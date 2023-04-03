Uống sinh tố có thực sự tốt cho sức khỏe?

Sinh tố được nhiều người theo chế độ ăn uống lành mạnh và vận động viên coi là siêu thực phẩm. Những loại đồ uống trái cây pha trộn này thường được bán trên thị trường dưới dạng chất tăng cường dinh dưỡng, thay thế bữa ăn lành mạnh, thực phẩm ăn kiêng và giải độc, đồng thời hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Nhưng bất chấp lợi ích sức khỏe của chúng, không phải tất cả sinh tố đều được tạo ra như nhau và một số loại sinh tố chứa nhiều calo và carb hơn so với sữa lắc sôcôla, điều này có thể khiến bạn băn khoăn liệu sinh tố có thực sự tốt cho sức khỏe hay không.

Sinh tố có thể là một trong những cách dễ dàng nhất để bổ sung thêm rau và trái cây vào chế độ ăn uống của bạn. Các loại sinh tố lành mạnh nhất thường rất giàu rau và các hợp chất hoạt tính sinh học có nguồn gốc thực vật khác như chất dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa.

Để tìm hiểu xem sinh tố có thật sự tốt cho sức khỏe hay không , dưới đây là những ưu và nhược điểm chính của sinh tố - đã được các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu và chứng minh. Cụ thể là những ưu nhược điểm nào, hãy cùng đi vào tìm hiểu chi tiết ngay thôi nào!

Sinh tố là cách dễ dàng nhất để bổ sung rau củ và trái cây vào thực đơn của bạn!

Điều tốt nhất bạn có thể làm để nâng cấp món sinh tố của mình là thêm vào một hoặc nhiều loại rau hơn. Hầu hết thời gian bạn thậm chí sẽ không nhận ra, nhưng việc thêm các loại rau đông lạnh như súp lơ, bí ngô cắt khối hoặc cà rốt sẽ làm cho món sinh tố có kết cấu “mượt” và mềm hơn. Trong đó, các loại rau lá xanh tươi, chẳng hạn như rau bina non và cải xoăn, có thể dễ dàng trộn vào bất kỳ loại sinh tố nào và là một cách tuyệt vời để những người không thích salad có được rau xanh.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần ăn một chén rau giàu nitrat mỗi ngày như rau bina, rau lá xanh và củ cải đường, thì có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, và tất nhiên, sinh tố là cách dễ dàng nhất để bạn bổ sung đủ lượng rau này mỗi ngày. Ngoài ra, một cách dễ dàng khác để tăng cường lợi ích dinh dưỡng của món sinh tố là thêm các chất bổ sung có hương vị, giàu chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe như bột ca cao thô, gừng, nghệ, quế, đậu vani hoặc matcha,...vào món sinh tố thơm ngon của chúng ta.

Hỗ trợ phục hồi sau tập luyện

Sinh tố giúp bổ sung lượng nước và chất dinh dưỡng cần thiết sau một buổi tập luyện!

Ly sinh tố sau khi luyện tập cần cung cấp đủ nước, calo, carbohydrate và protein để cung cấp cho cơ thể bạn chất lỏng và chất dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ phục hồi khối lượng cơ và bù nước cho cơ thể:

15-25 gam chất đạm

0,5 đến 0,75 gram carbohydrate cho mỗi pound trọng lượng cơ thể

Ví dụ, một vận động viên nặng 150 pound nên cố gắng tạo ra một ly sinh tố có 25 gam protein và 75 đến 112 gam carbohydrate - tương đương với lượng calo là 400-550 calo cho một ly sinh tố. Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, hãy sử dụng lượng carbohydrate thấp hơn, nhưng không được bỏ qua protein nhé.

Bữa ăn thay thế

Nhiều người chuyển sang sinh tố để có một bữa ăn lành mạnh và dễ dàng, tiện lợi khi mang đi để thưởng thức trong giờ làm việc hoặc bữa trưa. Thật vậy, sinh tố được xem như một bữa ăn thay thế, đảm bảo cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng có trong một bữa ăn đầy đủ. Chính vì vậy, hãy cố gắng đảm bảo bổ sung 1 ly sinh tố trái cây và rau củ mỗi ngày, để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể bạn nhé.

Sinh tố việt quất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ!

