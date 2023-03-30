Tip chống nắng: Cách chọn kem chống nắng cho từng loại da mà chị em cần biết!

Kem chống nắng - vị cứu tinh cho làn da của chị em trong những tháng hè nắng nóng sắp tới. Nhưng đâu là loại kem chống nắng “lý tưởng” cho làn da của bạn? Đừng quá lo lắng, với một số mẹo sắp được chia sẻ dưới đây, các chị em sẽ nhanh chóng tìm ra loại kem chống nắng hoàn hảo cho loại da đặc biệt của mình nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Tuy nhiên, với rất nhiều chủng loại và nhãn hiệu kem chống nắng khác nhau trên thị trường như hiện nay, thật khó để biết loại nào phù hợp với làn da của bạn. Bởi việc dùng kem chống nắng không phù hợp có thể khiến da bạn bị bóng nhờn, dính hoặc bị kích ứng và nó cũng có thể không cung cấp mức độ bảo vệ mà bạn cần. Đó là lý do tại sao bạn cần dành thời gian để tìm ra loại kem chống nắng phù hợp với loại da và nhu cầu cá nhân của mình.

Kem chống nắng là một trong những sản phẩm chăm sóc da quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng nên sử dụng, vì nó sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời. Việc bỏ qua kem chống nắng có thể dẫn đến những tổn thương lâu dài cho da và cũng rất khó để khắc phục. Do đó, điều quan trọng là phải đưa kem chống nắng trở thành một phần thường xuyên, không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của bạn, ngay cả khi bạn có làn da dễ nổi mụn.

Cách chọn kem chống nắng phù hợp với từng loại da

Mỗi loại da sẽ cần một loại kem chống nắng riêng biệt, để thu được hiệu quả bảo vệ da tốt nhất!

Đối với da nhờn hoặc dễ nổi mụn

Hãy tìm một loại kem chống nắng nhẹ, không chứa dầu và không gây mụn. Đặc biệt, các loại da dễ bị mụn không bao giờ được bỏ qua kem chống nắng, vì các tia UV có hại của mặt trời có thể làm tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn và dẫn đến tăng sắc tố, sẹo và lão hóa sớm. Đồng thời, tác hại của ánh nắng mặt trời cũng có thể gây viêm và kích ứng, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn hiện có. Mặc dù một số loại thuốc trị mụn có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời nhưng việc bảo vệ da bằng kem chống nắng vẫn rất quan trọng.

Đối với da khô hoặc da nhạy cảm

Hãy chọn loại kem chống nắng dưỡng ẩm có chứa các thành phần như axit hyaluronic, glycerine hoặc ceramides. Bên cạnh đó, hãy tìm những sản phẩm không có mùi thơm và ít gây dị ứng để tránh bị kích ứng nhé.

Đối với da hỗn hợp

Sử dụng kem chống nắng nhẹ và không nhờn, nhưng cũng cung cấp đủ nước cho những vùng da khô. Hãy tìm những sản phẩm được dán nhãn là “dành cho mọi loại da” hoặc “da hỗn hợp” bạn nhé.

Một vài lưu ý về việc sử dụng kem chống nắng

- Tránh các loại kem chống nắng có chứa oxit kẽm hoặc titan dioxit, vì chúng có thể để lại vệt trắng trên da. Thay vào đó, hãy tìm loại kem chống nắng có màu hoặc những loại được thiết kế dành riêng cho tông màu da sẫm màu.

- Đối với các hoạt động ngoài trời hoặc chơi thể thao: Hãy chọn kem chống nắng có khả năng chống nước với khả năng bảo vệ phổ rộng và chỉ số SPF cao (30 trở lên). Đồng thời, cần thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc sau khi bơi, đổ mồ hôi nhé.

Với các hoạt động ngoài trởi hoặc thể thao, bạn cần thoa lại kem chống nắng mỗi 2 giờ nhé!

- Một lầm tưởng nguy hiểm là loại da sẫm màu hơn thì không cần thêm kem chống nắng vì làn da này đã có sẵn nhiều hắc tố, giúp bảo vệ tự nhiên khỏi ánh nắng mặt trời. Đúng là hắc tố cung cấp một số biện pháp bảo vệ tự nhiên chống lại tác hại của Mặt trời. Nhưng nó không đủ để bảo vệ hoàn toàn làn da của bạn khỏi tác hại của bức xạ tia cực tím. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ qua kem chống nắng ra khỏi quy trình chăm sóc và bảo vệ da của bạn.

Hãy luôn test thử trên một vùng da nhỏ trước khi thoa kem chống nắng lên khắp mặt và cơ thể của bạn, đồng thời cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại hoặc tình trạng da cụ thể nào nhé.

Trên đây là những cách chọn kem chống nắng cho từng loại da cũng như một vài lưu ý về cách sử dụng kem chống nắng hiệu quả nhất. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ bỏ túi được những mẹo nhỏ hữu ích, để tìm ra được loại kem chống nắng là “chân ái” cho làn da đặc biệt của mình nhé!