Mách bạn 10 công thức làm bánh bao thơm ngon, đơn giản tại nhà 

Chỉ cần các bạn ra đường là đã có thể mua được một chiếc bánh bao nóng hổi, thơm ngon. Tuy nhiên, nếu tự làm làm món bánh tại nhà thì sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hơn đấy. Vì thế trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 10 cách làm bánh bao thơm ngon, lạ miệng. Cùng khám phá bạn nhé!

Lưu ý: Để nhân bánh bao quyện, không bị khô, các bạn chỉ nên chọn mua thịt nạc vai băm nhỏ có dắt mỡ.

Các bước làm bánh bao nhân thịt

Bước 1: Chuẩn bị bột nở làm bánh bao

Cách làm bánh bao nhân thịt?

Trước khi nhào và trộn bột, các bạn chuẩn bị phần men nở trước. Hòa tan 30 gam đường cùng với nước ấm cho tan hết. Tiếp đó rắc men lên rồi khuấy nhẹ, để nghỉ trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Trộn bột và nhào bột

Cho bột mì, bột nở, đường, muối vào trong âu, trộn đều lên. Đổ hết phần men nở đã chuẩn bị vào âu bột. Sau đó dùng tay nhào bột thành khối dẻo mịn là được.

Bước 3: Ủ bột

Phết một lớp mỏng dầu ăn vào âu để bột không bị dính với âu đựng. Kế đến cho bột đã nhào vào, phủ kín miệng tô bột bằng khăn ẩm để bột không bị khô. Ủ bột từ 40-50 phút là bột sẽ nở gấp đôi. Trong lúc ủ bột, hạn chế mở ra xem.

Bước 4: Sơ chế và trộn nhân bánh

Sơ chế:

Trứng cút luộc chín, bóc bỏ vỏ, để ra bát. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm cùng với nước nóng cho nở, rửa sạch lại rồi thái nhỏ. Miến ngâm với nước lạnh trong khoảng 5 phút cho miến mềm, cắt miến thành từng đoạn ngắn 3 đến 5cm.

Lấy 1 nửa củ hành tây, bóc vỏ, rửa sạch, thái thành hạt lựu. Hành tím bóc vỏ, đập dập băm nhỏ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ.

Trộn nhân:

Cho vào tô các nguyên liệu gồm: Thịt nạc đã xay nhuyễn, nấm hương và nấm mèo cắt sợi, miến, hành tây, hành tím, hành lá, ½ muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 5: Trộn bột lần 2

Mở tô bột đã ủ ra, dùng tay nhào lại bột cho dẻo. Tiếp đó vắt ¼ quả chanh vào giúp cho bánh bao sau khi hấp chín sẽ trắng.

Bước 6: Gói bánh

Bột đã mềm dẻo, chia bột thành từng viên tròn to cỡ quả bóng bàn rồi cán bột dẹt ra. Chia đều nhân thịt ra thành các viên tròn, cán nhẹ cho dẹt ra rồi đặt trứng cút vào giữa sau đó vê kín lại.

Đặt mỗi một nhân vào giữa phần bột bánh đã cán rồi gấp mép theo vòng tròn sau đó túm nhọn chính giữa. Nếu muốn hình thức bắt mắt, các bạn có thể mua khuôn bánh cho đẹp mắt. Làm lần lượt như vậy cho đến hết. Bánh đã nặn để nghỉ trong khoảng 20 phút.

Bước 7: Hấp bánh

Đặt bánh đã gói bằng giấy nến rồi xếp lên khay. Đặt nồi hấp lên bếp, đổ nước vừa phải rồi đun sôi thì cho khay bánh bao vào. Thời gian hấp bánh khoảng 20 phút là chín.

Lưu ý: Muốn cho bánh bao được trắng, các bạn cho thêm một ít dấm gạo vào trong nồi nước hấp.

Bước 8: Thành phẩm

Vỏ bánh căng mịn, không bị xẹp hay nát, nở bông và ăn rất xốp, dẻo dẻo không thua gì bánh ngoài hàng.

