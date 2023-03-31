Làm thế nào để trẻ chịu ngủ một mình?

Nuôi dạy con 31/03/2023 15:40

Đâu là cách giúp trẻ có thể ngủ riêng một mình? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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Một giấc ngủ bình yên kéo dài đến sáng có lẽ là mong muốn của không ít các bậc phụ huynh. Vậy làm thế nào để trẻ chủ động chịu ngủ một mình? Hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết các bước cho chiến dịch giúp trẻ ra ngủ riêng ở ngay bài dưới đây nhé! 

Cách giúp trẻ chủ động ra ngủ riêng

Bước một của chiến dịch ngủ một mình: Hiểu lý do

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 Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu lý do tại sao con bạn lại muốn ngủ cùng bạn đến vậy nhé!

Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu lý do tại sao con bạn muốn ngủ với bạn. Rất có thể đơn giản là vì chúng yêu bạn và cảm thấy an toàn nhất khi được ở bên cạnh bạn, nhưng trước khi bạn cố gắng thay đổi thói quen này, hãy chắc chắn rằng con bạn đã sẵn sàng — và có thể xử lý — sự thay đổi. Nếu con bạn đeo bám hoặc cáu kỉnh hơn bình thường, hoặc có những hành vi khó khăn theo bất kỳ cách nào, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn.

Bước hai của chiến dịch ngủ một mình: Thay đổi thói quen

Thay đổi nơi ngủ của con bạn là thay đổi một thói quen. Khi nói đến việc thay đổi thói quen, điều cần thiết là phải thực tế và - điều này thực sự quan trọng - là việc lặp lại nhiều lần để trẻ quen. Dưới đây là một số lời khuyên:

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 Hãy tạo một không gian ngủ thoải mái cho bé!

- Tạo một không gian ngủ hấp dẫn cho con bạn. Không phải bất cứ thứ gì thực sự có thể thay thế bạn, nhưng chắc chắn đó sẽ là một không gian khiến trẻ cảm thấy thích thú và thoải mái. Hãy cùng trẻ sắp đặt và trang trí cho không gian của bé nhé.

- Khi bạn tạo không gian, hãy ghi nhớ điều gì khiến con bạn thức giấc. Ví dụ nếu phòng quá sáng thì hãy sử dụng rèm cửa để làm tối căn phòng. Nếu phòng quá tối, hãy chọn những chiếc đèn ngủ phù hợp. Tóm lại, hãy giúp không gian phòng ngủ của bé thật thoải mái nhé. Ngoài ra, tuyệt đối không nên đặt có TV hoặc thiết bị trong phòng ngủ vì chúng có thể làm gián đoạn giấc ngủ lành mạnh của trẻ.

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 Hãy tập cho bé thói quen đi ngủ đúng giờ!

- Có một giờ đi ngủ phù hợp. Đặc biệt, cố gắng không để con bạn thức quá  khuya vào cuối tuần nhé.

- Có một thói quen đi ngủ nhất quán và phù hợp. Hãy cố gắng giảm mức năng lượng của trẻ bằng những thói quen như đọc sách, đọc truyện và ôm bé. Với những thói quen này, bạn sẽ giúp bé thấy thoải mái và được yêu thương.

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 Giúp bé thư giãn trước khi bước vào giấc ngủ

- Nếu con bạn gặp khó khăn khi đi ngủ một mình, bạn có thể ngồi trong phòng và dần dần giúp bé đi vào giấc ngủ rồi bước ra khỏi phòng. Cố gắng rút ngắn dần thời gian bạn ở trong phòng bé khi dỗ bé ngủ nhé.

- Nếu con bạn ra khỏi giường, hãy đưa chúng trở lại giường của chúng. Đây mới là phần khó: con bạn sẽ không thích điều đó, và bạn có thể thấy mệt mỏi nếu chúng cứ bò ra khỏi giường và chui vào giường của bạn. Nhưng nếu bạn nhượng bộ và để chúng ở trong phòng của bạn, thì chúng sẽ ở trong phòng của bạn. Mỗi đêm.

- Sử dụng các biện pháp khuyến khích: Hãy chắc chắn rằng con bạn nhận được những lời khen ngợi lớn cho bất kỳ tiến bộ nào - và có thể kiếm thêm được một món quà nhỏ nào đó khi trẻ đã ngủ được trên giường của chúng cả đêm nhé.

Nếu mẹ đã thực hiện tất cả các biện pháp trên nhưng bé vẫn không chịu ngủ một mình, luôn buồn bực và quấy khóc, thì bạn đừng ngần ngại gì mà hãy xin lời khuyên từ các bác sĩ chuyên khoa nhé. Cả bạn và bé đều xứng đáng có được giấc ngủ chất lượng mỗi đêm. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các mom tìm được câu trả lời thích hợp cho câu hỏi “Làm thế nào để trẻ chịu ngủ một mình?” rồi nhé!

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