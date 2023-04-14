5 thói quen hàng ngày gây “hại não” khi bạn già đi!

Cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể bạn chính là bộ não. Theo Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ, thật thú vị khi một thứ nặng chỉ nặng ba pound lại điều khiển tất cả các giác quan, chuyển động và thậm chí cả cách bạn cư xử. Tuy vậy, trên thực tế, sức khỏe não bộ lại là thứ mà chúng ta dễ dàng bỏ quên hoặc âm thầm gây tổn hại nhất với những thói quen hàng ngày. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ngay 5 thói quen hàng ngày tồi tệ nhất đối với bộ não khi bạn già đi thôi nào!

Điều quan trọng là phải ngủ đủ giấc để duy trì một bộ não khỏe mạnh. Rốt cuộc, đó là khi tâm trí của bạn có thể nạp năng lượng và phục hồi. Bên cạnh đó, người lớn tuổi có xu hướng cần ngủ ít hơn một chút so với người trẻ tuổi (bảy đến tám giờ thay vì bảy đến chín giờ), nhưng tầm quan trọng này là như nhau.

Trước hết, một bộ não nhạy bén sẽ giúp bạn độc lập, sáng suốt lâu hơn khi bạn bước sang những chương mới của cuộc đời, theo báo cáo của Viện Lão hóa Quốc gia. Cụ thể, khi bạn già đi, một số phần não của bạn sẽ co lại, lưu lượng máu đến khu vực đó có thể giảm và một số tế bào thần kinh ở khu vực đó có thể không hoạt động hiệu quả. Tất cả những điều này có thể góp phần gây khó khăn cho việc ghi nhớ những thứ như tên hoặc địa điểm, cũng như khả năng chú ý. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiều việc cùng một lúc cũng có thể trở nên khá khó khăn. Thật vậy, có rất nhiều việc bạn làm hàng ngày ảnh hưởng đến bộ não của bạn. Trên thực tế, gần như mọi thứ bạn làm — và không làm — đều tác động đến bộ não của bạn.

Viện Lão hóa Quốc gia giải thích: Nếu bạn không có đủ giấc ngủ Z, bạn có thể cảm thấy hay quên, cáu kỉnh, chán nản hoặc dễ bị ngã hơn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải tuân theo một khung giờ ngủ nhất quán mỗi ngày và cố gắng không ngủ trưa muộn hơn trong ngày. Đồng thời, cũng không nên để các thiết bị điện tử có ánh sáng xanh trong phòng ngủ, giữ cho không gian ngủ của bạn có nhiệt độ vừa phải và tránh dùng caffeine vào cuối buổi chiều cũng có thể giúp mang lại giấc ngủ ngon và chất lượng.

Bài trừ các mối quan hệ xã hội

Duy trì mối quan hệ xã hội tốt là điều cần thiết cho sức khỏe não bộ!

Có thể bạn chưa biết điều này, nhưng duy trì mối quan hệ xã hội tốt là điều cần thiết cho sức khỏe não bộ của bạn! Các nghiên cứu cho thấy: “Bạn có thể xã giao trực tiếp, chẳng hạn như đi dạo với một người bạn hoặc xã giao theo những cách khác như là nói chuyện điện thoại với một thành viên trong gia đình”.

Theo cộng đồng người cao tuổi Asbury, nếu bạn muốn duy trì sức khỏe tốt trong những năm về già, thì giao tiếp xã hội không phải là vấn đề - đó là điều cần thiết. Xây dựng mạng lưới bạn bè và tham gia các hoạt động nhóm cũng tương tự như việc rèn luyện trí não của bạn! Tại sao lại vậy? Giao tiếp xã hội giữ cho bộ não của bạn nhạy bén và tăng cường chức năng nhận thức của bạn. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One đã tiết lộ rằng việc duy trì những nhóm bạn thân khi bạn già đi có liên quan đến sự suy giảm nhận thức dần dần.

Uống quá nhiều đồ uống có cồn

Việc lạm dụng đồ uống có cồn quá nhiều sẽ khiến nhiều vùng não bị ảnh hưởng xấu!

Một trong những thói quen tồi tệ nhất đối với bộ não của bạn là uống quá nhiều rượu. Não của bạn có thể bị tổn hại khi bạn uống quá nhiều bia, rượu hoặc cocktail,... Cụ thể, theo Viện quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu, uống rượu khiến các vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ, cân bằng và lời nói khó thực hiện hiệu quả công việc của chúng hơn rất nhiều. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị chấn thương hoặc các rủi ro sức khỏe khác.

Thông thường, nam giới không nên uống quá hai ly mỗi ngày, và nữ giới thì chỉ nên giới hạn ở một ly rượu hoặc ít hơn trong một ngày thôi nhé.

Ít vận động

Lối sống ít vận động không tốt cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe não bộ của bạn!

Nói một cách đơn giản, lối sống ít vận động không tốt cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe não bộ của bạn. Các chuyên gia khuyến nghị: "Nếu bạn làm công việc bàn giấy hoặc dành nhiều thời gian để ngồi và không di chuyển, hãy cố gắng tìm cách vận động nhiều hơn vào cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như làm việc nhà hoặc đi dạo trong giờ làm việc, giờ ăn trưa."

Căng thẳng và stress quá độ

Căng thẳng liên tục sẽ giết chết các tế bào mới trong não!

Căng thẳng liên tục và các bệnh tâm lý khác có thể tác động tiêu cực đến não của bạn. Theo Premier Neurology Center, ở trong tình trạng căng thẳng liên tục sẽ thường xuyên kích hoạt trung tâm sợ hãi trong não của bạn. Mức độ cortisol của bạn sẽ thường xuyên tăng cao, điều này có thể dẫn đến các vấn đề khác về giấc ngủ, tiêu hóa và hệ thống miễn dịch của bạn.

Căng thẳng thực sự có thể làm thay đổi cấu trúc não của bạn, giết chết các tế bào mới trong não và khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao hơn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải dùng bất kỳ loại thuốc được kê đơn nào và cũng như thảo luận với bác sĩ của mình về bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến sức khỏe tâm thần mà bạn đang gặp phải.

Trên đây là top 5 thói quen hàng ngày gây hại cho não bộ khi bạn già đi. Hy vọng qua những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết tránh xa và loại bỏ ngay 5 thói quen xấu này, để duy trì một não bộ khỏe mạnh và minh mẫn bất chấp tuổi tác nhé!