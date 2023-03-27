Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn!

Sức khỏe 27/03/2023 15:40

Tất cả những gì bạn cần là 6 nguyên liệu giúp bạn trông—và cảm thấy—trẻ trung hơn.

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Từ nếp nhăn đến xương yếu hơn, các dấu hiệu lão hóa đơn giản là một thực tế của cuộc sống—nhưng tin tốt là bạn có thể giúp trì hoãn quá trình này bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Các nghiên cứu đã liên kết một số loại thực phẩm, chẳng hạn như thực phẩm giàu omega-3, chất chống oxy hóa và chất xơ, không chỉ có đặc tính chống lão hóa để có làn da trẻ trung hơn mà còn giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức hoặc giúp duy trì xương chắc khỏe. Trên thực tế, có những nguyên liệu làm sinh tố cụ thể mà bạn có thể ăn để giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Cụ thể là những nguyên liệu thơm ngon nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 6 nguyên liệu làm sinh tố tốt nhất, giúp làm chậm quá trình lão hóa cho chị em

1 chén quả việt quất

Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn! - Ảnh 1
 Việt quất được mạnh danh là loại quả có chứa chất chống oxy hóa cao nhất!

Quả việt quất được biết đến là một loại quả có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất so với bất kỳ loại trái cây nào. Trong đó, chất chống oxy hóa có công dụng giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa bằng cách bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Không chỉ vậy, chất chống oxy hóa và các vitamin khác có trong loại quả mọng này còn được chứng minh là có thể hỗ trợ sức khỏe của mắt và não khi bạn già đi nữa đấy.

Bên cạnh đó, Jeanette Kimszal - chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết quả việt quất có chứa các hợp chất đặc biệt như chất phytochemical và anthocyanin, có thể bảo vệ cơ thể bạn chống lại bệnh tim, tử vong và suy giảm nhận thức hiệu quả. Cụ thể, những chất này giúp chống viêm và có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và huyết áp. Đồng thời, chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa như sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

1 thìa bột matcha

Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn! - Ảnh 2
 Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và bảo vệ tim mạch!

Trà xanh rất giàu polyphenol - một chất chống oxy hóa được biết là có tác dụng giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và ung thư. Bên cạnh đó, trà xanh cũng chứa L-theanine - một loại axit amin làm tăng sóng não alpha để cải thiện khả năng học tập và tập trung.

Nếu bạn đang tìm cách kết hợp trà xanh vào món sinh tố buổi sáng của mình, bạn có thể muốn thử một loại trà xanh là matcha. Một nghiên cứu năm 2003 trên tạp chí The Journal of Chromatography A đã phát hiện ra rằng: matcha chứa gấp 137 lần EGCG – một hợp chất thực vật có trong trà xanh và matcha được biết là có đặc tính bảo vệ tim mạch và chống viêm nhiễm – so với một tách trà xanh thông thường. 

Nhưng bạn cũng cần lưu ý về lượng caffeine có trong matcha. Đây có thể là một phần thưởng nếu bạn bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố và cần tăng cường năng lượng, nhưng ngược lại, nó cũng có thể không phải là một lựa chọn lý tưởng nếu bạn nhấm nháp một ly sinh tố này vào cuối ngày.

1/4 quả bơ

Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn! - Ảnh 3
 Bơ rất giàu vitamin E và omega 3, giúp cải thiện sức khỏe và làn da của bạn!

Bơ là một nguồn thực phẩm ngon có chứa axit béo omega-3 - là hợp chất có tác dụng giảm viêm khắp cơ thể, đồng thời cải thiện chức năng não, sức khỏe của mắt và sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia cũng biết thêm rằng việc giảm viêm là rất quan trọng khi bạn già đi, vì nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm khớp, bệnh tim và các tình trạng viêm khác.

Cùng với omega-3, bơ cũng chứa nhiều vitamin E - được mệnh danh là loại vitamin đặc biệt giúp cải thiện kết cấu của da, bằng cách giữ cho da luôn mềm mại và dẻo dai. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại sinh tố có kết cấu kem đặc hơn, hãy thử cắt nhỏ quả bơ trước và cho vào ngăn đá tủ lạnh, hoặc bạn có thể tiết kiệm thời gian và mua những lát bơ đông lạnh sẵn. Dù bằng cách nào, phiên bản đông lạnh sẽ mang lại kết cấu đặc hơn cho món sinh tố của bạn.

3/4 chén cải xoăn hoặc rau bina

Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn! - Ảnh 4
Các loại rau lá xanh chứa đầy các vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp làm chậm tốc độ lão hóa!

Vì các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina có nhiều chất xơ nên chúng có thể sẽ giúp bạn no lâu hơn. Đồng thời, các loại rau này cũng chứa đầy các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể bạn cần để hoạt động tốt và làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần kinh học cho thấy rau lá xanh có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức. Chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa như phylloquinone, lutein, nitrat, folate, α-tocopherol và kaempferol, có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa nói chung.

3/4 cốc sữa hạnh nhân hoặc sữa không béo

Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn! - Ảnh 5
 Các loại sữa chứa vitamin D và canxi, giúp xương chắc khỏe!

Mỗi món sinh tố đều cần một ít chất lỏng ở phần nền để đạt được độ đặc phù hợp. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng sữa không béo hoặc nếu bạn không dung nạp đường sữa hoặc thuần chay, thì các loại sữa có nguồn gốc thực vật được bổ sung vi chất như đậu nành hoặc hạnh nhân cũng là các lựa chọn hợp lý. Theo đó, khía cạnh quan trọng nhất của loại sữa bạn chọn là nó phải có chứa vitamin D và canxi giúp xương chắc khỏe. Bởi những chất dinh dưỡng này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi, vì bạn sẽ bắt đầu mất mật độ xương một cách tự nhiên khi có tuổi.

Việc mất mật độ xương có thể làm cho xương giòn hơn, khiến bạn dễ bị gãy hơn. Nếu các triệu chứng như vậy tiếp tục xấu đi, nó có thể dẫn đến chứng loãng xương. Theo một báo cáo đăng trên tạp chí Nutrients, người cao tuổi không nên tránh sữa hoặc các sản phẩm từ sữa vì chúng có thể cung cấp canxi, vitamin D và protein, tất cả đều quan trọng để ngăn ngừa loãng xương. Vì vậy, trừ khi bạn không dung nạp đường sữa, hãy lựa chọn một loại sữa thích hợp vào món sinh tố chống lão hóa của bạn.

1/2 chén sữa chua Hy Lạp vị vani không béo

Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn! - Ảnh 6
 Sữa chua Hy Lạp chứa các lợi khuẩn có lợi cho đường ruột và làn da của bạn!

Thêm một ít sữa chua vào món sinh tố của bạn sẽ tạo ra một hỗn hợp đặc hơn, béo hơn. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để cân nhắc. Các chuyên gia khuyên nên thêm một ít sữa chua Hy Lạp vào món sinh tố của bạn, chủ yếu là vì nó cung cấp lợi khuẩn. Theo các nghiên cứu, những lợi khuẩn này không chỉ thúc đẩy sức khỏe đường ruột và làn da, mà còn làm giảm các hợp chất gây viêm làm tăng tốc độ lão hóa. Đồng thời, một điều điều đáng nói nữa là sữa chua là một nguồn cung cấp canxi tuyệt vời và một số loại sữa chua tăng cường thậm chí còn có thêm một lượng vitamin D.

Trên đây là tổng hợp 6 nguyên liệu tuyệt vời cho món sinh tố vừa thơm ngon vừa giúp chống lại lão hóa. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay thôi nào!?

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