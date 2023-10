Cụ thể hơn, chất xơ là phần thức ăn thực vật mà cơ thể bạn không thể tiêu hóa hoặc hấp thụ. Do đó, nó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường. Bởi vì toàn bộ trái cây là một nguồn chất xơ tuyệt vời, nên nó là một nhóm thực phẩm quan trọng cần đưa vào chế độ ăn uống phù hợp với bệnh tiểu đường. Nhưng chất xơ không phải là hợp chất ổn định lượng đường trong máu duy nhất trong trái cây. Nhờ thành phần chứa đầy vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học mạnh, trái cây có thể mang lại rất nhiều lợi ích khác cho bạn và những người mắc bệnh tiểu đường nói riêng.

Câu trả lời rõ ràng cho việc người bệnh tiểu đường có thể ăn trái cây hay không là: có, họ có thể! Trên thực tế, Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025 khuyến khích tất cả người trưởng thành tiêu thụ 2 cốc trái cây mỗi ngày. Tuy nhiên, người ta thường sợ trái cây vì hàm lượng carbohydrate của nó—chủ yếu ở dạng đường. Nhưng trái cây không chỉ có hàm lượng đường. Carbohydrate trong trái cây cũng được tạo thành từ chất xơ, một loại carbohydrate phức hợp đóng vai trò then chốt trong việc ổn định lượng đường trong máu.

5 loại trái cây đông lạnh tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường

Dâu tây đông lạnh

Tiêu thụ dâu tây có thể có tác động tích cực đến độ nhạy insulin!

Ngoài mùi thơm dễ chịu và hương vị ngon lành, dâu tây còn có thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Mặc dù chúng có vị ngọt nhưng chúng lại có lượng đường thấp đáng ngạc nhiên. Theo FoodData Central của USDA, 1 cốc dâu tây đông lạnh chỉ chứa 7 gam đường tự nhiên, cùng với 3 gam chất xơ. Ngoài ra, dâu tây có nhiều vitamin C chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do có hại làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2. Đặc biệt, ẩn bên trong sắc màu đỏ tươi của chúng, dâu tây chứa một loạt các hợp chất gọi là anthocyanins cũng có tác dụng làm giảm tổn thương gốc tự do và viêm nhiễm.

Trên thực tế, một đánh giá năm 2019 được công bố trên tạp chí Nutrients tiết lộ rằng một số nghiên cứu nhỏ cho thấy việc tiêu thụ dâu tây có thể có tác động tích cực đến tình trạng chống oxy hóa, viêm nhiễm và độ nhạy insulin. Điều này có nghĩa là ăn dâu tây có thể giúp cải thiện phản ứng của mô đối với insulin để di chuyển các phân tử glucose từ máu vào tế bào của bạn.

Mâm xôi đông lạnh

Quả mâm xôi đặc biệt ít đường và nhiều chất xơ!

Quả mâm xôi là loại quả mọng nhỏ cũng đặc biệt ít đường và nhiều chất xơ. Với gấp đôi lượng chất xơ có trong dâu tây, quả mâm xôi là một lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát lượng đường trong máu. Cụ thể, theo USDA, một cốc quả mâm xôi đông lạnh chứa 9 gam đường tự nhiên và 6 gam chất xơ.

Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Béo phì, những người mắc bệnh tiền tiểu đường và kháng insulin được hưởng lợi từ việc tiêu thụ 1 đến 2 cốc quả mâm xôi đông lạnh vào bữa sáng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng quả mâm xôi giúp giảm lượng đường trong máu tăng đột biến với lượng insulin ít hơn sau bữa ăn, điều mà họ tin rằng có liên quan đến việc cải thiện độ nhạy insulin.

Việt quất đông lạnh

Việt quất được công nhận là "siêu thực phẩm", chứa nhiều anthocyanin giàu chất chống oxy hóa!

Với hương vị bùng nổ và màu xanh đậm, quả việt quất chứa nhiều chất dinh dưỡng và các hợp chất mạnh mẽ mang lại lợi ích thân thiện với lượng đường trong máu. Theo USDA, 1 cốc quả việt quất đông lạnh chứa 13 gam đường tự nhiên và 4 gam chất xơ. Bạn có thể nhận thấy rằng chúng có lượng đường cao hơn dâu tây và quả mâm xôi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chất xơ trong toàn bộ trái cây giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Bạn cũng có thể xem xét tải lượng đường huyết (GL) của chúng, có tính đến tốc độ một lượng carbohydrate cụ thể làm tăng lượng đường trong máu. Một chén quả việt quất có chỉ số GL thấp là 9,6. Không chỉ vậy, những quả mọng nhỏ này cũng là nguồn cung một lượng lớn vitamin C, vitamin K và mangan cho người tiêu thụ.

Đặc biệt, được Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ công nhận là "siêu thực phẩm", quả việt quất cũng chứa nhiều anthocyanin giàu chất chống oxy hóa, góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Anh đào đông lạnh

Quả anh đào là ột lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát bệnh tiểu đường!

Những loại trái cây có cuống dài này rất giàu chất dinh dưỡng cũng như màu sắc của chúng. Theo USDA, 1 cốc anh đào chua đông lạnh chứa 14 gam đường và 2 gam chất xơ. Chúng cũng chứa một lượng lớn vitamin C, kali và magiê.

Bên cạnh đó, anh đào cũng là một nguồn polyphenol phong phú, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, theo một đánh giá năm 2018 được công bố trên tạp chí Nutrients. Ngoài ra, đánh giá tương tự cũng lưu ý rằng việc tiêu thụ anh đào giúp giảm mức A1C ở phụ nữ mắc bệnh tiểu đường, do đó, anh đào có thể là một lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Bơ đông lạnh

Chất béo không bão hòa trong bơ có thể hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu!

Về mặt thực vật, bơ là loại quả mọng một hạt, khiến chúng rất phù hợp với danh sách này. Điều hấp dẫn hơn nữa là chúng ít đường và giàu chất dinh dưỡng. Do đó, chúng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Cụ thể, theo USDA, nửa quả bơ chỉ chứa chưa đến 1 gam đường và có tới 6 gam chất xơ. Bơ cũng là một nguồn tuyệt vời của chất béo không bão hòa (chất béo lành mạnh), vitamin E, folate, kali và magiê. Và theo một bài báo năm 2022 được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng, hàm lượng chất béo không bão hòa, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn, có liên quan đến việc cải thiện kiểm soát glucose. Do đó, tiêu thụ bơ thường xuyên có thể hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu.

Tóm lại, mặc dù không có loại trái cây nào bị cấm trong chế độ ăn uống cân bằng cho bệnh tiểu đường, nhưng dâu tây đông lạnh, quả mâm xôi, quả việt quất, anh đào chua và bơ là năm loại trái cây đã được chứng minh là không chỉ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường mà còn hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Chính hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao của chúng giúp giảm lượng đường trong máu tăng cao, đồng thời giảm stress oxy hóa và tổn thương gốc tự do liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Do đó, đây chính là 5 loại trái cây đông lạnh mà người bị bệnh tiểu đường nên ăn mỗi tuần! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả của Phụ nữ và Gia đình nhé!