Phần nhân thịt thơm ngon đậm đà, sần sật của mộc nhĩ, trứng cút vừa bùi lại vừa béo quyện với các loại gia vị, hành tím, hành tây hấp dẫn.

2. Cách làm bánh bao chay

Nguyên liệu làm bánh bao chay

300g bột mì số 11

5g men nở

50g đường

150ml sữa tươi không đường

Cách làm bánh bao chay

Cách làm bánh bao chay

Bước 1: Trộn bột

Hâm nóng sữa tươi không đường, đổ ra tô. Cho thêm men nở vào rồi khuấy rồi đều lên. Tiếp theo, cho 300gr bột mì, 50gr đường, qua rây lọc vào một tô khác. Dùng phới lồng trộn đều lê. Tiếp theo đổ tô sữa đã hòa tan cùng với men nở vào rồi dùng phới lồng trộn đều.

Bước 2: Nhào và ủ bột

Khi bột bánh kết dính lại, các bạn dùng tay gom và nhào bột đến khi bột dẻo, không bị dính vào tô nữa là được.

Sử dụng khăn ẩm, đậy kín miệng tô. Ủ bột trong khoảng 30 phút. Quan sát thấy bột nở lên gấp đôi là được. (Nên sử dụng tô thủy tinh để dễ dàng quan sát khi bột nở)

Bước 3: Nhào bột lần 2 và ủ bột

Lấy bột đã ủ ra, dùng tay nhào lại một lần nữa bằng cách kéo bột ra rồi gấp bột lại. Dùng lòng bàn tay ấn và miết bột ra xa.

Đến khi bột dẻo mịn, không bị dính tay nữa thì bạn lăn bột thành thanh thuôn dài có đường kích khoảng 2,5cm..

Tiếp theo, cắt khối bột thành từng miếng nhỏ rồi vo tròn hoặc cho vào khuôn ép tạo hình rồi đặt lên miếng giấy nến (không có giấy nến thì có thể dùng miếng giấy thường đều được).

Cho bánh bao vào nồi xửng hấp rồi đậy nắp lại. Ủ trong khoảng 20 phút. Lúc này chưa bật bếp vội.

Bước 4: Hấp bánh

Sau 20 phút thì bạn lấy xửng bánh bao ra. Bắc nồi hấp lên bếp, đổ nước vào rồi đậy vung. Bật bếp, đun nước sôi thì đặt xửng bánh vào và hấp bánh trong khoảng 15 phút là bánh chín.

Mẹo hấp bánh bao: Để bánh không bị nhão khi hấp thì bạn nên dùng một cái khăn phủ kín miệng nồi hấp rồi mới đậy vung lại. Cách này để tránh hơi nước đọng lại trên mặt vung và nhỏ xuống làm nhão bánh.

3. Cách làm bánh bao nhân đậu xanh

Nguyên liệu làm bánh bao nhân đậu xanh

Bột mì 350g

Men nâu 2g

Đậu xanh tách vỏ 200g

Bột baking soda 2g, sữa tươi 130ml, dầu ăn 20ml, đường 100g, ½ thìa cà phê muối.

Lưu ý: Công thức này dùng sữa tươi thay thế cho nước.

Cách làm bánh bao nhân đậu xanh

Bước 1: Hấp đậu xanh

Cách làm bánh bao nhân đậu xanh

Đậu xanh sau khi mua về mang đi rửa sạch, cho vào nước ngâm trong khoảng 4 tiếng. Sau khi ngâm xong, vớt ra, cho vào xửng hấp chín nhừ. Sau đó đổ ra tô, rắc thêm 50g đường lên rồi nghiền cho thật nhuyễn.

Bước 2: Sên đậu xanh

Đặt chảo chống dính lên bếp, cho phần đậu xanh đã được nghiền nhuyễn vào, rồi sên đều tay từ 3 - 5 phút cho hòa quyện hỗn hợp rồi tắt bếp. Để một lát cho đậu xanh nguội thì vo thành viên tròn nhân nhỏ làm nhân.

