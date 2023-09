Top các nguyên liệu sinh tố tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa của bạn!

Cụ thể là những nguyên liệu thơm ngon nào, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 6 nguyên liệu làm sinh tố tốt nhất, giúp làm chậm quá trình lão hóa cho chị em

1 chén quả việt quất

Việt quất được mạnh danh là loại quả có chứa chất chống oxy hóa cao nhất!

Quả việt quất được biết đến là một loại quả có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất so với bất kỳ loại trái cây nào. Trong đó, chất chống oxy hóa có công dụng giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa bằng cách bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Không chỉ vậy, chất chống oxy hóa và các vitamin khác có trong loại quả mọng này còn được chứng minh là có thể hỗ trợ sức khỏe của mắt và não khi bạn già đi nữa đấy.