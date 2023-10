Ăn thịt đỏ có tốt không? Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn thịt đỏ mỗi ngày?

Thật không may, ăn bánh mì kẹp thịt hoặc sườn mỗi ngày sẽ không có lợi cho cholesterol của bạn. Đặc biệt, thịt đỏ nổi tiếng là làm tăng LDL. Nghiên cứu từ Đại học Oxford thậm chí còn phát hiện ra rằng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành của mọi người tăng 18% đối với mỗi 50 gam thịt đỏ chế biến thêm mà họ ăn mỗi ngày và tăng 9% đối với mỗi 50 gam thịt chưa qua chế biến.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Thịt đỏ có thể làm tăng các yếu tố phát triển bệnh tiểu đường!

Có vẻ như bệnh tiểu đường loại 2 chỉ liên quan đến lượng carb của bạn, vì tình trạng này liên quan đến việc cơ thể điều chỉnh lượng đường trong máu. Nhưng các protein như thịt đỏ cũng có thể ảnh hưởng đến việc bạn có phát triển bệnh tiểu đường loại 2 hay không. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng điều này có thể là do thịt đỏ có thể làm tăng chứng viêm, tăng trọng lượng cơ thể hoặc tăng mỡ nội tạng — tất cả các yếu tố đã biết trong sự phát triển của bệnh tiểu đường.

Sau đó, một nghiên cứu từ năm 2022 đánh giá 21 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy thịt đỏ không ảnh hưởng đến các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 như kháng insulin và chức năng tế bào beta tuyến tụy. Nhưng cho đến khi nghiên cứu sâu hơn mang lại sự rõ ràng hơn, tốt nhất bạn nên hạn chế ăn thịt bò bít tết nếu bạn biết mình có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bạn có thể cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn

Thịt đỏ giàu protein, vitamin B12 và sắt, giúp duy trì nguồn năng lượng cho cơ thể!

Protein không phải là siêu sao dinh dưỡng duy nhất có trong thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt nai. Vitamin B12 và sắt cũng có nhiều trong thịt đỏ. Bạn có thể không suy nghĩ quá nhiều về các vi chất dinh dưỡng này ngoài việc chú ý đến chúng trong vitamin tổng hợp của mình, nhưng chúng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Cả hai đều là những thành phần quan trọng trong việc duy trì năng lượng của bạn. Sự thiếu hụt của một trong hai có thể dẫn đến mệt mỏi và suy nhược.

Có thể tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Một nhược điểm khác của thói quen ăn thịt đỏ hàng ngày là tăng nguy cơ mắc ung thư trực tràng!

Một nhược điểm khác của thói quen ăn thịt đỏ hàng ngày: bạn có thể tăng khả năng mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu đã được tích lũy trong vài thập kỷ qua, bao gồm một nghiên cứu năm 2015 của Khoa Ung thư Y tế, Viện Ung thư tại Đại học Istanbul được công bố trên tạp chí Oncology Reviews, cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều thịt như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu với khả năng mắc bệnh đường ruột này cao hơn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không phải tất cả các loại thịt đỏ đều có tác dụng giống nhau. Mặc dù thịt đỏ dường như làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhưng thịt đỏ đã qua chế biến thậm chí còn có tác động lớn hơn đến sự phát triển ung thư ruột kết. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của WHO, thịt đỏ được phân loại là chất gây ung thư nhóm 2A, có nghĩa là chúng “có thể gây ung thư cho con người”. Mặt khác, các loại thịt đỏ đã qua chế biến được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1—một chất được biết là gây ung thư.

Bạn sẽ cảm thấy no

Chất dinh dưỡng đa lượng trong thịt đỏ giúp duy trì tình trạng no lâu hơn cho bạn!

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy chất dinh dưỡng đa lượng protein là chất dinh dưỡng giúp no lâu nhất! Bằng cách bao gồm thịt đỏ trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể cảm thấy no lâu hơn, điều này có thể dẫn đến cân nặng ổn định. Kết hợp thịt đỏ với các chất dinh dưỡng gây no khác như carbohydrate phức hợp và chất béo lành mạnh (chẳng hạn như kết hợp thịt cừu với hạt quinoa hoặc nấu thịt lợn trong dầu ô liu) có thể tăng khả năng giúp duy trì cân nặng.

Trên đây là chi tiết về những ảnh hưởng của thói quen ăn thịt đỏ mỗi ngày tới sức khỏe của bạn. Hy vọng những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc. Thật vậy, thịt đỏ chứa rất nhiều dinh dưỡng thiết yếu, những bạn không nên tiêu thụ quá 3 lần/tuần để hạn chế những nguy cơ sức khỏe không đáng có nhé!