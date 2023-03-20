Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 7 lợi ích bất ngờ của việc ăn bưởi đỏ!

Là sự giao thoa giữa cam và bưởi, bưởi đỏ là một loại trái cây có múi ngọt nhưng chua, vô cùng mọng nước và hấp dẫn. Loại trái cây cận nhiệt đới ít calo này cung cấp một hỗn hợp vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể bạn. Nhờ vào thành phần giàu chất xơ và có kích thước lớn so với các loại trái cây khác, bưởi đỏ có thể là một lựa chọn lành mạnh để thỏa mãn cơn thèm ăn, cân bằng đường ruột, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của bạn.

Bưởi đỏ có thể cung cấp một lượng lớn vitamin C. Cụ thể, chỉ cần 100 gam bưởi đỏ tươi là cơ thể bạn đã được cung cấp hơn 30 miligam loại vitamin C. Theo Johns Hopkins Medicine: một quả bưởi cỡ vừa cung cấp cho bạn 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày và chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch của bạn chống lại vi khuẩn và vi rút có hại có thể khiến bạn bị bệnh.

Cụ thể là những lợi ích bất ngờ nào mà chúng ta có thể có được khi đưa bưởi đỏ vào thực đơn của mình? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đồng thời, một nghiên cứu được công bố trên Nutrients cũng đã đánh giá mối tương quan giữa vitamin C và chức năng của hệ thống miễn dịch và cho thấy rằng lượng vitamin C tăng lên thậm chí có thể giúp điều trị nhiễm trùng đường hô hấp và các bệnh liên quan đến hô hấp và đường máu của bạn.

2. Có khả năng giúp kháng insulin

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thực phẩm Thuốc đã chỉ ra rằng khi những người tham gia ăn nửa quả bưởi đỏ trước bữa ăn, so với nước ép bưởi và giả dược, đã giảm được mức đường huyết cũng như tổng thể tình trạng kháng insulin trong vòng 2 giờ kể từ sau bữa ăn.

3. Tăng lượng kali cho cơ thể

Lượng kali có trong bưởi đỏ thì cao ngang ngửa với lượng kali trong chuối!

Một ly bưởi tiêu chuẩn có khoảng 300 miligam kali mỗi khẩu phần, cao gần bằng lượng kali trong chuối - loại thực phẩm nổi tiếng rất giàu kali.

Trong đó, kali trong cơ thể đóng vai trò là chất điện giải chính giúp duy trì cân bằng chất lỏng và hydrat hóa, duy trì nhịp tim, sự co cơ và chức năng thần kinh, đồng thời di chuyển chất lỏng vào và ra khỏi tế bào như chất thải. Ngoài ra, kali cũng có thể giúp giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp nữa.

4. Tăng cường sản xuất collagen

Collagen chiếm khoảng 30% cấu trúc xương, một lượng lớn trong mô gân và dây chằng, rất quan trọng đối với da và cấu trúc mạch máu.

Như bạn đã biết, bưởi có một lượng lớn vitamin C trong mỗi khẩu phần ăn và do đó có thể giúp tăng sản xuất collagen. Khi bạn già đi, quá trình sản xuất collagen có xu hướng giảm đi, vì vậy, thêm bưởi vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp cơ thể bạn sản sinh ra nhiều hơn.

5. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bưởi đỏ có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ chứa hàm lượng chất xơ, kali và chất chống oxy hóa cao!

Nếu bạn đang tìm kiếm loại thực phẩm giúp trái tim khỏe mạnh thì bưởi đỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi bưởi đỏ có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ chứa hàm lượng chất xơ, kali và chất chống oxy hóa cao.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu như nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Quốc gia cũng đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn bưởi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, biến cố mạch vành cấp tính và đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

6. Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của bưởi đỏ là hỗ trợ tăng tốc độ giảm cân của bạn!

Một trong những lợi ích phổ biến của bưởi đỏ là có thể tăng tốc độ giảm béo. Loại trái cây này rất giàu chất xơ và ít calo, khiến bạn có cảm giác no lâu hơn, một lựa chọn tuyệt vời cho quá trình giảm cân của bạn.

7. Hỗ trợ hấp thụ sắt

Sắt rất quan trọng để vận chuyển oxy qua máu thông qua các tế bào hồng cầu để mang oxy đến các tế bào. Trong đó, một quả bưởi có gần 64% giá trị vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Điều đó nói rằng, vitamin C có thể giúp hấp thụ sắt do nồng độ vitamin C cao.

Trên đây là tổng hợp 7 lợi ích bất ngờ của việc ăn bưởi đỏ! Với loại trái cây mọng nước, mang hương vị hấp dẫn cùng những lợi ích tuyệt vời như này, các chị em còn chần chừ gì mà không đưa ngay vào thực đơn thôi nào?! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và xinh tươi mỗi ngày nhé!