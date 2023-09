6 lợi ích bất ngờ đã được chứng minh khi ăn ớt chuông!

Ớt chuông đã được chứng minh với các công dụng tuyệt vời cho người thưởng thức!

TOP 6 lợi ích tuyệt vời từ việc ăn ớt chuông

1. Hỗ trợ chống lại các gốc tự do

Ớt chuông có chứa một loại sắc tố tự nhiên gọi là lycopene, cũng có thể tìm thấy trong dưa hấu, cà chua, ổi và bưởi hồng. Trong số tất cả các màu của ớt chuông, màu đỏ là loại giàu lycopene nhất. Nhưng hợp chất thực vật tự nhiên này có tác dụng gì đối với sức khỏe của bạn?

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, lycopene là một trong số ít sắc tố thực vật khác nhau được phát hiện có khả năng giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Trong đó, các gốc tự do là các hợp chất có thể gây tổn thương cho các tế bào của cơ thể bạn, tạo ra stress oxy hóa có thể dẫn đến bệnh tật. Báo cáo này nói rằng lycopene giúp ngăn chặn các gốc tự do, do đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.