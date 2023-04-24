5 loại trái cây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn!

Dinh dưỡng 24/04/2023 13:45

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch, bổ sung 5 loại trái cây tốt cho tim này vào thực đơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

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Không có gì bí mật khi nói rằng trái cây tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng. Nhưng bạn có biết rằng ăn trái cây cũng có thể tăng cường sức khỏe tim mạch và tăng tuổi thọ của bạn không? Nhiều nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Current Medicinal Chemistry, đã tiết lộ rằng chế độ ăn nhiều trái cây, cùng với các thực phẩm khác, có tác dụng bảo vệ tim mạch mạnh mẽ. Cụ thể là những loại trái cây nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay 5 loại trái cây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP 5 loại trái cây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ của bạn

1. Quả dâu tằm

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Dâu tằm chứa anthocyanins - rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ sức khỏe tim mạch!

Quả dâu tằm là một loại trái cây thơm ngon chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Cụ thể, một chất dinh dưỡng có trong quả dâu tằm là anthocyanins - một nhóm các sắc tố thực vật có màu đỏ đậm, xanh dương và tím - rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Biomolecules cho thấy anthocyanins là một "phương pháp rẻ tiền, dễ tiếp cận và hiệu quả" để giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch (tích tụ mảng bám động mạch) và giảm nguy cơ lão hóa cũng như các bệnh về tim mạch.

Bên cạnh đó, một chén quả dâu tằm cung cấp hơn một phần ba Giá trị dinh dưỡng hàng ngày mà bạn cần với  vitamin C và 5% lượng kali — hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, quả dâu tằm còn có nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, polyphenol, flavonol và nước, làm cho chúng cực kỳ tốt cho tim và đường tiêu hóa của bạn. Thêm vào đó, loại trái cây thơm ngon này còn chứa rất ít calo, nhưng lại có thể giúp no lâu và chống viêm hiệu quả.

2. Quả việt quất

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 Quả việt quất vgiups giảm cholesterol và giàu chất xơ!

Những quả mọng nhỏ bé nhưng lại chứa đầy chất dinh dưỡng, bao gồm cả các đặc tính tốt cho tim mạch. Việc tiêu thụ quả việt quất hàng ngày có liên quan đến việc cải thiện chức năng tế bào của mạch máu để giúp kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa đông máu, theo một đánh giá năm 2019 được công bố trên The Journals of Gerontology.

Theo một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2021, quả việt quất rất giàu chất xơ hòa tan, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol và hỗ trợ đường ruột của bạn loại bỏ mật. 

Bên cạnh đó, cũng giống như quả dâu tằm, quả việt quất rất giàu polyphenol, flavanol và dinh dưỡng thực vật (chất dinh dưỡng thực vật) có tác dụng chống viêm và có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như đường tiêu hóa.

3. Quả mâm xôi

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 Quả mâm xôi giúp giảm cholesterol LDL, cải thiện huyết áp,...

Những quả mọng được yêu thích này là món ăn vặt thơm ngon (bạn cũng có thể coi chúng là kẹo tự nhiên) và tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Bởi việc ăn những quả mọng (như quả mâm xôi) có liên quan đến một số lợi ích về chuyển hóa tim mạch, bao gồm giảm cholesterol LDL, cải thiện huyết áp, kiểm soát cân nặng khỏe mạnh và giảm viêm.

Một cốc quả mâm xôi cung cấp 8 gam chất xơ, theo USDA. Như đã nêu chi tiết ở trên, chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe và chức năng tim mạch của bạn.

Đồng thời, quả mâm xôi rất tốt cho sức khỏe tim mạch và đường tiêu hóa vì chúng có khả năng chống viêm và giàu chất xơ. Ngoài ra, chúng cũng  ít calo và chứa nhiều nước.

4. Quả đu đủ

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 Đu đủ giúp bổ sung vitamin A và C - giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch!

Đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho tim như kali và các vitamin A và C chống oxy hóa. Theo USDA, 1 chén đu đủ miếng cung cấp gần 100% DV cho vitamin C và 8% DV cho vitamin A.

Trong đó, sự thiếu hụt vitamin A và C có liên quan đến các bất thường về tim mạch. Cụ thể, theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Frontiers in Physiology 2021, việc bổ sung các vitamin này được cho là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, đau tim và suy tim.

Ngoài ra, thực phẩm giàu kali như đu đủ còn có thể tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách làm giãn mạch máu, cho phép lưu thông máu hiệu quả hơn, theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Food Science & Nutrition.

Không chỉ vậy, đu đủ cũng có chứa các enzym tiêu hóa có thể hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh, giúp giảm viêm nhiễm và giúp bạn khỏe mạnh.

5. Nho đỏ

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 Nho đỏ chứa hàm lượng  polyphenol cao, có lợi cho sức khỏe tim mạch!

Hàm lượng polyphenol cao trong nho đỏ đã khiến chúng trở thành một loại trái cây tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Cụ thể, theo một đánh giá toàn diện được công bố trên tạp chí Molecules vào năm 2021, các polyphenol có trong nho đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe con người trong việc điều trị các bệnh tim mạch và tiểu đường bằng cách giảm stress oxy hóa, hạ huyết áp và giảm viêm.

Đồng thời, nhờ thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa, polyphenol, flavanol, chất xơ và resveratrol, nho đỏ có thể giúp giảm viêm hiệu quả. Chúng cũng chứa đầy nước, giúp tạo cảm giác no cho người thưởng thức.

Các mẹo khác để hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm nhiều cách hơn để tăng cường sức khỏe tim mạch của mình. Đây là những biện pháp quan trọng để hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhằm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe tim mạch khác:

- Ăn uống lành mạnh hơn: Bao gồm nhiều thực phẩm bổ dưỡng, chẳng hạn như trái cây, rau, protein nạc và các loại hạt.

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Một chế độ ăn khoa học và một lối sống lành mạnh là rất quan trọng đối với trái tim của bạn! 

- Hoạt động tích cực hơn: Đặt mục tiêu có ít nhất 150 phút hoạt động thể chất vừa phải hoặc 75 phút hoạt động thể chất mạnh mỗi tuần.

- Bỏ thuốc lá: Điều này thì đã không còn gì cần bàn cãi nữa, bởi việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong từ nhiều năm nay.

- Có được giấc ngủ lành mạnh: Hầu hết người trưởng thành cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để não hoạt động tối ưu và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

- Quản lý cân nặng: Chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh là rất quan trọng để có sức khỏe tim mạch tốt vì thừa cân hoặc béo phì là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với các bệnh tim mạch.

- Kiểm soát cholesterol: Nồng độ cholesterol LDL cao có thể dẫn đến bệnh tim. Thói quen lối sống lành mạnh (ví dụ: tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống bổ dưỡng) có thể giúp giảm cholesterol LDL.

- Quản lý lượng đường trong máu: Thường xuyên làm tăng lượng đường trong máu của bạn bằng những thực phẩm không lành mạnh có thể gây hại cho tim và các cơ quan khác theo thời gian, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cũng như bệnh tiểu đường.

- Kiểm soát huyết áp: Giữ cho huyết áp của bạn trong tầm kiểm soát sẽ cải thiện chức năng tim và giúp bạn khỏe mạnh lâu hơn.

Kết hợp một chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng, giàu trái cây và rau quả với các thói quen sinh hoạt lành mạnh khác là cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe tim mạch và kéo dài thêm tuổi thọ. Hãy bổ sung 5 loại trái cây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch vào chế độ ăn uống của bạn để có sức khỏe tim mạch tuyệt vời nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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