Bước 3: Trộn bột làm bánh bao

Cho sữa tươi vào hâm nóng rồi đổ sữa tươi ra tô. Tiếp theo cho men nâu vào rồi khuấy cho tan.

Chuẩn bị một cái tô khác rồi cho các nguyên liệu: bột mì, 50g đường, muối, baking soda, vào và trộn đều.

Dùng tay nhào bột, kéo giãn rồi thu vào, dùng mu bàn tay miết đẩy ra sao cho bột dẻo và mịn đến khi không dính tay.

Bước 4: Ủ bột

Cho bột vào tô, phủ thêm một lớp mỏng dầu ăn để bột không bị dính rồi bọc kín, khoảng 50 phút đến khi bột nở gấp đôi là được.

Bước 5: Chia bột và nặn bánh

Khi bột đã ủ xong, bạn chia bột thành từng phần nhỏ khoảng 40gr.

Vo tròn bột lại rồi cán bột ra, cho đậu xanh vào. Tiếp theo, nặn bánh tròn lại. Đặt từng chiếc bánh bao lên từng miếng giấy nến để bánh không bị dính.

Trước tiên bắt tay vào làm thì các bạn cần chuẩn bị trước nồi hấp và một số miếng giấy nến để lót bánh.

Mẹo để bánh bao đậu xanh ngon hơn: Khi sên đậu xanh, các bạn có thể cho thêm một chút dừa nạo sợi vào sên cùng và làm nhân đậu xanh dừa. Làm như vậy khi hấp ăn sẽ bùi bùi, thơm và béo hơn.

Bước 6: Hấp bánh

Đặt nồi hấp lên bếp, đổ nước vào rồi đun sôi. Kế đến đặt xửng hấp bánh bao nhân đậu xanh vào. Đậy vung và hấp trong khoảng 20 phút là bánh chín. Lấy bánh ra và thưởng thức khi còn nóng.

4. Cách làm bánh bao chiên

Nguyên liệu làm bánh bao chiên

Vỏ bánh: 200gr bột mì, 5gr men nở, 100ml nước ấm, ⅓ muỗng muối, 40g đường

Nhân bánh: 100gr thịt heo xay, ½ củ hành tây thái thành hạt lựu, 1 nhánh hành lá thái nhỏ, 1 cây lạp xưởng thái hạt lựu, 1 củ hành tím thái nhỏ.

Gia vị: 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước mắm, ½ muỗng tiêu, 1 muỗng cà phê đường.

10 quả trứng cút đã luộc chín, bóc vỏ. Bạn có thể cắt đôi hoặc để nguyên tùy thích.

Dụng cụ: Chảo chiên, nhiều dầu ăn

Cách làm bánh bao chiên

Cách làm bánh bao chiên

Bước 1: Nhào bột

Bột mì, đường, muối, men cho hết vào âu rồi trộn thật đều. Tiếp đó, đổ từ từ nước ấm vào. Dùng tay để nhào bột cho dẻo mịn, không dính tay nữa là được.

Bước 2: Ủ bột

Lấy khăn nhúng vào nước ấm vắt khô phủ lên kín miệng âu để ủ bột. Bạn nên ủ từ 40-50 phút để bột sẽ nở gấp đôi.

Bước 3: Trộn nhân và hấp nhân bánh

Cho phần nhân đã chuẩn bị vào tô. Nêm nếm thêm các gia vị: 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước mắm, ½ muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường rồi trộn đều, ướp trong vòng 10 phút.

Ướp nhân bánh xong, chia nhân thành từng viên nhỏ, ép cho dẹt ra, đặt trứng cút vào giữa rồi vo tròn lại.

Bước 4: Chia bột và nặn bánh

Khi bột đã nở thì lấy ra, nhào bột lại cho mịn rồi chia ra thành nhiều phần nhỏ. Cán cục bột hơi mỏng và tròn cho nhân vào. Bạn bắt đầu gấp mép theo vòng tròn và túm nhọn ở chính giữa. Lần lượt làm như vậy cho đến hết.

