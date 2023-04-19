TOP 8 thực phẩm càng ăn càng giảm cân hiệu quả!

Mặc dù không có loại thực phẩm nào là thần dược để giảm cân, nhưng có một số loại thực phẩm có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân của mình. Hầu hết các loại thực phẩm được đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân đều có một số điểm chung: Chúng có nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và có mật độ năng lượng thấp, nghĩa là bạn có thể ăn một khẩu phần vừa phải mà không nạp quá nhiều calo. Cụ thể là những loại thực phẩm nào có thể giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân của mình hơn? Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết 8 thực phẩm càng ăn càng giảm cân hiệu quả ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trứng rất giàu protein chất lượng cao, chất béo và các chất dinh dưỡng thiết yếu, như vitamin D và choline. Việc ăn một bữa sáng giàu protein sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân, vì protein làm tăng cảm giác no đồng thời điều chỉnh các hormone gây đói và thèm ăn, giúp bạn chống lại cơn đói cho đến giờ ăn trưa. Một nghiên cứu năm 2020 trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cho thấy rằng ăn trứng vào bữa sáng khiến mọi người cảm thấy hài lòng hơn so với những người ăn ngũ cốc — điều này giúp họ ăn ít hơn vào bữa tiếp theo.

Trái bơ rất giàu axit béo không bão hòa đơn, chất xơ, kali và chất phytochemical, vô cùng dinh dưỡng . Theo một nghiên cứu năm 2021 trên Tạp chí Dinh dưỡng: ăn một quả bơ mỗi ngày có thể giúp giảm mỡ bụng. Mặc dù bơ có hàm lượng calo cao hơn các loại trái cây và rau quả khác, nhưng sự kết hợp chất béo và chất xơ của loại trái cây này có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Hãy thêm một ít bơ vào món salad, bánh mì sandwich, trứng ốp la, bánh taco, hoặc thậm chí vào món sinh tố của bạn để tăng thêm độ béo và hương vị cho món ăn nhé!

Các loại đậu

Tất cả các loại đậu đều giàu chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn!

Tất cả các loại đậu đều có nhiều chất xơ, đây được xem là “người bạn đắc lực” trong quá trình giảm cân của bạn, với công dụng giúp no lâu hơn, kiểm soát cơn đói. Trong một nghiên cứu năm 2022 trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, các nhà nghiên cứu đã liên kết việc giảm cân nhiều hơn với những người tăng lượng tiêu thụ đậu. Bên cạnh đó, ăn đậu cũng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác, bao gồm giảm huyết áp, giảm cholesterol LDL và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đồng thời, các loại đậu cũng có calo khá thấp và còn cung cấp thêm protein. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay đậu vào thực đơn hàng ngày thôi nào?!

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều protein và men vi sinh, rất tốt cho đường ruột!

Sữa chua chứa nhiều protein và chứa đầy men vi sinh, tốt cho sức khỏe đường ruột và có thể giúp ích cho nỗ lực giảm cân của bạn. Thật vậy, sức khỏe đường ruột có thể ảnh hưởng đến cân nặng của bạn, và ăn nhiều chất xơ và men vi sinh giúp giữ cho vi khuẩn đường ruột của bạn khỏe mạnh, điều này có thể tốt cho quá trình trao đổi chất của bạn.

Trong một nghiên cứu năm 2018 về Dinh dưỡng, Trao đổi chất & Bệnh tim mạch, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia ăn hai phần sữa chua tăng cường vi chất dinh dưỡng mỗi ngày trong 10 tuần đã giảm đáng kể khối lượng mỡ trong cơ thể so với nhóm ăn hai phần sữa chua nguyên chất ít béo mỗi ngày. Bên cạnh đó, nhóm ăn sữa chua tăng cường vi chất dinh dưỡng cũng duy trì được khối lượng cơ bắp nhiều hơn so với nhóm còn lại.

Cá hồi

Cá hồi là một nguồn giàu protein và axit béo omega-3 "tốt", giúp kiểm soát cân nặng!

Cá hồi là một nguồn giàu protein chất lượng cao và cung cấp nhiều axit béo omega-3 "tốt". Một đánh giá năm 2019 trong Đánh giá nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy rằng những người ăn cả cá nạc và cá béo — như cá hồi — có xu hướng giảm lượng calo tổng thể một cách tự nhiên, giúp giảm cân và kiểm soát cân nặng. Theo FDA, ăn cá hồi có thể là một cách ngon miệng và linh hoạt để có được khẩu phần cá tốt cho tim được khuyến nghị hai lần mỗi tuần.

Trái cây

Các loại trái cây mang lượng đường tự nhiên, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa!

Trái cây đôi khi bị mang tiếng xấu vì lượng đường tự nhiên của nó. Nhưng việc ăn cả trái cây (chứ không phải nước ép trái cây) có thể giúp bạn giảm cân, đặc biệt là khi bạn chọn trái cây tươi thay vì thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe khác. Bạn sẽ được thưởng thức món ăn ngọt tự nhiên, cộng với những lợi ích của chất xơ và chất chống oxy hóa. Thật vậy, một đánh giá năm 2019 trên Frontiers in Nutrition cho thấy rằng ăn cả trái cây sẽ không góp phần tăng cân mà còn có thể giúp ngăn ngừa tăng mỡ thừa trong cơ thể.

Bắp rang

Bắp rang là món ăn nhẹ giảm cân tuyệt vời!

Miễn là món ăn giòn phổ biến này không được tẩm bơ trong rạp chiếu phim, thì nó sẽ trở thành một món ăn nhẹ giảm cân tuyệt vời. Bỏng ngô không chỉ có nhiều chất xơ mà thậm chí còn cung cấp một số protein. Cụ thể, một khẩu phần 1 ounce ngô nổ trong không khí (khoảng 3½ cốc) có 4 gam chất xơ, gần 4 g protein và cung cấp 110 calo, theo USDA. Sự kết hợp này làm cho nó trở thành một món ăn nhẹ với nguồn dinh dưỡng tuyệt vời.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một nguồn chất xơ và protein tuyệt vời, giúp bạn no lâu hơn!

Hạnh nhân là một nguồn chất xơ và protein tuyệt vời. Việc ăn thực phẩm có chất xơ và protein như này có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn — điều này khiến bạn không còn muốn ăn một bữa ăn nhẹ kém lành mạnh giữa các bữa ăn nữa.

Một đánh giá năm 2021 trên tạp chí Nutrients cho thấy rằng ăn hạnh nhân có liên quan đến việc giảm khối lượng mỡ trong cơ thể, giảm chu vi vòng eo và ít mỡ bụng hơn (trong số rất nhiều lợi ích sức khỏe khác). Nhờ thành phần giàu vitamin E và là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn và đa có lợi cho tim, hạnh nhân là một lựa chọn tuyệt vời để rắc lên món salad hoặc súp của bạn,

Trên đây là tổng hợp 8 loại thực phẩm càng ăn càng giảm cân hiệu quả. Với một chế độ ăn kết hợp với 8 loại thực phẩm này, các mục tiêu giảm cân của chị em chẳng mấy chốc mà thành hiện thực nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý!