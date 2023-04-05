Chứng mất ngủ là gì? Đâu là cách cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả nhất!

Sức khỏe 05/04/2023 11:45

Bạn đang phải vật lộn mỗi đêm để có thể đi vào giấc ngủ nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn vô cùng kém?

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Vấn đề với chứng mất ngủ là chúng ta luôn tìm kiếm nguyên nhân cho nó. Chúng ta sẽ thường ghim nó vào bất cứ thứ gì: mất cân bằng hóa học, nội tiết tố, một cuộc ly hôn gần đây, hồi phục sau cuộc đại phẫu thuật, bệnh tật,... - và danh sách này vẫn tiếp tục. Và mặc dù đây là những lý do chính đáng khiến giấc ngủ bị xáo trộn trong vài đêm, nhưng chúng vẫn không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta nhiều tháng sau đó.

Thật vậy, việc gặp vấn đề về giấc ngủ sau khi điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra là điều bình thường, nhưng việc bạn vẫn tiếp tục bị mất ngủ sau một tháng là không bình thường – vậy tại sao điều đó lại xảy ra với một phần ba dân số? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời chi tiết về chứng mất ngủ và tìm ra các giải pháp khắc phục tình trạng này ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sự khác nhau giữa chứng mất ngủ và thiếu ngủ

Chứng mất ngủ là gì? Đâu là cách cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả nhất! - Ảnh 1
Mất ngủ là tình trạng khó đi vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ kém và thường không đúng giờ! 

Thiếu ngủ là khi bạn đang chủ động hạn chế việc ngủ của mình. Điều này có nghĩa là bạn đang cố ép bản thân cần thức, ngay cả khi bạn cảm thấy thực sự buồn ngủ. Ngược lại, nếu bạn hỏi một người mất ngủ rằng họ có bao giờ buồn ngủ không, họ sẽ trả lời là không. Họ luôn ở trạng thái không thèm ngủ và họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được giấc ngủ đó, nhưng không thể đạt được.

Mặc dù mất ngủ thường được định nghĩa là không ngủ được, nhưng nếu bạn nghiên cứu về một người bị chứng mất ngủ, bạn sẽ thấy rằng họ thực sự đang ngủ. Chỉ là giấc ngủ mà họ có được có chất lượng rất kém và không đúng giờ – nhưng nó chắc chắn không giống với tình trạng thiếu ngủ kinh niên.

Hệ quả của chứng mất ngủ

Chứng mất ngủ là gì? Đâu là cách cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả nhất! - Ảnh 2
 Việc mất ngủ thường dẫn đến kém tập trung, uể oải, thiếu năng lượng và tăng nguy cơ mắc các bệnh!

Cuộc khảo sát về giấc ngủ năm 2011 của Tổ chức Sức khỏe Tâm thần cho thấy 36% số người được hỏi được phân loại là có thể mắc chứng mất ngủ kinh niên (ước tính có xu hướng dao động khoảng 30% người lớn). Trong số những người bị mất ngủ này, 79% cho biết họ đã mắc chứng mất ngủ ít nhất hai năm. Con số này thật rất đáng quan ngại.

Những tác động ngắn hạn của việc mất ngủ bao gồm kém tập trung, thay đổi tâm trạng, thiếu động lực và năng lượng. Việc mất ngủ kéo dài có thể phá vỡ hệ thống miễn dịch (vì vậy chúng ta ít có khả năng chống lại côn trùng), gây tăng cân, giảm ham muốn tình dục, giảm khả năng sinh sản, dẫn đến rối loạn tâm trạng lâu dài như trầm cảm và lo lắng và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Làm thế nào để cải thiện chứng mất ngủ?

Chứng mất ngủ là gì? Đâu là cách cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả nhất! - Ảnh 3
Tăng thời gian nằm trên giường không phải là giải pháp khoa học để cải thiện chứng mất ngủ! 

Để cải thiện chứng mất ngủ này, chúng ta nên làm gì? Câu trả lời hiển nhiên đối với nhiều người là đi ngủ sớm hơn. Vì vậy, nhiều người thường tăng lượng thời gian nằm trên giường hơn, nhưng lại vẫn không thể ngủ được trong suốt thời gian đó. Điều này làm cho cơ thể bạn bối rối. Sau đó, nếu bạn bắt đầu tận dụng bất kỳ lúc nào cơn buồn ngủ dâng cao - chẳng hạn như giờ nằm nghỉ hoặc chợp mắt buổi chiều - thì não bộ của bạn càng bối rối vì giấc ngủ không được gói gọn vào những khung giờ theo thói quen. Lúc này, cơ thể của bạn trở nên hoàn toàn rời rạc, bạn trở nên bối rối không hiểu tại sao vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn và thực ra tình trạng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng này, chính là do hành vi của chính bạn.

Vậy đâu mới là những cách chữa chứng mất ngủ khoa học nhất?

Thức lâu hơn

Chứng mất ngủ là gì? Đâu là cách cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả nhất! - Ảnh 4
 Hãy cho mình chút thiếu ngủ và xây dựng thói quen thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày!

Bạn phải cho mình một chút thiếu ngủ để chữa chứng mất ngủ. Hãy thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, không chợp mắt, không đi ngủ cho đến khi bạn buồn ngủ-mệt mỏi và nếu bạn thức dậy hoặc không ngủ được, thì hãy đi và tận hưởng ở một nơi khác.

Gạt bỏ lo lắng

Phần khó khăn là cố gắng không lo lắng. Nếu bạn tin rằng nếu bạn không ngủ thì tất cả những điều khủng khiếp này sẽ xảy ra và bạn được yêu cầu đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi đêm, điều đó sẽ thay đổi hành vi của bạn. Hãy quên tất cả những điều này đi, thả lỏng cơ thể và để cơ thể bạn được từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kiên trì đánh giá đúng về thực trạng giấc ngủ của mình

Nó giống như việc giảm cân – mọi người đều biết cách thực hiện, nhưng có bao nhiêu người thực sự kiên trì? Và, hãy nhớ rằng, cảm thấy khó khăn thực sự là một điều tốt, bộ não của bạn cần hiểu rằng giấc ngủ của bạn có vấn đề để khắc phục nó.

Trên đây là tất tần tật thông tin về chứng mất ngủ, hệ quả của chứng mất ngủ và giải pháp giúp cải thiện tình trạng này. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn độc nhé! Chúc bạn sớm lấy lại những giấc ngủ yên bình và chất lượng nhất, để đảm bảo nguồn năng lượng cho ngày mới thật năng động nhé!

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