Bước 5: Chiên bánh

Bắc 1 chảo dầu lên bếp, đổ dầu vào rồi đun cho nóng lên. Tiếp đó cho bánh bao vào chiên, hạ nhỏ lửa để bánh chín vàng đều. Trong khi chiên, các bạn nhớ trở cho bánh chín vàng đều trước khi vớt bánh bao ra dĩa.

Bánh bao chiên xong vớt ra, để lên giấy thấm dầu. Bánh chiên xong có lớp vỏ vàng giòn rất ngon.

Lưu ý: Bạn nên chiên bánh bao ngập dầu để bánh có màu vàng đều bắt mắt.

Bước 6: Pha nước chấm bánh bao chiên

Để pha nước chấm, bạn cho các gia vị: 3 muỗng canh nước, 2 muỗng canh nước mắm, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cốt chanh hòa tan trong 1 cái chén. Sau đó cho thêm ớt tỏi băm và dưa leo đã thái mỏng vào. Ngoài ra, các bạn cũng có thể ăn bánh bao chiên cùng với tương ớt cũng rất ngon.

5. Cách làm bánh bao kim sa

Nguyên liệu làm bánh bao kim sa

Nguyên liệu vỏ bánh:

200gr bột mì 1/4 muỗng cà phê muối

10gr đường

10gr sữa bột

3gr men

120ml sữa tươi không đường

Nguyên liệu làm nhân kim sa:

5 trứng vịt muối hấp chín

70g bơ hâm chảy

80ml kem whipping

15gr bột bắp

3 muỗng canh sữa đặc

60g sữa bột

Cách làm bánh bao kim sa

Cách làm bánh bao kim sa

Bước 1: Làm nhân kim sa

Cho 5 quả trứng vịt muối, 70g bơ tan chảy và 80ml kem vào máy xay sinh tố và xay trong vòng 1 phút. Sau đó cho tiếp 15g bột bắp, 3 thìa canh sữa đặc và 60g sữa bột vào, xay tiếp.

Đổ hỗn hợp ra tô có lót màng bọc thực phẩm. Bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng cho hỗn hợp cứng lại. Khi hỗn hợp nhân đã cứng lại, bạn lấy ra chia thành từng phần nhân vo tròn lại.

Bước 2: Làm vỏ bánh bao

Cho các nguyên liệu: bột, men, sữa bột, đường, muối vào âu trộn đều. Cho tiếp sữa ấm vào rồi trộn bột thành từng khối dẻo mịn, không dính tay.

Vo tròn cục bột lại, lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô phủ lên miệng âu bột và ủ bột 40 - 50 phút.

Khi bột bánh bao đã nở, bạn lấy ra nhồi lại một vài phút rồi chia bột thành các phần tương ứng với nhân, vo tròn lại.

Bước 3: Tạo hình cho bánh bao kim sa

Cán phần bột vỏ bánh mỏng, đặt nhân kim sa vào giữa rồi vo lại. Đặt bánh lên một miếng giấy nến nhỏ. Làm như vậy cho đến khi hết nhân và bột.

Bước 4: Hấp bánh bao kim sa

Nấu sôi nước nồi hấp, đặt bánh lên xửng hấp và hấp bánh trong khoảng 10 phút là bánh chín. (Lưu ý: Nên đun sôi nước rồi mới cho bánh bao vào xửng hấp).

Bước 5: Hoàn thành và thưởng thức

Bánh bao kim sa chín trắng đẹp mắt, nhân kim sa tan chảy, lớp sốt kim sa sánh ứa ra cực kỳ hấp dẫn. Vỏ bánh mềm, có thể dễ dàng xé ra.

