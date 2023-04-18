Trên lý thuyết, việc giữ cho cơ thể đủ chất dinh dưỡng rất đơn giản: chuông báo đói của bạn kêu, và bạn nạp năng lượng để làm nó im lặng, sau đó bụng tiêu hóa và tiếp tục lặp lại như vậy. Nhưng đôi khi các thông báo này của cơ thể không hoàn toàn chính xác, và những cảnh báo sai này có thể xảy ra vào những thời điểm tồi tệ nhất có thể, chẳng hạn như vào giữa đêm.

Khi bạn đã thực hiện một bài tập cụ thể trong một thời gian, cơ thể bạn sẽ thích nghi và trở nên hiệu quả hơn trong việc hoàn thành bài tập đó, cuối cùng đốt cháy ít calo hơn. Vì vậy, nếu bạn quyết định chuyển sang một bài tập không chỉ khác biệt mà còn lâu hơn hoặc cường độ cao hơn, bạn có thể bị tăng lượng calo đốt cháy tạm thời - và việc không tăng lượng thức ăn nạp vào trong quá trình chuyển đổi có thể dẫn đến tình trạng thâm hụt năng lượng khiến bạn thức dậy với cơn đói cồn cào.

Phần lớn, đói không phải là trường hợp khẩn cấp. Bạn sẽ thường cảm thấy hơi đói nhưng thoải mái. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy đói cồn cào (đặc biệt là vào nửa đêm hoặc sáng sớm), có thể bạn cần giải quyết một số vấn đề về dinh dưỡng. Cụ thể là từ vấn đề nào? Hãy cùng khám phá ngay 6 lý do khiến bạn thức dậy với tình trạng đói cồn cào ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vì lý do này, bạn có thể khắc phục vấn đề bằng cách thêm một bữa ăn nhẹ, cân bằng từ 200 đến 300 calo vào buổi tối, khoảng một đến hai giờ trước khi đi ngủ. Chẳng hạn như một ly sữa chua Hy Lạp với một vài quả mọng hoặc một quả chuối thì đều là một lựa chọn tuyệt vời nhé.

Bạn ăn một bữa ăn lớn vào gần giờ đi ngủ

Một bữa tối thịnh soạn sát giờ đi ngủ sẽ khiến bạn cảm thấy dễ đói nhanh hơn dù mới ăn!

Một số người nhạy cảm hơn với liều lượng lớn tinh bột, điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu thấp sau bữa ăn thịnh soạn. Cơ thể của họ có thể 'quá liều' một chút trong việc sản xuất insulin để đáp ứng với bữa ăn giàu tinh bột (đặc biệt nếu carb đơn). Kết quả là gì? Đường huyết có thể giảm xuống quá thấp khoảng một giờ sau khi ăn, và đây có thể là lý do tại sao một số người thức dậy với cảm giác siêu đói ngay sau khi ăn một bữa ăn thịnh soạn trước giờ đi ngủ.

Khi bữa tối của bạn quá thịnh soạn và cận giờ đi ngủ, giải pháp tốt nhất là ăn một bữa ăn nhỏ hơn bao gồm protein nạc, carbs phức hợp và một chút chất béo. Bạn có thể lựa chọn sữa chua và ngũ cốc — chỉ cần đảm bảo rằng ngũ cốc là loại có nhiều chất xơ và ít đường bổ sung.

Bạn đã thay đổi thói quen ngủ của mình

Thiếu ngủ có thể làm mất cân bằng nồng độ hormone, khiến bạn cảm thấy đói ngay cả khi cơ thể không cần thức ăn. Các hormone gây đói ghrelin và leptin lần lượt kích thích và ngăn chặn sự thèm ăn — và khi bạn bị thiếu ngủ, nồng độ ghrelin tăng lên và nồng độ leptin giảm xuống. Điều này dẫn đến cảm giác đói gia tăng và vô tình ăn vặt nhiều hơn vào ban ngày và ban đêm. Tốt nhất là bạn nên nắm bắt bất kỳ thói quen nào đang cản trở giấc ngủ chất lượng của mình để giải quyết nhé.

Bạn đã bỏ bữa

Việc thiếu hụt lượng lớn calo do bỏ bữa có thể làm gián đoạn giấc ngủ!

Ngày nay, với lịch trình dày đặc và liên tục hối hả, việc bỏ bữa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và nếu lượng calo thiếu hụt trở nên quá lớn, điều này có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Thật vậy, các tín hiệu đói có thể đủ mạnh để đánh thức một người vì cơ thể và não bộ đang ưu tiên ăn hơn ngủ. Hãy cố gắng hết sức để bỏ thói quen xấu này và khi bạn ăn, hãy đảm bảo rằng các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của bạn luôn chứa hỗn hợp protein nạc, chất xơ và chất béo có lợi cho tim. Ăn theo cách này sẽ giữ cho lượng đường trong máu và năng lượng của bạn ổn định, giúp bạn không bị đói và ngủ ngon hơn.

Bạn có thể bị mất cân bằng lượng đường trong máu

Bệnh tiểu đường sẽ khiến cơ thể bạn luôn cảm thấy "đói"!

Nếu bạn bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, các tế bào của bạn không thể hấp thụ năng lượng (ở dạng glucose) đúng cách vì chúng không phản ứng với insulin—hormone điều chỉnh lượng glucose trong máu—theo cách chúng nên làm. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn đang ăn, cơ thể bạn vẫn cảm thấy rằng bạn đang "đói" vì các tế bào của bạn không nhận được bất kỳ nhiên liệu nào và những dấu hiệu đói này có thể đánh thức bạn.

Nếu bạn không ăn kiêng, không thay đổi nhiều thói quen ăn uống hoặc lối sống nhưng bạn đột nhiên hay thức dậy trong tình trạng đói cồn cào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc thực hiện một số xét nghiệm để kiểm tra lượng đường và insulin của bạn.

Bạn đang thực sự khát nước

Hãy cân nhắc để một cốc nước cạnh giường của bạn nhé!

Vì mọi tế bào trong cơ thể đều cần nước để hoạt động tối ưu, nên không có gì ngạc nhiên khi cơ thể bạn sắp hết nước thì sẽ tự động phát ra âm thanh báo động — ngay cả khi đó là vào lúc nửa đêm. Bạn có thể dễ nhầm lẫn giữa cơn khát với cơn đói, vì vậy hãy cân nhắc để một cốc nước cạnh giường và uống trước để xác nhận rằng xem đây có thực sự là cơn thèm ăn không nhé!

Trên đây là tổng hợp 6 lý do khiến bạn thức dậy với tình trạng đói cồn cào. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý độc giả nhé!