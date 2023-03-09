8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình!

Dinh dưỡng 09/03/2023 16:00

Nếu bạn đang cố gắng tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh, hãy tránh những nguyên liệu sinh tố không tốt cho sức khỏe này.

Nội dung bài viết

Khi bạn cần một món ăn nhẹ nhanh chóng, tiện lợi, dễ mang theo và đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh tố là một lựa chọn tuyệt vời—đặc biệt là khi bạn có thể làm chúng ở nhà và có nhiều sự giám sát và kiểm soát hơn đối với các thành phần được sử dụng. Sinh tố có khả năng cung cấp cho cơ thể bạn những thành phần lành mạnh như trái cây, rau, bơ hạt, sữa, bột protein, hạt, v.v. Tuy nhiên, có một số thành phần sinh tố không lành mạnh thường được sử dụng có thể làm giảm lợi ích dinh dưỡng của những loại đồ uống này.

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 1
 Món sinh tố sẽ rất hữu ích với sức khỏe nếu bạn chọn đúng các nguyên liệu!

Để giúp bạn tự làm món sinh tố béo ngậy, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng tại nhà, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các thành phần sinh tố không lành mạnh mà bạn nên tránh. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 8 nguyên liệu bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình

Sữa chua không béo hoặc ít béo có hương vị

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 2
 Hầu hết các loại sữa chua có hương vị đều được bổ sung thêm đường!

Một trong những nguyên liệu phổ biến nhất mà mọi người cho vào món sinh tố của mình để tăng thêm độ ngậy cho kem là sữa chua. Nhiều loại sữa chua nguyên chất, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp hoặc Iceland, có rất nhiều protein và rất ít đường bổ sung. Điều này có thể giúp sinh tố của bạn tăng cường chất dinh dưỡng và giúp bạn no lâu hơn.

Tuy nhiên, món sinh tố của bạn có thể nhanh chóng biến thành một quả bom đường nếu bạn lấy nhầm sữa chua. Hầu hết các loại sữa chua có hương vị đều được bổ sung thêm đường và thường nếu chúng tự quảng cáo là "không béo" hoặc "ít béo", thì chúng có thể còn thêm nhiều đường hơn để bù vào lượng chất béo thiếu hụt.

Chính vì vậy, nếu bạn tính đến việc món sinh tố của bạn có thể đã có sẵn đường từ những thứ như trái cây, sữa và bơ hạt, thì bạn có thể muốn chọn các loại sữa chua ít đường, giàu protein để thay thế.

Trái cây đóng hộp

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 3
 Trái cây đóng hộp dẫn đến làm tăng lượng đường cho món sinh tố của bạn!

Trái cây đóng hộp có vẻ là lựa chọn nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất để thêm sản phẩm yêu thích của bạn vào món sinh tố, nhưng hầu hết các loại trái cây đóng hộp sẽ được đóng gói trong xi-rô, dẫn đến làm tăng lượng đường cho món sinh tố của bạn.

Để tránh đường bổ sung và chỉ sử dụng đường tự nhiên trong trái cây, hãy thử dùng loại tươi. Trái cây đông lạnh thậm chí còn tốt hơn để làm sinh tố vì nó giữ được giá trị dinh dưỡng, không bị hỏng nhanh và tạo thêm kết cấu kem béo hơn cho sinh tố của bạn.

Socola hạt phỉ dạng phết

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 4
 Nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc cần giảm đường thì hãy từ bỏ nguyên liệu này nhé!

Hạt phỉ chỉ là một loại hạt dinh dưỡng như bất kỳ loại hạt nào khác, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Sô cô la cũng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể bạn nhờ các chất chống oxy hóa trong ca cao. Vì vậy, thật dễ dàng để giả định rằng khi hai thành phần này được kết hợp để tạo ra một loại phết bơ hạt như Nutella thì nó sẽ khá tốt cho sức khỏe.

Trước khi cho một ít bơ hạt phỉ sô cô la như Nutella vào món sinh tố của bạn, điều quan trọng là phải xem xét các thành phần khác mà bạn cũng định sử dụng để đảm bảo món sinh tố của bạn thực sự đạt được sự cân bằng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ví dụ: nếu đánh bông một ly sinh tố đã sử dụng bơ đậu phộng, thì việc thêm một ít phết sô cô la-hạt phỉ này có thể tạo thêm hương vị ngọt ngào chắc chắn sẽ mang lại kết quả ngon miệng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc bác sĩ khuyên bạn nên giảm lượng đường và chất béo, bạn có thể bỏ qua thành phần này. Nutella và những thứ tương tự sẽ chỉ làm tăng hàm lượng chất béo (4,6 gam), chất béo bão hòa (1,6 gam) và đường (8,4 gam) trong món sinh tố của bạn.

Thêm chất làm ngọt

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 5
 Những chất làm ngọt tự nhiên vẫn thêm một lượng đường vào đồ uống của bạn!

Bạn đã hoàn thành việc thêm các thành phần sinh tố của mình và bạn cảm thấy muốn thêm một chút vị ngọt. Thay vì tìm đến đường trắng, bạn quyết định thử thứ gì đó "tự nhiên" hơn và thay vào đó lấy mật ong hoặc xi-rô cây phong. Thật không may, những chất làm ngọt tự nhiên này có thể ít được xử lý hơn, nhưng chúng vẫn thêm một lượng đường vào đồ uống của bạn. Ví dụ, chỉ một thìa mật ong có 17 gam đường. Trong khi 1 muỗng xi-rô cây phong vẫn chứa 12 gam đường.

Nước trái cây có đường

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 6
 Những loại nước ép này thì không có nhiều giá trị dinh dưỡng và rất nhiều đường!

Tương tự như lý do bạn có thể muốn tránh sữa chua có hương vị, việc thêm nước ép trái cây sẽ chỉ làm tăng lượng đường trong sinh tố của bạn. Đối với những người mới bắt đầu, bạn sẽ hoàn toàn muốn tránh xa các loại cocktail trái cây mua ở cửa hàng đóng giả là "nước ép thật". Những món nước này không gì khác hơn là nước, đường và nước trái cây cô đặc trộn lại, nên thực sự không có nhiều giá trị dinh dưỡng.

Nếu muốn sinh tố của mình có chất lỏng, tốt hơn hết bạn nên tìm một loại sữa phù hợp với mình. Ví dụ, sữa bò 2% vẫn có 12 gam đường, nhưng nó cũng cung cấp 8 gam protein, cũng như vitamin A, D, choline, canxi và kali.

Đồ uống có cồn

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 7
 Thêm đồ có cồn vào ly sinh tố của bạn thì không phải là 1 ý tưởng hay!

Sự kết hợp giữa rượu và phần còn lại của các thành phần sinh tố của bạn không chỉ làm tăng thêm rất nhiều calo và đường, mà khi bạn cho rượu vào hỗn hợp, bạn sẽ khó chỉ uống một loại đồ uống hơn. Không chỉ vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu có thể khiến não của bạn nghĩ rằng nó cần thức ăn—một hiện tượng giải thích cho cảm giác đói và thèm ăn khi bạn uống quá nhiều.

Quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng

Có một số thành phần sinh tố phổ biến, chẳng hạn như bơ hạt, bơ và dầu dừa, được coi là tốt cho sức khỏe và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất hữu ích. Tuy nhiên, luôn có khả năng "quá nhiều cũng không tốt" trong trường hợp sinh tố, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi khẩu phần ăn của bạn.

Ví dụ, bơ được tạo thành từ chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và mức cholesterol. Tuy nhiên, trong một quả bơ có 22 gam chất béo, đây là mức cao đối với một nguyên liệu làm sinh tố. Mặc dù bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, nhưng Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ tuyên bố rằng quá nhiều bất kỳ loại chất béo nào, thậm chí không bão hòa đơn, có thể dẫn đến tăng cân. Điều tương tự cũng có thể nói về bơ hạt, thường chứa chất béo lành mạnh, nhưng vẫn nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Kem

8 thứ bạn không bao giờ nên thêm vào ly sinh tố của mình! - Ảnh 8
 Hãy thay kem bằng sữa chua ít đường đã được làm đông lạnh nhé!

Chúng tôi biết rằng bạn có thể muốn cho thêm món kem yêu thích hoặc sữa chua đông lạnh để làm món sinh tố đó thêm ngọt ngào và béo ngậy. Tuy nhiên, trừ khi bạn thấy ổn khi món sinh tố của mình biến thành một món sữa lắc kiểu tráng miệng,, bạn có thể muốn tránh kem và tìm một cách khác nếu bạn đang tìm kiếm một loại đồ uống thân thiện với dinh dưỡng hơn.

Có một mẹo mà bạn có thể thử để duy trì kết cấu đông lạnh của kem mà không cần thêm calo và đường. Thay vì đi mua một hộp kem yêu thích của bạn, hãy lấy một ít sữa chua ít đường, giàu protein và làm đông lạnh nó trước! Điều này sẽ cung cấp cho bạn kết cấu mong muốn trong khi bổ sung thêm chất dinh dưỡng.

Trên đây là tổng hợp 8 loại thực phẩm mà bạn không nên thêm vào món sinh tố của mình. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé! Chúc các quý độc giả luôn khỏe mạnh và xinh tươi mỗi ngày!

Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 9/3/2023

Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 9/3/2023

Tử vi tình yêu hàng ngày ngày 9/3/ 2023. Những cung hoàng đạo nào có thể chứng kiến một số thay đổi trong tình yêu? Hãy cùng tìm hiểu dự đoán chi tiết cho 12 cung hoàng đạo trong ngày hôm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   sinh tố sinh to xay sinh tố

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 23 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc