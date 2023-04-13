Đối với nhiều người, nhấm nháp một ly rượu vang đậm sau một ngày dài hoặc thưởng thức một cốc bia lạnh có bọt trong khi xem một trận đấu thể thao là những thói quen đơn giản và là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng bất kể bạn là người thỉnh thoảng mới uống rượu hay là một người thường xuyên uống rượu, việc bỏ qua rượu có thể dẫn đến một số lợi ích sức khỏe khá ấn tượng đấy. Cụ là thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 5 điều xảy ra với cơ thể khi bạn ngừng uống rượu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cụ thể, rượu có thể tác động tiêu cực đến khả năng cảm thấy no, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm động lực tập thể dục—tất cả các yếu tố có thể góp phần làm tăng cân.

Khi mọi người muốn giảm cân, bỏ qua các món ăn có đường yêu thích hoặc tập gym nhiều hơn một chút thường là bước đầu tiên. Nhưng vì rượu cung cấp 7 calo mỗi gam, nên tránh uống rượu có thể giúp giảm cân, đặc biệt nếu thức uống bạn chọn có chứa một lượng lớn rượu.

Ngủ ngon hơn

Mặc dù rượu có tác dụng thư giãn và tăng khả năng đi vào giấc ngủ nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. Theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng, uống quá nhiều rượu sẽ làm tăng nguy cơ bạn có chất lượng giấc ngủ kém. Nó thậm chí có thể dẫn đến thời lượng giấc ngủ ngắn và chứng ngủ ngáy.

Từ bỏ thói quen uống đồ uống có sẽ giúp bạn nâng cao được chất lượng giấc ngủ!

Một lý do khiến điều này có thể xảy ra là rượu có thể làm giảm tiết melatonin trong não. Vì melatonin là một loại hormone đóng vai trò then chốt trong chu kỳ đánh thức giấc ngủ của một người, còn được gọi là nhịp sinh học, nên việc tác động đến sự điều tiết của melatonin có thể làm hỏng khả năng chợp mắt chất lượng của một người.

Một lý do khác khiến một người đang uống rượu có thể ngủ thiếp đi nhanh chóng và sau đó thức giấc vào nửa đêm có thể là do tác động tiêu cực của rượu đối với chất dẫn truyền thần kinh GABA, theo dữ liệu năm 2020 được công bố trên tạp chí Neuropsychopharmacology. Trong đó, GABA là một chất hóa học được cơ thể sản xuất tự nhiên giúp tâm trí bạn thư giãn và chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, việc uống rượu có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của dopamine - một chất dẫn truyền thần kinh và hormone cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Hỗ trợ cải thiện hệ thống miễn dịch

Việc uống quá nhiều rượu có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ miễn dịch!

Tăng lượng vitamin C hấp thụ, rửa tay và ngủ ngon đều là những cách đã được chứng minh là đúng để giúp chúng ta không bị cảm lạnh và cúm (mặc dù không có gì được đảm bảo). Nhưng điều ít được biết đến là việc uống quá nhiều rượu thì không có lợi cho hệ thống miễn dịch của chúng ta và thói quen này thực sự có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ miễn dịch.

Theo dữ liệu được công bố vào năm 2021 trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, trong số nhiều cách mà rượu có thể ức chế hệ thống miễn dịch, rượu có thể tác động tiêu cực đến sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột. Theo đó, sức khỏe đường ruột kém và sự mất cân bằng hệ vi sinh vật cuối cùng có thể làm suy yếu một khía cạnh trong cách cơ thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật.

Cơ thể bạn sẽ giữ nước tốt hơn

Uống rượu được biết là làm tăng lượng nước tiểu, khiến chúng ta giữ ít chất lỏng hơn.

Uống một lượng nhỏ rượu có thể có tác dụng lợi tiểu tạm thời. Cụ thể, rượu làm giảm nồng độ hormone chống bài niệu (ADH) và kết quả là thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn và giữ lại ít nước hơn. Khi bạn ngừng uống rượu, bạn sẽ khôi phục mức ADH về trạng thái tự nhiên và thận của bạn sẽ thải ra một lượng nước thích hợp. Chính vì vậy, bằng cách giữ nước thích hợp này, toàn bộ cơ thể bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Thật vậy, cơ thể chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nước. Mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều sử dụng nước theo cách này hay cách khác. Nó cần thiết cho quá trình lưu thông, duy trì nhiệt độ cơ thể và giúp loại bỏ chất thải. Nếu không có đủ nước, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm cùng một lượng máu, và thận của bạn cuối cùng sẽ bắt đầu suy yếu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Uống rượu có thể có tác động sâu sắc đến khả năng phát triển ung thư!

Nguy cơ ung thư có thể tăng lên do một số yếu tố, trong đó một số yếu tố hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chẳng hạn như di truyền, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Nhưng trong số các yếu tố nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, chẳng hạn như lựa chọn chế độ ăn uống và lối sống, uống rượu có thể có tác động sâu sắc đến khả năng phát triển ung thư của chúng ta. Cụ thể, dữ liệu dịch tễ học được công bố vào năm 2017 trên tạp chí Addiction cho thấy uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư hầu họng, thanh quản, thực quản, gan, ruột kết, trực tràng và ung thư vú.

Tóm lại, nếu bạn đổi ly rượu của mình với ly nước lọc hoặc ly nước ép mỗi ngày, cơ thể bạn có thể gặt hái được một số lợi ích lớn chỉ bằng cách thực hiện sự trao đổi nhỏ đó. Từ việc ngủ ngon hơn đến tăng cường hệ thống miễn dịch, có một số tác động đáng kể mà cơ thể bạn sẽ đạt được khi bắt đầu cuộc hành trình không có rượu nhé. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!