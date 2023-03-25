Con bạn có cần tăng cân không? Những cách giúp trẻ tăng cân lành mạnh!

Chúng ta có thể thấy, chủ đề về cân nặng ở trẻ em và thanh thiếu niên thường tập trung vào chi phí sức khỏe của tình trạng thừa cân và béo phì. Tuy nhiên, đôi khi trẻ cần tăng cân. Và mặc dù có rất nhiều cách để thực hiện điều đó, nhưng không phải tất cả chúng đều tốt cho sức khỏe của trẻ. Vậy khi nào thì con bạn cần tăng cân? Và các cách tăng cân lành mạnh và hiệu quả cho trẻ là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, sụt cân hoặc thiếu cân có thể là dấu hiệu của một vấn đề về sức khỏe hoặc cảm xúc, vì vậy hãy cho bác sĩ biết về những lo lắng của bạn. Bác sĩ có thể muốn gặp con bạn để giúp quyết định xem có cần thực hiện bất kỳ đánh giá nào không. Đặc biệt, nếu con bạn dưới 2 tuổi, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ và làm theo lời khuyên của họ một cách chính xác.

Nếu bạn lo lắng về việc liệu con bạn có cần tăng cân hay không, thì điều rất quan trọng là phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt tay vào việc vỗ béo chúng. Bởi có thể mức cân nặng hiện tại là hoàn toàn bình thường với con bạn. Thật vậy, với tình trạng càng nhiều trẻ thừa cân như hiện nay thì một đứa trẻ có thể trạng nhỏ bé hơn thường dễ bị nhầm là ốm yếu và cần vỗ béo hơn.

Lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe khi trẻ cần tăng cân

Nếu con bạn trên 2 tuổi và bác sĩ đồng ý rằng tăng cân là một ý tưởng hay, thì cách tốt nhất để giúp trẻ tăng cân là sử dụng thực phẩm lành mạnh và xây dựng các thói quen lành mạnh.

Ba cách khuyến khích tăng cân lành mạnh:

Hãy tăng cường các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ trong ngày!

- Cho con bạn ăn ba bữa (sáng, trưa và tối) và hai bữa ăn nhẹ lành mạnh (giữa buổi sáng và giữa buổi chiều). Nếu con bạn ăn tối sớm, bạn có thể cân nhắc cho con ăn một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Cố gắng tránh ăn vặt giữa giờ hoặc uống bất cứ thứ gì khác ngoài nước lọc, điều này sẽ giúp trẻ đói và ăn ngon miệng hơn khi đến giờ ăn.

- Cung cấp thực phẩm giàu protein, calo và chất béo lành mạnh. Trong đó, các mẹ có thể tham khảo các loại thực phẩm sau: các loại hạt, sữa nguyên chất, các loại phô mai, quả bơ, dầu ô liu và các loại dầu thực vật khác, ngũ cốc nguyên hạt, thịt,...

Hãy lựa chọn những loại thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng cho bé!

- Mỗi khi bạn chuẩn bị một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ, hãy nghĩ xem bạn có thể bổ sung thêm một số calo như thế nào. Ví dụ: bạn có thể thêm một ít dầu, bơ hoặc pho mát vào mì ống - hoặc một ít bơ hạt trên một lát táo hoặc một miếng bánh mì nướng.

3 điều cần tránh khi giúp trẻ tăng cân lành mạnh

- Cho con bạn ăn nhiều đồ ngọt hoặc đồ ăn vặt. Điều đó thật hấp dẫn, vì trẻ em thường muốn ăn đồ ngọt và đồ ăn vặt, và cả hai đều có calo. Nhưng chúng không phải là thực phẩm lành mạnh và không nên xây dựng cho trẻ thói quen ăn nhiều đồ ngọt và đồ ăn vặt.

Hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt và các đồ ăn vặt trong ngày!

- Cho phép trẻ “ăn vô tội vạ” mọi thứ chúng thích. Điều này cũng rất hấp dẫn — sau tất cả, điều bạn muốn là trẻ chịu ăn nhiều hơn! Nhưng điều này không chỉ khiến bạn khó chắc chắn về những gì và liều lượng mà trẻ đã ăn, cũng như có thể dẫn đến tình trạng trẻ bị no, hoặc chán ăn khi đến giờ ăn chính. Hãy để ý hơn vào những gì bạn cho bé ăn, khẩu phần ăn cũng như giờ giấc ăn uống, để giúp trẻ xây dựng được một thực đơn và thói quen ăn uống lành mạnh nhé.

Hãy kiểm soát loại thực phẩm và giờ giấc ăn uống của trẻ nhé!

- Cho con bạn uống no sữa và các thức uống khác — bao gồm cả thức uống bổ sung dinh dưỡng. Điều này cũng làm cho trẻ giảm khả năng ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng vào các bữa ăn chính hơn. Đừng cho trẻ dùng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng trừ khi bác sĩ khuyên bạn nên làm như vậy.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “con bạn có cần tăng cân không?” cũng như các cách và những lưu ý cần tránh để giúp trẻ tăng cân lành mạnh. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc. Chúc các bé của chúng ta luôn khỏe mạnh và lớn nhanh mỗi ngày nhé!