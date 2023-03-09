8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình!

Khi bạn cần một món ăn nhẹ nhanh chóng, tiện lợi, dễ mang theo và đầy đủ chất dinh dưỡng , sinh tố là một lựa chọn tuyệt vời—đặc biệt là khi bạn có thể làm chúng ở nhà và có nhiều sự giám sát và kiểm soát hơn đối với các thành phần được sử dụng. Sinh tố có khả năng cung cấp cho cơ thể bạn những thành phần lành mạnh như trái cây, rau, bơ hạt, sữa, bột protein, hạt, v.v. Tuy nhiên, có một số thành phần sinh tố không lành mạnh thường được sử dụng có thể làm giảm lợi ích dinh dưỡng của những loại đồ uống này.

Một trong những nguyên liệu phổ biến nhất mà mọi người cho vào món sinh tố của mình để tăng thêm độ ngậy cho kem là sữa chua. Nhiều loại sữa chua nguyên chất, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp hoặc Iceland, có rất nhiều protein và rất ít đường bổ sung. Điều này có thể giúp sinh tố của bạn tăng cường chất dinh dưỡng và giúp bạn no lâu hơn.

Để giúp bạn tự làm món sinh tố béo ngậy, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng tại nhà, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các thành phần sinh tố không lành mạnh mà bạn nên tránh . Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tuy nhiên, món sinh tố của bạn có thể nhanh chóng biến thành một quả bom đường nếu bạn lấy nhầm sữa chua. Hầu hết các loại sữa chua có hương vị đều được bổ sung thêm đường và thường nếu chúng tự quảng cáo là "không béo" hoặc "ít béo", thì chúng có thể còn thêm nhiều đường hơn để bù vào lượng chất béo thiếu hụt.

Chính vì vậy, nếu bạn tính đến việc món sinh tố của bạn có thể đã có sẵn đường từ những thứ như trái cây, sữa và bơ hạt, thì bạn có thể muốn chọn các loại sữa chua ít đường, giàu protein để thay thế.

Trái cây đóng hộp

Trái cây đóng hộp dẫn đến làm tăng lượng đường cho món sinh tố của bạn!

Trái cây đóng hộp có vẻ là lựa chọn nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất để thêm sản phẩm yêu thích của bạn vào món sinh tố, nhưng hầu hết các loại trái cây đóng hộp sẽ được đóng gói trong xi-rô, dẫn đến làm tăng lượng đường cho món sinh tố của bạn.

Để tránh đường bổ sung và chỉ sử dụng đường tự nhiên trong trái cây, hãy thử dùng loại tươi. Trái cây đông lạnh thậm chí còn tốt hơn để làm sinh tố vì nó giữ được giá trị dinh dưỡng, không bị hỏng nhanh và tạo thêm kết cấu kem béo hơn cho sinh tố của bạn.

Socola hạt phỉ dạng phết

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc cần giảm đường thì hãy từ bỏ nguyên liệu này nhé!

Hạt phỉ chỉ là một loại hạt dinh dưỡng như bất kỳ loại hạt nào khác, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Sô cô la cũng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể bạn nhờ các chất chống oxy hóa trong ca cao. Vì vậy, thật dễ dàng để giả định rằng khi hai thành phần này được kết hợp để tạo ra một loại phết bơ hạt như Nutella thì nó sẽ khá tốt cho sức khỏe.

Trước khi cho một ít bơ hạt phỉ sô cô la như Nutella vào món sinh tố của bạn, điều quan trọng là phải xem xét các thành phần khác mà bạn cũng định sử dụng để đảm bảo món sinh tố của bạn thực sự đạt được sự cân bằng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ví dụ: nếu đánh bông một ly sinh tố đã sử dụng bơ đậu phộng, thì việc thêm một ít phết sô cô la-hạt phỉ này có thể tạo thêm hương vị ngọt ngào chắc chắn sẽ mang lại kết quả ngon miệng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc bác sĩ khuyên bạn nên giảm lượng đường và chất béo, bạn có thể bỏ qua thành phần này. Nutella và những thứ tương tự sẽ chỉ làm tăng hàm lượng chất béo (4,6 gam), chất béo bão hòa (1,6 gam) và đường (8,4 gam) trong món sinh tố của bạn.

Thêm chất làm ngọt

Những chất làm ngọt tự nhiên vẫn thêm một lượng đường vào đồ uống của bạn!

