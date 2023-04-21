Dầu ô liu có tốt cho bạn không? Top 10 lợi ích từ việc ăn dầu ô liu mà bạn cần biết!

Từ hương vị độc đáo đến cảm giác ngon miệng độc đáo, dầu ô liu là một sự bổ sung hoàn hảo cho nhiều món ăn. Nhưng không chỉ là một chất bổ sung hương vị thơm ngon cho món salad và thịt, loại dầu này còn mang lại một số lợi ích sức khỏe độc đáo mà các loại gia vị khác không thể sánh được. Cụ thể là những lợi ích sức khỏe nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 10 lợi ích sức khỏe từ việc ăn dầu ô liu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thoái hóa điểm vàng xảy ra khi một phần võng mạc của bạn, được gọi là điểm vàng, bị tổn thương. Mắc phải tình trạng này có thể khiến một người bị mờ mắt hoặc méo mó thị lực. Trong một số trường hợp, những người bị thoái hóa điểm vàng có thể nhìn thấy những đốm.

Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer — với một số yếu tố hoàn toàn nằm ngoài khả năng của bạn — nhưng việc tiêu thụ một chất chống oxy hóa có trong dầu ô liu có tên là oleocanthal, có thể có tác động tích cực. Cụ thể, có ý kiến cho rằng dầu ôliu, đặc biệt là phenol của nó, có thể là nguyên nhân tạo nên tác dụng có lợi của chế độ ăn Địa Trung Hải đối với sức khỏe của não bộ. Bên cạnh đó, có dữ liệu cho thấy rằng việc tuân thủ chế độ ăn này cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Các dữ liệu cho thấy chế độ ăn kiêng giàu thực phẩm chứa axit béo omega-3 như dầu ô liu sẽ giúp bảo vệ chống thoái hóa điểm vàng tốt hơn so với chế độ ăn kiêng theo kiểu phương Tây. Và một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng dầu ô liu thường xuyên cũng có liên quan đến tác dụng bảo vệ thoái hóa điểm vàng muộn ở người cao tuổi.

Cải thiện tình trạng táo bón

Phải nói rằng sống chung với táo bón thì không hề dễ chịu! Nhưng việc tiêu thụ dầu ô liu có thể giúp những người bị táo bón dễ thở hơn, bằng cách khiến phân mềm hơn và do đó, đi đại tiện dễ dàng hơn. Thật vậy, việc tiêu thụ dầu ô liu đã được chứng minh là có hiệu quả như dầu khoáng trong việc giảm táo bón.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Dầu ô liu là nguồn chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm nguy cơ đột quỵ!

Mỗi năm, hơn 795.000 người ở Hoa Kỳ bị đột quỵ, vì vậy không có gì lạ khi nhiều người mong muốn tìm ra một cách tự nhiên để giảm nguy cơ này. Sử dụng dầu ô liu như một nguồn chất béo không bão hòa đơn có thể là một bước khôn ngoan để giảm nguy cơ đột quỵ. Trong một nghiên cứu đánh giá 841.000 người, dầu ô liu là nguồn chất béo không bão hòa đơn duy nhất có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch

Tiêu thụ dầu ô liu có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch!

Bệnh tim cũng là một yếu tố rủi ro lớn khác mà bạn cần lưu ý. Kể từ năm 2018, đã có đủ bằng chứng cho thấy rằng việc tiêu thụ dầu ô liu có thể làm giảm nguy cơ phát triển căn bệnh này và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã cấp Giấy chứng nhận Sức khỏe Đủ tiêu chuẩn, để khẳng định về tầm quan trọng của dầu ô liu với việc giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Cụ thể, tiêu thụ axit oleic trong các loại dầu ăn, chẳng hạn như dầu ô liu, dầu hướng dương hoặc dầu hạt cải, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Có thể làm giảm hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn và viêm nhiễm gây sưng đau ở một số bộ phận của cơ thể. Bằng chứng cho thấy rằng việc hấp thụ dầu ô liu có thể giúp giảm viêm ở những người đang điều trị viêm khớp dạng thấp, do đó có thể giúp giảm đau.

Hỗ trợ nỗ lực sinh sản

Đưa dầu ô liu vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện cơ hội mang thai!

Những gì bạn ăn hoàn toàn có thể đóng một vai trò trong khả năng sinh sản nếu bạn đang muốn có thêm thành viên mới trong gia đình. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cả đàn ông và phụ nữ theo chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, giàu dầu ô liu, có thể giúp cải thiện cơ hội mang thai.

Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường

Tiêu thụ dầu ô liu có liên quan đến những tác động tích cực đến lượng đường trong máu. Và dữ liệu cho thấy rằng tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu dầu ô liu, giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Dầu ô liu cũng là một chất bổ sung tuyệt vời cho sức khỏe xương khớp của bạn!

Mặc dù thực phẩm giàu canxi như sữa và đậu hũ là những thực phẩm tuyệt vời để hỗ trợ sức khỏe của xương, nhưng việc bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn uống của bạn cũng có thể là một chất bổ sung tuyệt vời, giúp tăng cường sức khỏe xương trong chế độ ăn uống của bạn. Đặc biệt, trong một nghiên cứu nhỏ, tiêu thụ dầu ô liu dường như dẫn đến mật độ khoáng chất trong xương tốt hơn ở phụ nữ.

Loại bỏ vi khuẩn gây viêm loét dạ dày

H. Pylori là một loại vi khuẩn có thể gây viêm loét dạ dày. Dữ liệu cho thấy rằng dùng một liều 30 gam (hoặc hai muỗng canh) dầu ôliu nguyên chất hàng ngày có thể loại bỏ nhiễm trùng H. pylori chỉ trong hai tuần.

Tóm lại, mặc dù dầu ô liu rất giàu chất béo, nhưng đừng để điều đó làm bạn sợ! Bởi chất béo trong dầu ô liu là chất béo không bão hòa đơn "lành mạnh", hoàn toàn khác với các nguồn chất béo như mỡ lợn và bơ, nên dầu ô liu là một lựa chọn rất hữu ích cho sức khỏe của bạn. Hy vọng những thông tin về 10 lợi ích sức khỏe từ việc ăn dầu ô liu trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!