6. Bánh bao nhân thịt miến

Nguyên liệu làm bánh bao nhân thịt miến

Nguyên liệu vỏ bánh bao nhân thịt

Một gói bột bánh bao: 600g (có sẵn men nở)

Đường kính trắng: 110g

Một chút muối

Một ít nước ấm

Một thìa dầu ăn

Nguyên liệu phần nhân bánh bao

Một nắm nhỏ miến

Thịt lợn xay: 2,5 lạng

Nấm mộc nhĩ: 5 cái

1 muỗng cà phê bột nêm

1 muỗng cà phê nước mắm

1/2 muỗng cà phê tiêu

2 củ hành tím, 3 tép tỏi, 1 ít hành lá

1 củ đậu

Trứng cút luộc

Một ít đường

Lạp xưởng: 1 thanh

Cách làm bánh bánh bao nhân thịt miến

Bánh bao nhân thịt miến

Bước 1: Chuẩn bị bột làm bánh

Cho nước ấm vào một cái chiếc tô nhựa rồi cho đường vào khuấy đều lênn rồi cho gói men nở vào, chờ trong vài phút cho men lên bọt là được.

Tiếp theo, lấy một chiếc âu to rồi cho toàn bộ bột bánh bao vào, ủ cùng với men, cho thêm một chút muối rồi nhào đều tay trong nửa giờ.

Kế đến, bạn cho thêm 1 thìa dầu ăn vào, dầu ăn sẽ làm vỏ bánh trắng và mềm hơn. Nhào cho đến khi bột quện đều thành khối dẻo mịn thì cho vào nồi cơm điện ủ trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Làm nhân bánh

Nấm mộc nhĩ mang đi ngâm nước cho mềm. Củ đậu gọt sạch vỏ bào sợi. Vắt hết nước chỉ lấy phần xác.

Lạp xưởng thái nhỏ. Sau đó, trộn thịt xay, lạp xưởng với các nguyên liệu: nấm mộc nhĩ, đậu, bột nêm, đường, nước mắm, tiêu.

Tỏi phi thơm lên rồi cho vào trộn với phần nhân đã chuẩn bị trên. Trứng cút luộc chín, bóc bỏ vỏ.

Bước 3: Làm bánh

Sau khi đã ủ bột được 1 tiếng thì mang bột chia thành từng phần nhỏ, tạo hình phù hợp với nhân. Tiếp theo cán bột mỏng bẹt, bỏ nhân vào rồi vo tròn bột. Lúc làm, nên bôi một ít dầu vào tay để không dính bột và cũng giúp bánh có độ bóng bẩy sau khi chín. Để tạo ra một chiếc bánh có hình dáng đẹp mắt và đều nhau, các bạn có thể sử dụng thêm dụng cụ tạo khuôn bánh bao như thế vừa nhanh lại vừa đẹp mắt.

Bước 4: Hấp bánh bao

Lấy một chiếc nồi hấp, rửa sạch đổ nước vào đun sôi. Sau đó, bỏ lần lượt những chiếc bánh vào hấp trong khoảng 20 phút là được.

Khi bỏ bánh vào hấp thì bạn vặn lửa sôi vừa phải và canh đúng thời gian để bánh không bị chín quá.

Khi hấp, bạn nên hé nhẹ nắp cho hơi thoát ra từ từ, không nên đột ngột làm bánh dễ bị xẹp. Lúc hấp nên lấy một chiếc khăn lót dưới nắp để không bị nhỏ nước vào bánh.

7. Cách làm bánh bao xá xíu truyền thống

Nguyên liệu làm bánh bao xá xíu truyền thống

Phần vỏ bánh

680g bột mì

4g men nở

120g đường

15g bột nổi

300ml nước

1/2 quả chanh lấy nước cốt

1 lòng trắng trứng

3 muỗng canh dầu ăn

Phần nhân bánh

300g thịt ba chỉ

1 gói ngũ vị hương

2 muỗng canh nước tương

2 muỗng canh đường

1 muỗng cà phê muối ăn

5 tép tỏi

Dầu ăn

Cách làm bánh bao xá xíu truyền thống

Cách làm bánh bao xá xíu truyền thống

Bước 1: Làm vỏ bánh

Cho các nguyên liệu: 340g bột mì, 4g men nở, 2 muỗng cà phê đường vào tô rồi trộn đều lên.

Cho 300ml nước vào tô và dùng tay nhào kết hợp cùng với bóp phần bột và nước hòa quyện với nhau.

Dùng màng bọc thực phẩm để bọc lại và ủ bột trong vòng 3 tiếng.

Cho 340g bột mì, 15g bột nổi và 110g đường vào phần bột đã ủ và trộn đều lên. Tiếp tục cho thêm: nước cốt chanh, lòng trắng trứng và 3 muỗng canh dầu ăn vào. Tiến hành nhào bột trong vòng 15 - 20 phút đến khi bột mịn, để bột nghỉ khoảng 5 phút.

Cắt bột thành từng phần nhỏ, dùng cán để cán mỏng từng phần bột nhỏ thành hình tròn, có độ dày từ 2 - 4 mm.

Bước 2: Làm nhân bánh

Băm nhuyễn tỏi cho vào tô cùng với các nguyên liệu đã chuẩn bị: thịt heo, ngũ vị hương, nước tương, đường, muối và trộn đều trong 20 phút.

Cho lượng dầu vừa đủ vào chảo và chiên thịt.

Cho phần nước sốt ướp thịt cùng với ½ chén nước sôi vào phần thịt đã chiên. Rim thịt trong vòng 30 phút cho đến khi thịt chuyển sang màu nâu đậm và nước sốt sánh đặc lại.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng thêm một gói nước sốt làm xá xíu hoặc xá xíu làm sẵn cũng rất tiện lợi mà chẳng cần phải chế biến nhiều nhé!

Vớt thịt ra khỏi chảo, để nguội rồi cắt thịt thành hạt lựu.

Bước 3: Gói bánh

Cho 1 - 1.5 muỗng canh nhân thịt xá xíu vào giữa phần nhân. Dùng tay kéo phần mép vỏ bánh lại theo chiều ngược kim đồng hồ. Sau đó túm phần đỉnh của bánh lại sao cho phần bột che phủ hết phần nhân. Sau khi gói xong, bạn để bánh nghỉ trong khoảng 30 phút.

Lưu ý: Khi thực hiện thao tác gói bánh, các bạn nên thoa một ít bột vào bàn tay để tránh tay bị dính bột.

Bước 4: Hấp bánh

Đặt từng chiếc bánh bao lên phần giấy nến hình vuông và cho vào xửng hấp. Tuyệt đối không nên để bánh quá gần nhau vì trong quá trình hấp, bánh sẽ nở ra và bị dính ỏ vào vỏ bánh bên cạnh.

Bước 5: Thành phẩm

Bánh bao xá xíu có phần vỏ mềm xốp, thơm ngon và vị ngọt vừa phải. Nhân bánh không quá khô với phần sốt thấm đều vào vỏ tạo nên hương vị thơm ngon cho cả vỏ bánh.

8. Cách làm bánh bao xá xíu bằng bột bánh bao Mikko

Nguyên liệu làm bánh bao xá xíu bằng bột bánh bao Mikko

Phần vỏ bánh

1kg bột bánh bao Mikko trộn sẵn

1 gói men khô (có sẵn trong gói bột)

390ml nước hoặc sữa tươi

2 muỗng canh giấm

3 muỗng canh đường (không bắt buộc)

Cách làm bánh bao xá xíu bằng bột bánh bao Mikko

Phần nhân bánh

Bạn là tương tự như cách làm bánh bao xá xíu truyền thống.

Cách làm bánh bao xá xíu bằng bột bánh bao Mikko

Bước 1: Làm vỏ bánh

Múc 2 muỗng canh bột bánh bao Mikko ra chén. Sau đó, cho phần bột bánh bao còn lại vào 390ml nước (bạn cũng có thể thay bằng sữa tươi), men khô và 3 muỗng canh đường vào rồi trộn đều.

Sau khi phần bột đã có sự kết dính, bạn rải 2 muỗng canh bột bánh bao đã cho trong chén lên mặt phẳng hoặc thớt. Tiếp theo, bạn đặt phần bột vừa kết dính lên và dùng tay nhào mạnh từ 20 đến 25 phút.

Khi bột đã nhuyễn và mềm mịn thì bạn đặt vào tô và sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc lại. Ủ bột từ 30 - 45 phút.

Lấy bột ra khỏi tô và đặt lên thớt, kéo bột thành hình khối dài, cắt bột thành từng phần nhỏ bằng nhau.

Dùng cán để cán mỏng bột thành hình tròn, có độ dày 2 - 4 mm.

Bước 2: Làm nhân bánh và gói nhân

Để làm nhân bánh và gói bánh bao xá xíu Mikko, bạn thực hiện tương tự như cách làm truyền thống

Bước 3: Hấp bánh

Để làm hấp bánh bao xá xíu Mikko, bạn thực hiện tương tự như cách làm truyền thống

Bước 4: Thành phẩm

Bánh bao xá xíu Mikko nóng hổi vừa mới ra lò sẽ là món ăn khó cưỡng. Vỏ bánh dai và mềm mịn, không bị nhão và không bị rỗ sẽ tăng thêm phần hấp dẫn cho món ăn.

9. Cách làm bánh bao nhân thịt trứng muối

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Phần vỏ bánh

Bột bánh bao: 300g

Men nỏ: 3g

Sữa tươi: 200ml

Đường: 5g

Phần nhân bánh

Thịt nạc xay: 200g

Thịt xá xíu: 100g

Trứng cút: 5-6 quả

Trứng muối: 5-6 quả

Hành tây: 1/4 củ

Nấm: 1 vài tai

Mộc nhĩ: 2-3 tai

Gia vị, hành tỏi khô

Công thức làm bánh bao nhân thịt trứng muối

Cách làm bánh bao nhân thịt trứng muối

Bước 1: Ủ bột

Cho men vào sữa rồi đảo đều lên. Bột mì lọc qua rây lọc để loại bỏ tạp chất. Tiếp đó, bạn trộn đường cùng với bột mì vào một âu lớn và tạo một giếng lõm ở giữa để đổ men sữa vào.

Trộn đều bột lên để các nguyên liệu hoà quyện vào nhau. Ủ bột trong khoảng 10 phút rồi mới nhồi bột.

Khi thấy men nở và nổi lên dạng gạch cua là men vẫn đang còn hoạt động tốt. Nếu nổi ít thì bạn có thể men đã chết hay hoạt động yếu.

Bước 2: Nhồi bột

Cho khối bột ra một mặt phẳng, dùng tay để nhồi bột đến khi bột dẻo và mịn. Bột làm bánh bao không cần mịn như bột mì. Tuy nhiên, nếu bạn nhồi kỹ sẽ có được thớ bánh dài và dày hơn. Tiếp tục ủ bột thêm khoảng 20 phút nữa.

Bước 3: Làm nhân

Các nguyên liệu đã chuẩn bị bạn rửa sạch, đối với trứng mang đi luộc rồi bóc vỏ. Hành tây, mộc nhĩ, nấm, thịt xá xíu thái nhỏ.

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau và nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn.

Cho một ít dầu ăn vào chảo cùng với hành khô băm nhuyễn phi đến khi thơm và vàng. Khi hành phi nguội bớt, bạn đổ vào tô nguyên liệu đã nêm gia vị.

Vo tròn nhân thành viên với kích thước bằng nhau. Kích thước bánh to hay nhỏ tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Ấn nhân dẹt ra rồi cho trứng cút và trứng muối vào. Vo nhân lại để bao trọn hết trứng cút, trứng muối bên trong. Bạn hấp bánh khoảng 8 – 10 phút đến khi nhân chín thì đem ra khỏi nồi hấp.

Bước 4: Tạo hình cho bánh bao

Khi bột đã ủ xong, các bạn chia bột thành từng khối bột với kích thước bằng nhau. Vo tròn khối bột lại rồi cán mỏng ra. Cho cục nhân đã chuẩn bị ở trên vào giữa rồi túm vỏ bánh lại thật chặt để phần đầu kín không bị bung ra. Để bánh nghỉ khoảng 25 - 30 phút rồi mới mang đi hấp.

Bước 5: Hấp bánh

Đổ nước vào nồi, đun đến khi nước sôi thì cho bánh vào hấp. Thời gian hấp bánh khoảng 25 phút cho đến khi bánh chín.

