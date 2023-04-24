Đây là lý do tại sao bạn nên ăn trái cây ngay cả khi chúng chứa nhiều đường!

Chúng ta biết rằng mình cần ăn ít đường hơn - thậm chí có thể chúng ta đã cố gắng thực hiện chế độ thanh lọc hoặc cai nghiện đường để cố gắng ngăn chặn cơn thèm ăn - nhưng chỉ một phút yếu lòng nhỏ cũng có thể nhanh chóng khiến chúng ta quay trở lại cơn ám ảnh toàn đường. Tuy nhiên, có một loại đường không đáng bị loại bỏ: đó chính là trái cây!

Trái cây thường bị mang tiếng xấu vì hàm lượng đường, nhưng chúng tôi mong bạn đừng so sánh bánh rán và chuối nữa! Đường tự nhiên được tìm thấy trong trái cây khác rất nhiều so với hàng tá chất làm ngọt khác nhau trên kệ hàng tạp hóa. Bên cạnh đó, đường tự nhiên cũng được tìm thấy trong sữa và rau quả.

Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm lời giải đáp chi tiết cho việc tại sao chúng ta nên ăn trái cây ngay cả khi chúng chứa nhiều đường ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đường tự nhiên trong trái cây thì khác hoàn toàn với các loại đường bổ sung!

Tiêu thụ trái cây có liên quan đến hàng chục lợi ích sức khỏe, ví dụ như cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ khỏi các bệnh mãn tính và cân nặng khỏe mạnh,... đó chỉ là một số ít trong hàng sa số những lợi ích của việc ăn trái cây - và hầu như tất cả các tổ chức y tế uy tín đều khuyến khích chúng ta ăn trái cây hàng ngày như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh! Và chắc chắn chúng ta không thể nói như vậy đối với bánh rán - hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác có bổ sung đường!

Thêm vào đó, trái cây không chỉ là kẹo của tự nhiên. Hầu hết các loại trái cây thường là nguồn cung cấp chất xơ tốt - một chất dinh dưỡng thiết yếu mà 95% chúng ta không hấp thụ đủ. Chất xơ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột của chúng ta mà còn giúp làm chậm quá trình chuyển động của cơ thể khi phân hủy đường trái cây, vì vậy chúng ta không bị tăng đường như khi ăn kẹo hoặc bánh quy. Trong khi đó, hầu hết các sản phẩm có đường bổ sung đều không chứa chất xơ, khiến insulin tăng đột biến và khiến bạn lại đói chỉ một giờ sau đó.

Trái cây là nguồn cung các dưỡng chất thiết yếu!

Trái cây cũng là một nguồn tuyệt vời cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa chứng viêm và các bệnh mãn tính. Ví dụ, sức mạnh chống oxy hóa của táo giúp chống lại một số loại ung thư - có lẽ một quả táo mỗi ngày thực sự giúp bạn tránh xa bác sĩ. Và những quả chuối mà mọi người so sánh với bánh rán là nguồn cung cấp kali, vitamin B và Vitamin C tuyệt vời.

Các chuyên gia dinh dưỡng nói gì về các câu hỏi thường gặp

Những người đang theo dõi lượng tinh bột của họ có được ăn trái cây không?

Ăn trái cây không liên quan đến việc tăng lượng đường trong máu!

Nếu bạn cần theo dõi lượng đường hoặc lượng carb của mình, bạn có thể cẩn thận hơn trong việc chia khẩu phần trái cây nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên ăn nó. Hãy thử kết hợp trái cây với chất béo hoặc protein lành mạnh, chẳng hạn như táo và bơ hạnh nhân, chuối và bơ đậu phộng hoặc lê và pho mát.

Thật vậy, ăn trái cây không liên quan đến việc tăng lượng đường trong máu, ngay cả đối với những người mắc bệnh tiểu đường.

Trái cây tươi có phải là lựa chọn tốt nhất?

Trái cây tươi vẫn là lựa chọn tối ưu nhất!

Trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp và trái cây đông lạnh có thể đã thêm đường, vì vậy hãy kiểm tra nhãn mác trước khi mua. Nếu bạn mua các sản phẩm đơn giản chỉ có trái cây làm thành phần thì đó có thể là một cách thực sự hợp lý để thêm nhiều trái cây vào chế độ ăn uống của bạn. Đặc biệt, bạn có thể dùng trái cây đông lạnh để làm sinh tố và trái cây sấy khô để ăn vặt, tất cả đều vô cùng dinh dưỡng và thơm ngon nhé!

Tóm lại, những lợi ích của việc ăn trái cây chắc chắn lớn hơn bất kỳ nhược điểm nào. Chúng chính là nguồn cung nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời và vô cùng thơm ngon cho bạn.

Đến đây thì hẳn các chị em đã biết lý do tại sao chúng ta nên ăn trái cây dù chúng chứa nhiều đường rồi phải không nào?! Hãy chọn ngay trái cây làm món ăn vặt khi cơn thèm ngọt của bạn đến nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn.