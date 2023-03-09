Bắt đầu ngày mới của bạn ngay: Top 8 nguyên liệu giàu dinh dưỡng cho một bữa sáng lành mạnh!

Bằng cách kết hợp các thành phần tốt cho sức khỏe vào bữa ăn sáng, bạn có thể chuẩn bị cho mình thành công và cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Cụ thể là những nguyên liệu dinh dưỡng nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhưng với rất nhiều lựa chọn có sẵn, thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Từ ngũ cốc nguyên hạt đến quả mọng, những thành phần này không chỉ bổ dưỡng mà còn ngon miệng, giúp bạn dễ dàng đưa ra những lựa chọn lành mạnh mà không ảnh hưởng đến hương vị. Vì vậy, cho dù bạn đang tìm cách nạp năng lượng trước một ngày bận rộn hay chỉ đơn giản là muốn đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn, những thành phần này chắc chắn sẽ giúp bạn khởi động thói quen buổi sáng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể cũng như tinh thần của bạn.

TOP 8 nguyên liệu dinh dưỡng cho một bữa sáng chất lượng

1. Trứng

Trứng giàu các dưỡng chất thiết yếu và khiến bạn no lâu hơn!

Trứng nên là một phần trong bữa sáng của bạn, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì thành phần dinh dưỡng tuyệt vời của loại thực phẩm này. Cụ thể, lòng đỏ trứng chứa một lượng đáng kể omega 3, vitamin A, D, E, K, và trứng nguyên quả là một trong những nguồn protein đầy đủ nhất vì chúng có các axit amin thiết yếu. Hơn nữa, vì trứng là nguồn cung cấp chất béo và protein tốt, nên chúng giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định và khiến bạn no lâu hơn, từ đó giảm được nhu cầu ăn vặt trong ngày.

2. Quả bơ

Bơ giàu chất béo và chất xơ lành mạnh - một lựa chọn dinh dưỡng cho bữa sáng!

Bơ chứa nhiều chất béo và chất xơ lành mạnh và là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Bơ chứa nhiều loại vitamin B, kali, vitamin E và folate. Nó cũng giúp cơ thể bạn chống lại chứng viêm và bảo vệ các động mạch bằng cách cải thiện mức cholesterol và chất béo trung tính. Các chất béo tốt trong bơ cũng giữ cho lượng đường trong máu của bạn cân bằng. Do đó, nếu bạn thơm bơ vào bữa sáng của mình, thì bạn sẽ nhận thấy mình no lâu như thế nào và không cảm thấy cần phải ăn quá nhiều vào bữa trưa nữa.

3. Hạt chia

Hạt chia là nguồn cung cấp chất xơ, protein và chất béo dồi dào!

Hạt Chia chứa nhiều chất dinh dưỡng như omega-3, sắt, canxi và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe của xương và tim. Đồng thời, chúng cũng giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và nhu động ruột. Chính vì hạt chia là nguồn cung cấp chất xơ, protein và chất béo dồi dào, chúng cũng giúp tăng cường độ nhạy insulin và ổn định lượng đường trong máu của bạn.

4. Khoai lang

Khoai lang là sự lựa chọn tuyệt vời về tinh bột!

Là sự lựa chọn tuyệt vời về tinh bột, khoai lang giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu như Vitamin A, B6, K và kali. Chúng cũng là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Vì thành phần rất giàu chất xơ, khoai lang giúp duy trì lượng đường trong máu của bạn và làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs, ngăn ngừa lượng đường tăng đột biến. Ngoài ra, khoai lang còn rất tốt cho mắt và ruột.

5. Bơ hạnh nhân

Bơ hạnh nhân chứa những chất dinh dưỡng quan làm chậm quá trình lão hóa của tế bào não!

Bơ hạnh nhân là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn tuyệt vời, giúp giảm cholesterol LDL (có hại) và tăng cholesterol HDL (có lợi). Bơ hạnh nhân chứa chất xơ, folate và vitamin E, đây là những chất dinh dưỡng quan trọng làm chậm quá trình lão hóa của tế bào não, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện nhận thức. Bên cạnh đó, vì nó là nguồn cung cấp chất béo và chất xơ tuyệt vời nên nó cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn và giúp bạn no lâu hơn.

6. Các loại ngũ cốc

Các loại ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ!

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, hạt diêm mạch, gạo đỏ hoặc gạo lứt rất giàu chất xơ và cung cấp năng lượng bền vững cho bạn trong suốt buổi sáng.

7. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, ít calo và giàu chất xơ!

Các loại quả mọng như dâu tây, dâu tằm,.. có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Chúng cũng có lượng calo thấp và nhiều chất xơ, vô cùng healthy cho bữa sáng của bạn.

8. Sữa chua nhà làm

Sữa chua là nguồn cung cấp protein tuyệt vời!

Sữa chua là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, có thể giúp bạn no lâu và hài lòng cho đến giờ ăn trưa. Nó cũng chứa men vi sinh, có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột.

Trên đây là tổng hợp 8 nguyên liệu dinh dưỡng cho một bữa sáng lành mạnh. Với những lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo nguồn năng lượng tuyệt vời như này, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay vào bữa sáng ngày mai, để bắt đầu ngày mới với một sức khỏe và năng lượng tốt nhất nào?!