6 lợi ích bất ngờ đã được chứng minh khi ăn ớt chuông!

Ớt chuông là một trong những loại ớt không cay, mang hình dáng độc đáo cùng hương vị “ăn là ghiền”, khiến bao người mê mẩn khi thưởng thức. Nhưng không chỉ là nguyên liệu thơm ngon với đa dạng các cách chế biến cho thực đơn của bạn, ớt chuông còn có rất nhiều lợi ích tác động trực tiếp đến sức khỏe của người thưởng thức nữa đấy! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 6 lợi ích bất ngờ đã được chứng minh từ việc ăn ớt chuông ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, lycopene là một trong số ít sắc tố thực vật khác nhau được phát hiện có khả năng giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Trong đó, các gốc tự do là các hợp chất có thể gây tổn thương cho các tế bào của cơ thể bạn, tạo ra stress oxy hóa có thể dẫn đến bệnh tật. Báo cáo này nói rằng lycopene giúp ngăn chặn các gốc tự do, do đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Ớt chuông có chứa một loại sắc tố tự nhiên gọi là lycopene, cũng có thể tìm thấy trong dưa hấu, cà chua, ổi và bưởi hồng. Trong số tất cả các màu của ớt chuông, màu đỏ là loại giàu lycopene nhất. Nhưng hợp chất thực vật tự nhiên này có tác dụng gì đối với sức khỏe của bạn?

2. Tốt cho sức khỏe của mắt

Sắc tố tự nhiên có trong ớt chuông rất tốt cho sức khỏe đôi mắt của bạn!

Ớt chuông màu vàng và màu cam chứa hai sắc tố tự nhiên gọi là zeaxanthin và lutein, cũng được phân loại là carotenoid. Các caroten này cũng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm có màu vàng và cam tự nhiên như dưa đỏ, cà rốt, trứng và cá hồi, đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Chẳng hạn, theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, những sắc tố tự nhiên này có thể giúp ích cho sức khỏe của mắt bạn. Báo cáo cũng nói rằng lutein và zeaxanthin là một phần của sắc tố được tìm thấy trong điểm vàng xung quanh võng mạc của mắt bạn - một điểm được biết là giúp bảo vệ khỏi ánh sáng xanh. Không chỉ vậy, những sắc tố này rõ ràng còn có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

3. Ớt chuông đỏ rất giàu vitamin C

Ớt chuông chứa nhiều vitamin C. Trên thực tế, ớt chuông có nhiều vitamin C hơn cả cam! Một điều mà nhiều người không biết về vitamin C là ngoài những lợi ích sức khỏe như xây dựng khả năng miễn dịch và kiểm soát huyết áp cao, nó thực sự đã được chứng minh là giúp ích cho chức năng nhận thức khi chúng ta già đi.

4. Tăng khả năng miễn dịch

Ớt chuông giàu vitamin A, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch!

Chăm sóc hệ miễn dịch của bạn là một phần thiết yếu để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh. Ớt chuông chứa một lượng lớn vitamin A, được biết là giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Hầu hết các nhà nghiên cứu đã đồng ý rằng lượng vitamin A đầy đủ có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh truyền nhiễm, nhưng lý do đằng sau điều này vẫn còn gây tranh cãi. Ngoài ra, Vitamin A cũng cần thiết cho việc xây dựng các tế bào quan trọng chống lại các bệnh truyền nhiễm.

5. Nguồn cung Vitamin B6 tuyệt vời

Một lợi ích khác mà một số người có thể không mong đợi từ các loại thực phẩm như ớt chuông là chúng thực sự có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Ớt chuông đỏ chứa hơn 35% giá trị vitamin B6 hàng ngày của bạn, một loại vitamin giúp cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh chuyển hóa di truyền, vitamin B6 có thể được sử dụng như một chất bổ sung để giúp giảm các triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta không thể có đủ lượng B6 chỉ bằng việc ăn ớt chuông, vì vậy nó không bao giờ được sử dụng như một phương pháp điều trị trầm cảm.

6. Tăng cường trao đổi chất

Ớt chuông đỏ chứa hợp chất capsanthin, giúp tăng cường trao đổi chất!

Ớt chuông, cụ thể là ớt chuông đỏ, có chứa một hợp chất tự nhiên gọi là capsanthin. Hợp chất này tạo ra màu đỏ trong thực phẩm và cũng có thể được tìm thấy trong ớt cayenne và ớt bột. Mặc dù vẫn cần phải nghiên cứu thêm về chủ đề này, nhưng các nhà khoa học đang bắt đầu phát hiện ra rằng việc tiêu thụ capsanthin có thể giúp giảm viêm và giảm cân.

Một nghiên cứu được tìm thấy trên Food Research International đã sử dụng chuột để nghiên cứu tác dụng của capsanthin đối với việc giảm cân. Những con chuột trong nghiên cứu không chỉ giảm trọng lượng cơ thể mà mức độ glucose và cholesterol của chúng cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, Amy Goodson, thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế cũng lưu ý rằng "Capsanthin có khả năng giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất ở mức rất nhỏ và bạn có thể không nhận được toàn bộ lượng bạn cần tăng tỷ lệ trao đổi chất của mình chỉ từ việc ớt chuông."

Trên đây là tổng hợp 6 lợi ích tuyệt vời đã được chứng minh từ việc ăn ớt chuông. Với loại thực phẩm vừa ngon vừa siêu bổ dưỡng như này, các chị em còn không thêm ngay vào thực đơn hàng ngày nào?!