Bạn đã hoàn thành việc thêm các thành phần sinh tố của mình và bạn cảm thấy muốn thêm một chút vị ngọt. Thay vì tìm đến đường trắng, bạn quyết định thử thứ gì đó "tự nhiên" hơn và thay vào đó lấy mật ong hoặc xi-rô cây phong. Thật không may, những chất làm ngọt tự nhiên này có thể ít được xử lý hơn, nhưng chúng vẫn thêm một lượng đường vào đồ uống của bạn. Ví dụ, chỉ một thìa mật ong có 17 gam đường. Trong khi 1 muỗng xi-rô cây phong vẫn chứa 12 gam đường.

Nước trái cây có đường

Những loại nước ép này thì không có nhiều giá trị dinh dưỡng và rất nhiều đường!

Tương tự như lý do bạn có thể muốn tránh sữa chua có hương vị, việc thêm nước ép trái cây sẽ chỉ làm tăng lượng đường trong sinh tố của bạn. Đối với những người mới bắt đầu, bạn sẽ hoàn toàn muốn tránh xa các loại cocktail trái cây mua ở cửa hàng đóng giả là "nước ép thật". Những món nước này không gì khác hơn là nước, đường và nước trái cây cô đặc trộn lại, nên thực sự không có nhiều giá trị dinh dưỡng.

Nếu muốn sinh tố của mình có chất lỏng, tốt hơn hết bạn nên tìm một loại sữa phù hợp với mình. Ví dụ, sữa bò 2% vẫn có 12 gam đường, nhưng nó cũng cung cấp 8 gam protein, cũng như vitamin A, D, choline, canxi và kali.

Đồ uống có cồn

Thêm đồ có cồn vào ly sinh tố của bạn thì không phải là 1 ý tưởng hay!

Sự kết hợp giữa rượu và phần còn lại của các thành phần sinh tố của bạn không chỉ làm tăng thêm rất nhiều calo và đường, mà khi bạn cho rượu vào hỗn hợp, bạn sẽ khó chỉ uống một loại đồ uống hơn. Không chỉ vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu có thể khiến não của bạn nghĩ rằng nó cần thức ăn—một hiện tượng giải thích cho cảm giác đói và thèm ăn khi bạn uống quá nhiều.

Quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng

Có một số thành phần sinh tố phổ biến, chẳng hạn như bơ hạt, bơ và dầu dừa, được coi là tốt cho sức khỏe và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất hữu ích. Tuy nhiên, luôn có khả năng "quá nhiều cũng không tốt" trong trường hợp sinh tố, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi khẩu phần ăn của bạn.

Ví dụ, bơ được tạo thành từ chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và mức cholesterol. Tuy nhiên, trong một quả bơ có 22 gam chất béo, đây là mức cao đối với một nguyên liệu làm sinh tố. Mặc dù bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, nhưng Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ tuyên bố rằng quá nhiều bất kỳ loại chất béo nào, thậm chí không bão hòa đơn, có thể dẫn đến tăng cân. Điều tương tự cũng có thể nói về bơ hạt, thường chứa chất béo lành mạnh, nhưng vẫn nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Kem

Hãy thay kem bằng sữa chua ít đường đã được làm đông lạnh nhé!

Chúng tôi biết rằng bạn có thể muốn cho thêm món kem yêu thích hoặc sữa chua đông lạnh để làm món sinh tố đó thêm ngọt ngào và béo ngậy. Tuy nhiên, trừ khi bạn thấy ổn khi món sinh tố của mình biến thành một món sữa lắc kiểu tráng miệng,, bạn có thể muốn tránh kem và tìm một cách khác nếu bạn đang tìm kiếm một loại đồ uống thân thiện với dinh dưỡng hơn.

Có một mẹo mà bạn có thể thử để duy trì kết cấu đông lạnh của kem mà không cần thêm calo và đường. Thay vì đi mua một hộp kem yêu thích của bạn, hãy lấy một ít sữa chua ít đường, giàu protein và làm đông lạnh nó trước! Điều này sẽ cung cấp cho bạn kết cấu mong muốn trong khi bổ sung thêm chất dinh dưỡng.

Trên đây là tổng hợp 8 loại thực phẩm mà bạn không nên thêm vào món sinh tố của mình. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé! Chúc các quý độc giả luôn khỏe mạnh và xinh tươi mỗi ngày!