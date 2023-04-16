Khoai tây là một trong những thực phẩm phổ biến nhất, với vô vàn các cách chế biến hấp dẫn như: khoai tây chiên, khoai tây nghiền, khoai tây hầm xương,....Nhưng liệu loại thực phẩm giàu tinh bột này có thích hợp cho người bị bệnh tiểu đường ?

Để bắt đầu trả lời cho câu hỏi người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn khoai tây được không? Trước tiên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của khoai tây cũng như việc ăn chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào nhé!

168 calo

4 gam chất đạm

0,2 gam chất béo

39 gram carbohydrate

3 gam chất xơ

1,83 mg sắt (10% lượng khuyến nghị hàng ngày [RDA])

888 mg kali (34% RDA)

12 mg vitamin C (16% RDA)

Khoai tây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng mà tất cả chúng ta cần, kể cả những người mắc bệnh tiểu đường. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những loại rau này có hàm lượng carbohydrate khá cao. Không chỉ giàu carbs mà khoai tây được coi là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, nghĩa là carbs được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là nên thưởng thức khẩu phần khoai tây vừa phải hơn và kết hợp chúng với các loại thực phẩm tiêu hóa chậm hơn như rau không chứa tinh bột và protein.

Khoai tây tác động đến lượng đường trong máu như thế nào?

Khi một người mắc bệnh tiểu đường, họ có thể không hấp thụ được tất cả lượng carbohydrate mà họ tiêu thụ, từ đó khiến lượng đường trong máu cao hơn mong muốn. Còn đối với những người không mắc bệnh tiểu đường, khi lượng đường trong máu tăng lên, tuyến tụy sẽ được báo hiệu để giải phóng insulin, giúp các tế bào trong cơ thể hấp thụ lượng đường trong máu để sử dụng làm năng lượng.

Nhưng trong trường hợp bệnh tiểu đường, tuyến tụy của một người không sản xuất insulin (như trường hợp của bệnh tiểu đường loại 1), hoặc các tế bào đang kháng insulin thực hiện công việc của nó (trường hợp của bệnh tiểu đường loại 2). Trong mọi trường hợp, quá nhiều đường huyết vẫn còn trong máu. Theo thời gian, điều đó có thể làm hỏng các mạch máu và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, giảm thị lực và bệnh thận.

Khoai tây là một loại carbohydrate phức hợp!

Điều đó nói lên rằng, khoai tây là một loại carbohydrate phức hợp. Điều này có nghĩa là chúng có nhiều chất dinh dưỡng và nhiều chất xơ hơn, giúp chúng được tiêu hóa chậm hơn so với carbs đơn giản. Tuy vậy, tinh bột đến từ nhiều nguồn khác nhau là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng ngay cả khi bạn mắc bệnh tiểu đường. Điều quan trọng là bạn phải điều chỉnh khẩu phần ăn vừa phải, ưu tiên thực phẩm nguyên chất (như khoai tây) và kết hợp carb với thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh để giúp làm chậm tốc độ chúng được hấp thụ vào cơ thể.

Tóm lại, khoai tây hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn uống thân thiện với bệnh tiểu đường. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là cách chế biến khoai tây và khẩu phần bạn tiêu thụ.

Lời khuyên để bao gồm khoai tây trong chế độ ăn uống của người bị bệnh tiểu đường

Hãy lựa chọn cách chế biến phù hợp khi thưởng thức khoai tây!

Những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể thưởng thức khoai tây như một phần của chế độ ăn uống thân thiện với lượng đường trong máu. Chúng ta chỉ cần lưu ý hơn trong cách chế biến khoai tây. Ví dụ: một củ khoai tây chiên ngập dầu, nhiều muối hoặc một củ khoai tây nướng phủ nhiều chất béo bão hòa cao như kem chua, pho mát và thịt xông khói có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường đang cố gắng duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Vì vậy, đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường muốn thưởng thức khoai tây, các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý nên kết hợp chúng với nguồn protein như thịt, cá hoặc các loại đậu và chất béo lành mạnh, như bơ hoặc dầu ô liu.

Thật vậy, một khẩu phần khoai tây luộc hoặc nướng được thưởng thức với một bữa ăn cân bằng có chứa chất đạm và chất béo lành mạnh là một lựa chọn giàu hương vị và bổ dưỡng, cho dù bạn có bị tiểu đường hay không. Sự kết hợp carb-protein-chất béo sẽ giúp bạn duy trì lượng đường trong máu cân bằng khi thưởng thức khoai tây! Hy vọng những thông tin trên đây đã phần nào giúp các chị em có câu trả lời cho câu hỏi “Người bị bệnh tiểu đường có ăn khoai tây được không?” rồi nhé!