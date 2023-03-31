Loại thức uống nào khiến bạn già nhanh hơn mỗi ngày?!

Sức khỏe 31/03/2023 14:05

Các nhà nghiên cứu cho biết loại đồ uống phổ biến này có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

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Từ thời xa xưa, con người đã cố gắng tìm kiếm một suối nguồn tươi trẻ. Việc theo đuổi một vẻ ngoài trẻ mãi không già cùng với một cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn vẫn là mục tiêu chính của vô số người ngày nay.

Trong khi các loại kem và thiết bị chống lão hóa, thực phẩm chức năng hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn tuổi thọ cao hơn và chế độ ăn kiêng có thể giúp bạn quay ngược thời gian, khiến bạn thấy trẻ hơn, thì cũng có thể có một cách dễ dàng hơn để làm chậm quá trình lão hóa. Cụ thể, các nghiên cứu chỉ ra rằng có một loại đồ uống có thể khiến bạn già đi nhanh hơn và việc cắt bỏ nó khỏi chế độ ăn uống có thể giúp ngăn chặn và làm chậm quá trình lão hóa sớm của bạn. Cụ thể là loại nước uống nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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 Soda - thức uống có khả năng gây lão hóa nhanh hơn các loại nước thông thường!

Khi nói đến lão hóa, không có loại thức uống nào có khả năng gây lão hóa nhanh hơn các loại soda có đường cả. Uống soda thường xuyên đã được biết đến là sẽ tăng nguy cơ tăng cân và một số bệnh khác. Đồng thời, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc uống soda thường xuyên thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn ở cấp độ tế bào nữa. Tất cả những thành phần này đều góp phần làm cho quá trình lão hóa của cơ thể bạn diễn ra nhanh hơn.

Những tác hại lão hóa của việc uống soda thường xuyên

Soda có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh

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 Soda thúc đẩy quá trình lão hóa và tăng nguy cơ mắc các bệnh có liên quan đến lượng đường!

Một trong những cách chính mà việc tiêu thụ soda đều đặn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của bạn là tăng nguy cơ mắc các bệnh có liên quan đến lão hóa. Điển hình là 2 loại bệnh: bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Cụ thể, theo một báo cáo năm 2019 được công bố trên tạp chí Nutrients, việc tiêu thụ đồ uống có đường có liên quan mật thiết đến bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch vành, bất kể người đó có bị béo phì hay không.

Soda có thể tác động đến cơ thể của bạn ở cấp độ tế bào

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 Soda là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng tới tế bào, làm giảm tuổi thọ!

Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng Hoa Kỳ, đồ uống có đường có thể gây lão hóa sớm ở cấp độ tế bào.

Để tiến hành nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu tại Đại học California San Francisco (UCSF) đã kiểm tra dữ liệu từ 5.309 người trưởng thành ở Hoa Kỳ trong độ tuổi từ 20 đến 65 không có tiền sử bệnh tim mạch.

Những gì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là những người uống nhiều đồ uống có đường hơn có telomere ngắn hơn—các đoạn DNA ở cuối nhiễm sắc thể—trong tế bào bạch cầu của họ. Theo đó, các telomere bị rút ngắn trong các tế bào bạch cầu có liên quan đến việc giảm tuổi thọ và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tác giả chính của nghiên cứu Elissa Epel, Tiến sĩ, giáo sư tâm thần học tại UCSF, giải thích: “Việc tiêu thụ thường xuyên nước ngọt có đường có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh, không chỉ bằng cách làm căng quá trình kiểm soát chuyển hóa đường của cơ thể mà còn thông qua quá trình lão hóa tế bào của các mô”.

"Đây là minh chứng đầu tiên cho thấy soda có liên quan đến sự ngắn ngủi của telomere," Epel nói thêm. "Phát hiện này được áp dụng bất kể tuổi tác, chủng tộc, thu nhập và trình độ học vấn. Quá trình rút ngắn telomere bắt đầu từ rất lâu trước khi bệnh khởi phát." Epel nói thêm rằng, mặc dù nghiên cứu chỉ được thực hiện trên người lớn, nhưng điều này cũng có thể đúng với trẻ em.

Soda cũng có thể gây rối loạn đường ruột của bạn

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 Các nghiên cứu đã chứng minh các đồ uống nhiều đường như soda có thể ảnh hưởng tới vi khuẩn đường ruột!

Một bài đánh giá năm 2021 được công bố trên Báo cáo Dinh dưỡng Hiện tại cho thấy rằng việc tiêu thụ đồ uống có đường, như soda, có liên quan đến những thay đổi đối với vi khuẩn đường ruột và hệ vi sinh vật đường ruột, viêm nhiễm và stress oxy hóa, tất cả đều liên quan đến lão hóa sớm. Các tác giả của nghiên cứu đó đã có một khuyến nghị đơn giản để giúp giảm thiểu những tác động này: thay thế soda bằng một lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn bất cứ khi nào bạn có thể.

Vì vậy, lần tới khi bạn thèm một thứ gì đó sủi bọt, thay vào đó, có thể cân nhắc uống một cốc nước lọc với chanh — cơ thể bạn sẽ cảm ơn bạn đấy.

Tóm lại, soda chính là “kẻ thù” số 1 trong việc đẩy nhanh quá trình lão hóa và cũng là yếu tố gây nên nhiều căn bệnh khác. Chính vì vậy, đừng ngần ngại gì mà bỏ ngay loại nước này ra khỏi thói quen uống hàng ngày của bạn nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và trẻ xinh mỗi ngày!

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