Cá ngừ đóng hộp có tốt cho sức khỏe không?

Việc thưởng thức ngay một miếng cá hồi tươi mới ra lò hay một miếng thăn cá ngừ áp chảo hoàn hảo luôn là một lựa chọn tuyệt vời và dinh dưỡng sau một ngày cạn kiệt năng lượng. Nhưng tất cả chúng ta đều biết là các loại cá tươi này thì thường có giá thành cao và đôi khi còn rất khó chế biến. Chính bởi vậy, các loại cá đóng hộp - điển hình là cá ngừ luôn là lựa chọn yêu thích của nhiều người, bởi giá thành hợp lý, dễ dàng chế biến mà vẫn đảm bảo được hương vị thơm ngon của cá. Nhưng liệu cá ngừ đóng hộp có còn tốt cho sức khỏe của chúng ta không? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cá ngừ cũng được coi là một loại protein hoàn chỉnh, có nghĩa là nó mang tất cả chín axit amin thiết yếu và không phải tất cả các nguồn protein đều có. Ví dụ, trong khi cá, trứng, thịt gia cầm, thịt bò và đậu phụ là protein hoàn chỉnh thì những thực phẩm như quả hạch, rau và các loại đậu lại không đầy đủ. Điều này không có nghĩa là các protein không hoàn chỉnh thì không quan trọng, mà là cần có sự kết hợp của cả hai.

Khi nói đến protein, bạn có thể sẽ nghĩ ngay đến trứng, thịt gà, thịt bò,... nhưng đừng quên cá! Một trong những lợi ích chính của việc ăn cá ngừ đóng hộp là thu được một lượng lớn protein một một cách dễ dàng với giá cả phải chăng. Trên thực tế, một hộp cá ngừ có khoảng 40 gam protein.

Thật vậy, cá ngừ không chỉ chứa nhiều protein mà thực tế nó còn được tạo thành gần như hoàn toàn từ chất dinh dưỡng này. Cụ thể, loại cá này cực kỳ ít chất béo và carbohydrate, và được tạo thành từ khoảng 90% protein.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ và mắt

Cá ngừ đóng hộp có nhiều axit béo omega-3, rất tốt cho sức khỏe tim mạch và mắt!

Giống như nhiều loại cá và hải sản khác, cá ngừ đóng hộp có nhiều axit béo omega-3 và loại chất béo lành mạnh này có một danh sách dài các lợi ích tiềm năng. Đầu tiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ omega-3 trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và tâm trạng chung, cũng như giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Không chỉ vậy, các báo cáo nghiên cứu gần đây cũng đã kết luận rằng omega-3 có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol, giúp giảm cục máu đông và giảm viêm hiệu quả.

Do các axit béo omega-3 lành mạnh này có trong các loại cá như cá ngừ, nên Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã khuyến nghị chúng ta nên ăn hai khẩu phần cá mỗi tuần. Chính vì vậy, khi cần đáp ứng gợi ý này một cách nhanh chóng và dễ dàng, thì cá ngừ đóng hộp chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Các tác dụng phụ tiềm ẩn của việc ăn cá ngừ đóng hộp

Bạn có thể sẽ hấp thụ quá nhiều muối

Việc tiêu thụ một lượng muối lớn liên tục có thể ảnh hưởng đến huyết áp và tim mạch!

Một tác dụng phụ có thể xảy ra khi ăn cá ngừ đóng hộp là nhiều nhãn hiệu cá ngừ có chứa nhiều muối. Trong khi đó, thỉnh thoảng ăn một lượng lớn muối sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn, nhưng ăn quá nhiều muối liên tục có thể dẫn đến huyết áp cao và các vấn đề về tim mạch.

Bạn cũng có thể tiêu thụ quá nhiều chất béo trong một lần

Các loại cá ngừ đống hộp có dạng dầu hoặc nước thường chứa quá nhiều chất béo!

Cá ngừ đóng hộp có dạng nước hoặc dầu, và trong khi các loại ngâm trong dầu có hương vị đậm đà hơn và kết cấu ẩm hơn, nó thường có thể chứa quá nhiều chất béo cho một bữa ăn nhẹ. Mặc dù các loại cá ngừ này cũng thường có chứa thêm 10 gam dầu ô liu - một loại dầu tốt cho tim, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhưng nó cũng có thể góp phần tạo ra quá nhiều chất béo trong một lần.

Nguy cơ bị ngộ độc thủy ngân

Một câu hỏi phổ biến mà mọi người thường đặt ra khi nói đến cá ngừ đóng hộp là liệu họ có nguy cơ bị ngộ độc thủy ngân hay không - loại ngộ độc đã được nghiên cứu là có thể dẫn đến suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Câu trả lời ngắn gọn là có, bạn có nguy cơ tiếp xúc với thủy ngân khi bạn chọn ăn cá ngừ đóng hộp, nhưng các loại cá ngừ khác nhau thì có chứa các mức thủy ngân khác nhau.

Theo đó, các nhãn hiệu cá ngừ đóng hộp lớn đều chứa một lượng thủy ngân nhất định. Điều này có thể khiến bạn băn khoăn liệu ăn cá ngừ đóng hộp có an toàn hay không, nhưng FDA cho biết người lớn nên ăn một hoặc hai khẩu phần mỗi tuần, miễn là bạn không phải phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú nhé.

Vậy cá ngừ đóng hộp có tốt cho sức khỏe của chúng ta không?

Với tần suất 2 lần/tuần thì cá ngừ đóng hộp chính là món ngon dinh dưỡng cho sức khỏe của bạn!

Có rất nhiều điều cần cân nhắc trước khi làm cho mình một chiếc bánh sandwich salad cá ngừ. Cá ngừ đóng hộp chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích như protein và axit béo omega-3, và nó có thể tạo nên một món ăn nhẹ ngon miệng giúp bạn no lâu giữa các bữa ăn. Hoặc, nó có thể được thưởng thức như một phần của bữa ăn chính để giúp bạn đạt được mục tiêu protein hàng ngày. Mặc dù một số loại có hàm lượng natri hoặc chất béo cao hơn, nhưng bạn có thể tìm những nhãn hiệu có hàm lượng cả hai chất này thấp hơn.

Vì vậy, miễn là bạn tìm thấy thương hiệu mà bạn tin tưởng có hàm lượng natri và chất béo thấp hơn, thì việc ăn cá ngừ đóng hộp vài lần một tuần có thể hoàn toàn an toàn và là một phần lành mạnh trong chế độ ăn hàng ngày của bạn.

Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp quý độc giả có câu trả lời cho câu hỏi “Cá ngừ đóng hộp có tốt cho sức khỏe không" rồi nhé!