào đến khi thịt ốc săn lại thì xúc ra chén riêng.

Thêm một ít dầu ăn vào chảo, cho thịt ba rọi vô xào săn thịt, rồi cho đậu hũ, chuối xanh, phần còn lại của hỗn hợp nghệ-cơm mẻ, phần còn lại của mắm tôm vào chảo, đảo đều trong 5 phút rồi nêm thêm 3 muỗng cà phê hạt nêm.

Cuối cùng là cho hoa chuối vào, thịt ốc đã xào vô, trộn lên, đậy nắp khoảng 5 phút là đã chín món ăn.

Trên đây là 3 cách xào hoa chuối vô cùng đơn giản nhưng lại khiến hao cơm không kém đấy nhé. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bữa cơm gia đình bạn thêm phong phú hơn. Chúc bạn và gia đình ngon miệng với những món ăn mình đã chia sẻ nhé!