10. Cách làm bánh bao gấc đỏ

Nguyên liệu làm bánh bao gấc đỏ

400gr bột mì

10gr bột nở

160ml sữa tươi

150gr thịt heo xay

1 quả gấc chín

1 lọn miến nhỏ

Mộc nhĩ

Hành lá

Trứng cút

Gia vị: bột ngọt, bột canh, tiêu,…

Dụng cụ làm bánh bao gấc đỏ: Tô, Dao, Nồi, Xửng hấp, Cây cán bột

Cách làm bánh bao gấc đỏ

Cách làm bánh bao gấc đỏ

Bước 1: Nhào bột

Sữa tươi đun ấm lên (chứ không đun sôi) rồi cho bột nở vào hòa tan. Sau đó đổ bột mì vào, nhào cho đến khi bột kết thành khối đồng nhất thì chia bột làm 2 phần bằng nhau.

Bước 2:

Gấc bổ đôi, lấy phần ruột đỏ bên trong trộn chung với 1 phần bột trắng đã nhào ở bước 1 (nhớ bỏ hạt gấc). Để yên trong khoảng 20 - 30 phút cho bột bánh nở hoàn toàn.

Bước 3: Phần nhân

Mộc nhĩ ngâm, rửa sạch rồi dùng dao thái nhỏ. Miến ngâm qua nước ấm rồi vớt ra, để cho ráo nước rồi cắt thành đoạn ngắn. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Trứng cút luộc chín, bóc bỏ vỏ.

Bước 4: Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau trong 1 cái tô lớn. Tiếp đó, bạn nên thêm gia vị: bột ngọt, bột canh, hạt tiêu cho vừa miệng.

Bước 5: Bột sau khi đã nghỉ đủ thời gian thì lấy ra và cán mỏng. Sau đó chồng miếng bột có màu cam đỏ lên miếng bột màu trắng và cuộn tròn lại.

Bước 6: Sử dụng dao cắt ngang khối bột cuộn tròn thành từng khúc ngắn rồi tiếp tục cán mỏng các khúc bột.

Bước 7: Đặt nhân vào giữa miếng bột đã cán mỏng, túm lại rồi nặn thành hình dạng yêu thích.

Bước 8: Xếp bánh vào trong xửng hấp và hấp trong khoảng 30 phút là bánh chín!

Một số lưu ý khi làm bánh bao

Khi nhào bột, nếu thấy bột bánh bao có mùi chua là do các bạn đã ủ quá nhiều thời gian hoặc sử dụng quá nhiều bột nở. Nếu bột nhão là do các bạn cho quá nhiều nước, chỉ cần cho thêm một ít bột là được.

Nếu ủ bột mà vẫn không nở có thể là do, các bạn quên cho men nở vào. Hoặc tỉ lệ men bột chưa đúng. Vì thế tỉ lệ bột và men phải chuẩn.

Để vỏ bánh bao không bị cứng, bị đắng hay có màu vàng, thì khi ủ bột, bạn phải canh đủ thời gian cho bột lên men.

Không nên hấp bánh bao quá lâu. Bởi vì như vậy bánh sẽ chuyển sang màu vàng vì trong nhân bánh bao có chứa trứng.

Một số lưu ý khi làm bánh bao

Bánh bao hấp xong để nguội, bạn cho vào tủ mát bảo quản được 1 tuần. Nếu bảo quản trong ngăn đá bọc kín bảo quản được 2 tuần.

Nên phết một ít dầu lên xửng để khi hấp bánh không làm bánh bị dính vào xửng. Tốt nhất nên lót một ít giấy nến bên dưới bánh.

Lúc hấp xong bạn để bánh trong xửng thêm 5 phút rồi mới lấy bánh ra, như vậy sẽ giúp cho vỏ bánh sẽ căng đẹp, không bị xẹp

Trên đây là những chia sẻ chi tiết về cách làm bánh bao nhân được nhiều thực khách yêu thích. Hy vọng với công thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp các bạn tự tay chuẩn bị cho mình những chiếc bánh tuyệt hảo cho bữa sáng của cả gia đình thêm phong phú. Chúc các bạn thành công.