Trong đó, bạn có thể chọn các loại rau thơm ngon, dễ uống và dễ kết hợp là súp lơ, củ cải đường, khoai lang, bí ngô và bí,...Còn đối với trái cây tốt cho sức khỏe, bạn nên chọn những loại quả như anh đào, quả mọng và xoài không đường. Ngoài ra, quả việt quất đông lạnh cũng là một lựa chọn xuất sắc cho món sinh tố của bạn, cụ thể, chúng có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và có khả năng chống oxy hóa gấp đôi và nhiều chất xơ hơn 72% so với quả việt quất thông thường. Các nghiên cứu cũng cho thấy những quả mọng nhỏ màu tía này cũng sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường loại 2, đồng thời cải thiện sức khỏe não bộ và thị lực hiệu quả.

Dưới đây là một số lựa chọn lành mạnh cho từng nhóm thực phẩm chính:

- Tinh bột lành mạnh: Yến mạch, khoai lang, bí butternut, bí ngô xay nhuyễn đóng hộp, chà là, mận xay nhuyễn, củ cải đường, trái cây tươi (quả mọng, chuối, táo, cam quýt) hoặc các lựa chọn đông lạnh không đường (quả việt quất dại, quả mọng hỗn hợp, xoài, bí)

- Protein nạc: Sữa và sữa chua Hy Lạp không béo, phô mai ít béo, đậu phụ, đậu trắng,...

- Chất béo không bão hòa lành mạnh: Các loại hạt và, quả bơ

Những nhược điểm của sinh tố mà bạn cần biết

Chứa nhiều đường và lượng calo cao

Calo và carbs là vấn đề cốt lõi của nhiều loại sinh tố. Thật vậy, sinh tố có thể chứa một lượng calo và đường dư thừa nếu bạn không chú ý đến cách làm chúng.

Nếu không biết quản lý thành phần nguyên liệu, ly sinh tố của bạn sẽ là một "quả bom đường"!

Cụ thể, sinh tố có thể là quả bom đường, chứa nhiều đường bổ sung và không chứa hoặc chỉ chứa một ít protein và chất xơ để cân bằng lượng đường trong máu của bạn. Bởi các thành phần như sữa chua có hương vị, mật ong, nước ép trái cây, nước ép trái cây cô đặc và trái cây đông lạnh có đường có thể làm cho món sinh tố của bạn có nhiều — hoặc nhiều đường hơn một lon nước ngọt.

Nếu bạn đang cần một ly sinh tố để giúp giảm cân hoặc giúp bạn săn chắc, thì điều quan trọng là phải kiểm soát lượng calo. Để giảm cân, hãy cố gắng giữ cho món sinh tố của bạn không vượt quá 300 calo. Để làm được điều này, bạn cần lưu ý đến khẩu phần ăn và các chất bổ sung có hàm lượng calo cao. Trong đó, một số thủ phạm gây ra lượng calo lớn nhất bao gồm bơ và các loại hạt, bột protein ngọt, nước cốt dừa, sô cô la, bột ca cao, sữa và sữa chua nguyên kem,...Mặc dù đây là những thành phần bổ dưỡng, nhưng chúng cần được tiêu thụ hạn chế do chứa nhiều chất béo và calo.

Thiếu chất xơ

Nhiều loại sinh tố có thể thiếu chất xơ làm no giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cơn đói của bạn. Vì vậy, hãy bổ sung chất xơ cho món sinh tố của bạn cùng với rau và các loại thực phẩm giàu chất xơ như hạt chia, hạt lanh, đậu trắng hoặc đậu phụ,...để giúp bạn cảm thấy no trong nhiều giờ. Đồng thời khi, hki mua sinh tố ở cửa hàng, hãy kiểm tra bảng thành phần dinh dưỡng và chọn loại sinh tố có ít nhất 3 gam chất xơ mỗi khẩu phần nhé.

Sinh tố có tốt cho sức khỏe không?

Sinh tố sẽ tốt cho sức khỏe nếu bạn quản lý được thành phần và lượng đường phù hợp!

Nếu bạn biết rằng mình không phải là người có thể ăn từ 5-8 bữa mỗi ngày, thì sinh tố có thể là một cách thuận tiện để bổ sung thêm rau và trái cây vào chế độ ăn uống của bạn. Nói chung, sinh tố tốt cho sức khỏe nhất sẽ là loại sinh tố do bạn tự làm, bởi vì bạn có thể chọn những nguyên liệu tốt nhất và tránh thêm bất kỳ chất làm ngọt không cần thiết nào vào thêm nhé.

Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây đã phần nào giúp các chị em độc giả trả lời được câu hỏi “sinh tố có tốt cho sức khỏe không?” nhé! Hãy bổ sung 1 ly sinh tố healthy vào thực đơn hàng ngày, để đảm bảo khỏe đẹp mỗi ngày bạn nhé!